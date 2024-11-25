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9 вещей, которые нельзя дарить: каких подарков стоит избегать, согласно этикету

Алёна Воронина
25 ноября 2024, 16:43обновлено 25 ноября, 17:59
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Стоит знать заранее, какие подарки нельзя дарить, чтобы не ошибиться с выбором.
Сковородка и кастрюли, наручные часы, Юлия Юдина
Каких подарков стоит избегать, согласно этикету/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Какие подарки нельзя дарить
  • Какие презенты считаются плохим тоном, согласно этикету

Когда приближаются рождественско-новогодние праздники, все актуальнее становится вопрос, что категорически нельзя дарить родным, друзьям и знакомым. Стоит знать заранее, какие подарки не надо брать, когда идете в магазин выбирать презенты, чтобы потом не пожалеть о своем выборе.

Консультант по этикету Юлия Юдина и эксперт по этикету Роман Петюра рассказали, какие вещи нельзя дарить людям согласно этикету. Они назвали девять таких вещей.

1. Предметы личной гигиены

Нельзя дарить другим людям средства личной гигиены

"Духи тоже относятся к предметам личной гигиены. Также сюда относятся постельное белье, нижнее белье, любые бритвенные приспособления для мужчин и шампуни и кремы для женщин. Малознакомым людям мы не можем дарить такие подарки", - отметила Юлия Юдина в программе "Сніданок з 1+1".

Такие вещи можно дарить только очень близким людям, например, муж жене или жена мужу.

2. Посуда и кухонные принадлежности

По словам эксперта по этикету, посуду и кухонные принадлежности можно дарить только по просьбе человека, которому мы собираемся это вручить.

"Если этот человек нас попросил: "А могли бы вы, если вам не трудно, подарить мне кофемолку на Новый год", и вы отвечаете: "Да, конечно, с радостью". Тогда можно так делать. Самим делать выбор такого подарка не стоит", - отметила эксперт.

Смотрите видео о том, как правильно выбирать и дарить подарки:

3. Домашние животные

Кошек, собак и других домашних животных также нельзя дарить без разрешения. Если вы хотите подарить живой подарок кому-то из родных и знакомых, то нужно спросить об этом не только у того, кому вы собираетесь сделать такой презент, но и у всех членов его семьи. Этикет предусматривает такую ​​позицию при дарении живого подарка.

"Если это согласовано, если этот человек этого желает и желают все члены его семьи, то можно делать такой подарок. Если вы согласовали это, то вы просто выполняете чью-то мечту", - отметила эксперт.

9 вещей которые нельзя дарить инфографика
9 вещей, которые нельзя дарить/ Инфографика: Главред

4. Слишком дорогие вещи

Люди, которым мы дарим слишком дорогие вещи, могут после этого чувствовать себя обязанными, поэтому не стоит дарить такие презенты. По словам эксперта, если вы выбираете подарок для начальника или начальницы, то стоимость такой вещи не должна превышать 30% месячной зарплаты.

5. Вещи на религиозную тематику

Если вы не очень близки с этим человеком и не знаете точно о его религиозных предпочтениях, то не стоит дарить ему вещи на религиозную тематику, ведь в таком случае очень легко ошибиться.

Смотрите видео о том, как правильно выбирать и дарить подарки:

6. Острые предметы

По словам эксперта по этикету Романа Петюра, не стоит дарить острые предметы, ведь такие подарки являются неуместными. Об этом он отметил в сюжете ТСН.

7. Пустые кошельки

Также не стоит дарить пустые кошельки - согласно этикету, это считается дурным тоном.

8. Часы

Роман Петюра отметил, что не стоит дарить также часы, ведь они могут напоминать о текучести времени.

9. Блокноты и ежедневники

Когда выбираете презент, стоит избегать блокнотов и дневников, ведь они имеют все шансы стать просто очередными вещами, которые просто будут пылиться дома.

Смотрите видео о том, что не стоит презентовать родным и знакомым, чтобы никого не обидеть:

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Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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