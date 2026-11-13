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Можно ли дарить чужие подарки и что делать, если вы ничего не купили

Анна Ярославская
13 ноября 2026, 10:24
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Эксперт по этикету объяснила, когда лучше дать чаевые вместо подарка и почему не стоит извиняться за скромный презент.
Подарок
Эксперт по этикету раскрыла секреты идеального подарка / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Сколько денег тратить на подарок
  • Какие вещи можно передарить, а какие - нет
  • Когда чаевые уместнее подарка

При обмене подарками на праздники стоит четко придерживаться согласованного бюджета: если вы договорились об определенной сумме, то выходить за ее пределы не стоит. Передаривать можно только новые или почти новые вещи, которые соответствуют вкусам получателя, а вот произведения искусства и семейные реликвии передаривать не рекомендуется. В то же время ответный подарок не обязателен, если вам что-то подарили неожиданно.

Такие советы дала основательница Protocol School of Texas, эксперт по этикету Дайан Готтсман на своем сайте. По её словам, праздники приносят не только радость, но и стресс из-за поиска идеального подарка, особенно когда бюджет ограничен, а списки желаний длинные.

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Какие правила действуют при обмене подарками

"Тайный Санта" - то есть обмен подарками, когда участники тянут имена друг друга - Готтсман называет одним из решений для длинного списка покупок. В то же время у такой традиции есть свои подводные камни, и самый первый касается денег.

"Не игнорируйте согласованный бюджет - если сумма составляет 20 долларов, придерживайтесь 20 долларов и не превышайте её", - подчеркнула эксперт.

Среди других правил она называет следующие:

  • не меняйтесь именами и не рассказывайте другим, кого вы вытащили, ведь это испортит всё удовольствие;
  • подбирайте подарок с учётом предпочтений человека или деликатно расспросите об этом окружающих;
  • избегайте слишком личных подарков, если плохо знаете человека или это ваш коллега или руководитель.

Что подарить, если бюджет ограничен?

В качестве экономного варианта Готтсман советует комиссионные магазины и лавки подержанных вещей, где можно найти как новые, так и подержанные вещи в хорошем состоянии. Такой выбор особенно понравится тем, кто заботится об экологии. Покупка у местных производителей и в благотворительных магазинах, по её словам, ещё и помогает людям, нуждающимся в поддержке.

Еще одна идея - впечатления вместо вещей. Многие люди, в частности родственники, оценят однодневную поездку или совместное приключение больше, чем очередной банальный подарок. Оформить такой подарок можно даже тогда, когда сама поездка еще впереди.

Правильного или неправильного подарка, по её мнению, не существует: главное, чтобы он был в списке желаний получателя. Например, весы кому-то покажутся неприятным подарком, а для человека, который следит за здоровьем и бюджетом, станут желанной покупкой. Сравнивать подарки и извиняться за их цену эксперт не советует, ведь подарок - это символ привязанности, а не мерило вашей ценности.

Можно ли дарить то, что вам подарили?

Передаривание, по словам Готтсман, - тема, которая поднимается каждый год. Делать это можно, если соблюдать несколько условий:

  • подарок должен быть новым или в состоянии, близком к новому;
  • вещь должна соответствовать вкусам получателя;
  • снимите все ценники и любую информацию о магазине;
  • передарите за пределами того же круга друзей;
  • не передаривайте произведения искусства и семейные реликвии.

Чаевые или подарок - что лучше для мастеров?

Отдельный вопрос - как отблагодарить парикмахеров, мастеров маникюра или массажистов. Ответ, по словам Готтсман, зависит от характера услуги, а не от личных предпочтений. В то же время она напоминает, что многие в семье предпочитают наличные и подарочные карты.

"Важно знать свою аудиторию и принимать решения с учетом её пожеланий", - отметила эксперт.

Обязательно ли дарить ответный подарок?

Готтсман подчеркивает, что ответный подарок не обязателен, если вам что-то подарили, а у вас ничего нет для этого человека. С ней соглашается эксперт по этикету, основательница компании Recruitment Ready Лейтон Ньюберри. В комментарии изданию Southern Living она пояснила, что в такой ситуации важны правильная реакция в данный момент, запасной подарок или искренняя благодарность позже.

"Не обязательно отвечать подарком, когда вам дарят что-то на Рождество, но абсолютно необходимо ответить благодарностью и добротой", - подчеркнула Ньюберри.

Как сообщал Главред, консультант по этикету Юлия Юдина и эксперт по этикету Роман Петюра назвали девять вещей, которые не стоит дарить. В частности, к нежелательным подаркам относятся предметы личной гигиены, в том числе духи, постельное белье и нижнее белье. Посуду и кухонные принадлежности, по словам экспертов, можно дарить только по просьбе человека.

Кроме того, эксперты по этикету рассказали, как вести себя, если вам неожиданно вручили подарок. Хуже всего в такой ситуации - извиняться и демонстрировать растерянность. Спасти положение поможет небольшой запас подарков дома или благодарственная записка, написанная от руки.

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