Несут скорую смерть, болезни и одиночество: какие деревья нельзя садить возле дома

Какие деревья нельзя сажать возле дома - народные приметы / Фото pixabay.com

Нет ни одного частного дома, возле которого не посажены деревья. Ведь они дают приятную тень и прохладу в жару. Однако некоторые деревья нельзя садить возле дома по народным приметам. Наши предки верили, что некоторые из них могут накликать беду. В то же время есть деревья и кустарники с положительной энергетикой - они точно принесут гармонию в семью.

Какие деревья нельзя садить возле дома - приметы

Дуб обладает мощной энергетикой и символизирует долголетие. Но если у хозяина дома слабое здоровье, то это дерево вытянет из него последние жизненные силы.

Ива. Считается, что люди, посадившие это деревце возле своего дома, прольют много слёз, ведь не зря иву называют плакучей.

Согласно поверьям, внутри березы могут обитать злые духи. Если посадить березу возле дома, то у женщин возникнут заболевания половых органов и даже бесплодие. Березу лучше посадить за забором - в этом случае она защитит от злых сил.

Кстати, у березы очень мощная структура корней, они забирают всю влагу из земли, поэтому другие растения не выживут рядом с берёзой.

Верба имеет отрицательную ауру. Считается, что это дерево может принести скорую смерть человеку, который посадил его возле своего жилища. Также нельзя садить вербу с рождением ребенка, поскольку он будет несчастным.

Осина также имеет отрицательную энергетику. Она будет вызывать у жителей дома постоянное состояние усталости и апатии.

Вяз можно садить только сильным и волевым людям. Тогда вяз усилит их еще больше, поделившись своим энергетическим запасом. А вот неуверенным в себе, трусливым мужчинам соседство с вязом противопоказано. Кроме того, не стоит садить вяз и одиноким женщинам - он заберет энергию.

Можно ли сажать хвойные деревья на участке

Ели часто любят садить возле дома. Относительно этого дерева существуют два поверья. Согласно одному из них ель забирает энергию и изгоняет из дома мужчин.

Вторая примета гласит, что ель защищает домочадцев от ссор, а энергию она забирает лишь в летний период, зимой же дерево её отдаёт.

Почему нельзя сажать тую во дворе

Туя, посаженная возле дома, не даст девушке, проживающей в нём, выйти замуж. Другая примета гласит, что запах туи отгоняет от дома злых духов.

Согласно еще одному суеверию, посаженная рядом с домом туя способна притянуть к дому грабителей. Они могут обобрать владельцев до нитки.

Если говорить с точки зрения логики, то у туи мощная корневая система, способная разрушить фундамент частного дома. Поэтому ее действительно не стоит садить рядом с домом.

Можно ли садить клен возле дома

Клен можно садить возле дома. Это дерево поможет снять негативную энергию, члены семьи будут меньше ссориться.

Также клен приносит долголетие, любовь и материальный достаток. Жизнь людей, живущих в доме возле клена, будет спокойной и размеренной.

Ранее Главред писал, что посадить в тени под забором, возле зданий и под плодовыми деревьями.

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