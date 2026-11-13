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"Меня завтра грохнут": Киркоров пытается накопить деньги, чтобы оставить детям

Алена Кюпели
13 ноября 2026, 12:00
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Путинист Киркоров рассказал о том, что его детям хватит на 2-3 года на жизнь.
Филипп Киркоров хочет увезти детей из РФ
Филипп Киркоров хочет оставить детям наследство / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

  • О чем беспокоится Киркоров
  • Сколько ему удалось заработать

Российский певец-путинист Филипп Киркоров, который поддерживает террориста Путина в его нападении на Украину, всерьез обеспокоился будущим своих детей и уже задумался о том, что произойдет с ними после его смерти.

Как пишут российские пропагандисты, российский певец, активно поддерживающий путинский режим, признался, что нынешних накоплений хватит наследникам максимум на несколько лет безбедной жизни. Поэтому путинист, несмотря на проблемы со здоровьем, старается откладывать деньги на будущее.

видео дня

Киркоров рассказал, что не может позволить себе полноценный отдых. Главная причина - необходимость обеспечить несовершеннолетних Аллу-Викторию и Мартина. По словам артиста, он хочет накопить достаточно средств, чтобы дети могли самостоятельно справиться с жизнью в случае его внезапной смерти.

Певец признался, что уже думает о завещании и старается предусмотреть разные сценарии развития событий. При этом Киркоров не исключает даже неожиданного ухода из жизни.

Путинист Киркоров едва ли стоит
Путинист Киркоров едва ли стоит на ногах / Скриншот

"Мало ли что со мной. Чтобы, если что, я был спокоен, что они первые 2–3 года без меня смогут прожить", - объяснил артист.

Он также добавил, что содержание завещания может стать сюрпризом для окружающих, и даже допустил, что наследникам в итоге может ничего не достаться.

Особенно тревожит Киркорова то, что его нынешних сбережений, по собственным оценкам, хватит детям лишь на два-три года комфортной жизни.

Таким образом, пока российский путинист продолжает зарабатывать на сцене, он уже просчитывает собственную смерть и пытается подготовить наследников к жизни без отца.

Ногти дочери Киркорова
Дочь Киркорова привыкла к роскошной жизни / скрин из видео

"Пока все в клипах, в проектах, в программах, в шмотках. Чтобы на счету деньги были. Мало ли что со мной. Чтобы, если что, я был спокоен, что они первые 2-3 года без меня смогут прожить… На то это и завещание, чтобы для всех было сюрпризом. Может, я вообще ничего не оставлю. А если меня завтра грохнут? Я поэтому сейчас задумываюсь, что надо что-то откладывать", - объяснил Киркоров, почему ему приходится убиваться на сцене.

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О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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