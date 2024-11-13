Для мамы, у которой есть все: беспроигрышные идеи подарков на Рождество

Подарки всегда приятно не только получать, но и дарить.

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Что подарить маме на Рождество / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой бюджетный подарок можно подарить на Рождество

Как удивить маму на рождественские праздники

Какой подарок может сделать ребенок своими руками на Рождество для мамы

Рождественские праздники - это период веры в чудо, время исполнения желаний и получения подарков. Его ждут не только дети, но и взрослые. Главред рассказывает, какой подарок на Рождество можно сделать самому родному человеку - маме.

Именной альбом для сохранения незабываемых моментов

Первый подарок, который можно подарить маме на Рождество – именной фотоальбом. Вы можете выбрать различные форматы, материалы и дизайн, чтобы создать уникальный альбом, который будет отражать индивидуальность вашей мамы.

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Например, можете выбрать альбом в форме фотокниги, где соберете ценные фотографии в хорошем качестве, с твердой обложкой и качественной бумагой.

Также можно выбрать фотокалендарь, в котором каждый месяц будет отражать памятные моменты и счастливые воспоминания.

Еще один вариант - фотополотно. Вы можете выбрать любимое фото вашей семьи и повесить в доме на видном месте.

Независимо от выбранного формата альбома, важно подобрать фотографии, отражающие ценные моменты жизни вашей мамы, и добавить личный штрих с помощью подписей, цитат или иллюстраций к изображениям.

Фотоальбом – незабываемый подарок для мамы на Рождество / фото: pixabay

Баночка "За что я люблю маму"

Если вы в поисках подарка, который может создать ребенок своими руками, то сайт Weird Unsocialized HSers предлагает остановиться на банке, которая будет полна различных бумажек с приятными словами.

"Одним из моих самых любимых рождественских подарков, которые я когда-либо получала, была банка, полная маленьких бумажек, на которых моя дочь написала: "Причины, почему я тебя люблю". Ей было около 10 лет, когда она мне это подарила. Сейчас ей 19 лет, и это все еще мой любимый подарок, потому что он идет от ее сердца. Я всегда буду хранить его!", - рассказывает автор сайта.

Незабываемые впечатления

Дарить впечатления, а не вещи - отличная идея рождественского подарка для мам, ведь воспоминания остаются в нашей памяти значительно дольше, чем материальные предметы.

Чтобы произвести незабываемое впечатление, вы можете предложить маме:

романтический отдых или семейное путешествие в волшебное и экзотическое место, чтобы провести время вместе и отдохнуть;

мастер-класс по кулинарии, живописи, гончарству или любой другой сфере, которая ее интересует;

оздоровительный сеанс в спа-салоне, хаммаме или массажном центре;

концерт, шоу или культурное мероприятие, чтобы провести незабываемый и эмоционально насыщенный вечер.

Какой подарочный сертификат выбрать на Рождество / фото: pixabay

Рождественская тематика

Как вариант, вы можете приобрести подарки с рождественской атрибутикой, или небольшие предметы интерьера, которые однозначно удивят маму, а дому добавят уюта и тепла.

Идеи рождественских подарков для дома:

милая домашняя обувь с элементами Рождества;

праздничный фартук;

ночник с символами Рождества;

фигурное зеркало в праздничных тонах;

соляная лампа или же свечи для Рождества.

Кроме того, если ваша мама любит украшать стол и приглашать гостей на Рождество, то можно подарить набор посуды с элементами Рождества.

Предметы интерьера / фото: pixabay

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Когда в Украине празднуют Рождество На фоне полномасштабного вторжения России в Украину начал активно обсуждаться вопрос о дате празднования Рождества. В ПЦУ разрешили верующим отмечать праздник 25 декабря или 7 января по желанию. В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину. 24 декабря главы ПЦУ и Украинской греко-католической церкви обсудили необходимость реформы церковного календаря. Они договорились создать совместную рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос. Промежуточные результаты опроса в приложении Дія показали, что большинство украинцев отмечает Рождество 25 декабря. Таким образом, Украина присоединяется к западному миру с его традициями и праздниками.

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