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Будет клумба как у Чарльза III: королевский садовник сказал, что посадить возле дома

Анна Ярославская
4 мая 2024, 05:29
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Какие цветы посадить на клумбе возле дома? Джек Стукс назвал топ-3 самых лучших растений.
Джек Стукс
Джек Стукс сказал, какие цветы посадить возле дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, thesun.co.uk

Иметь красивый сад хочется каждому, но для создания пышного цветника потребуется немало времени и сил. Чтобы упростить задачу, можно выращивать неприхотливые растений - они также красивы, но сэкономят усилия по уходу. Джек Стукс - старший садовник короля Чарльза - рассказал, какие цветы посадить возле дома. Эти три растения просто преобразят пространство во дворе - сад будет выглядеть не хуже, чем у британской королевской семьи.

Что посадить возле дома - цветы

Во-первых, Стукс рекомендует обратить внимание на клематис, передает The Sun.

Это растение сделает участок особенно цветущим благодаря ярким цветам разного оттенка. Клематис будет цвести при любых природных условиях.

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Эти цветы самостоятельно цепляются за опору усиками или молодыми листиками, но для облегчения и ускорения этого процесса рекомендуется помочь лиане на начальном этапе роста и зафиксировать ее на шпалере или стенке беседки.

Клематис
Клематис имеет множество ярких оттенков / Фото: pixabay.com

Второе растение, которое Джек Стукс порекомендовал, - это большая и пушистая гортензия Аннабель.

"Гортензия Аннабель хорошо себя чувствует на большинстве почв и у нее действительно большие белые пушистые цветы", - сказал королевский садовник.

Одна из лучших особенностей этого растения заключается в том, что оно "дает немного больше", когда дело доходит до черенков.

"Гортензия Аннабель имеет тенденцию просто увеличиваться в размерах и становиться все больше и больше, и вы действительно можете начать отрезать от нее кусочки и получать растения от родителя", - сказал он.

Гортензия Аннабель
Гортензия Аннабель хорошо размножается / Фото: pixabay.com

Этот цветок будет расти как на солнце, так и в полутени. Он может с легкостью перенести периодические засухи без необходимости частого полива.

Какие цветы посадить на клумбе возле дома

Третье доступное растение, которое королевский садовник посоветовал для садов, — это лаванда. Это растение имеет потрясающий запах и привлекает в сад пчел.

Лаванде не нужно много полива и ухода.

Лаванда
Лаванда имеет потрясающий запах / Фото: pixabay.com

"И если вы разместите лаванду в правильном месте — не в слишком влажном, а в хорошем солнечном месте — растение будет приносить вам очень хорошие результаты год за годом. Существует много разных сортов, и летом они всегда выглядят потрясающе", - отметил Стукс.

Кто такой Джек Стукс?

Джек Стукс работает в Хайгроув-хаусе короля Чарльза III и является королевским садовником более 20 лет. Член команды Highgrove Estate.

Сады британского монарха в Хайгроув-хаусе десятилетиями находились под опекой короля Чарльза. Их красота ежегодно привлекает множество посетителей.

Ранее Главред писал, какие неприхотливые многолетники стоит посадить в саду. Их не нужно высаживать на рассаду, так как цветы можно легко вырастить прямым посевом в грунт в апреле или в мае.

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