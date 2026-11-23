Главной целью по-прежнему будут объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии по всей стране.

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Морозы могут спровоцировать новую волну ударов со стороны РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

С наступлением морозов ожидается усиление ракетных и дронных атак

Главная цель - выработка, передача и распределение электроэнергии

Россия может чередовать массированные удары с сериями локальных

С наступлением устойчивых морозов страна-агрессор Россия может усилить ракетные и дронные удары по Украине, сосредоточив их на энергетике. Противник, вероятно, попытается использовать холода, чтобы перегрузить энергосистему и оставить людей без света, тепла и воды. Об этом сообщил мониторинговый канал еРадар.

"С понижением температуры воздуха и началом устойчивых морозов ожидается усиление интенсивности российских ракетных и дронных атак", - говорится в сообщении. видео дня

По данным канала, в поле зрения по-прежнему остаются энергообъекты: электростанции, сети передачи и распределительная инфраструктура. Угроза касается всей территории страны.

Как РФ будет атаковать Украину

Что касается тактики, мониторы рассматривают различные сценарии: от одномоментных масштабных обстрелов до длительного изнурения.

"Вероятно, противник будет пытаться использовать период низких температур для увеличения нагрузки на украинскую энергосистему путем проведения как массированных комбинированных атак, так и серии локальных ударов", - отмечают в еРадаре.

Отмечается, что основная цель таких действий - нарушение стабильности энергоснабжения, создание дефицита электроэнергии и затруднение обеспечения населения теплом и водой в зимний период.

Почему под угрозой не только энергетика

В то же время, как предупреждают мониторы, Россия может и в дальнейшем наносить удары по другим объектам критической и гражданской инфраструктуры.

"Призываем граждан заранее подготовиться к возможным перебоям с электро-, тепло- и водоснабжением, обеспечить заряд резервных источников питания и не игнорировать сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Какая новая тактика ударов РФ

Президент Владимир Зеленский говорил, что войска армии страны-агрессора РФ сосредоточили удары с целью повреждения энергетической инфраструктуры Украины.

По его словам, в результате атак противник стремится нарушить работу электросетей и лишить стабильного энергоснабжения Одессу, Одесскую и Днепропетровскую области.

"Сейчас тактика россиян направлена на уничтожение сетей, линий электропередач - они пытаются отрезать от источников энергии Одессу, Одесскую область, нашу Днепровщину. Ситуация там очень сложная, и происходят значительные отключения", - подчеркнул он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, утром в понедельник, 23 ноября, в Киеве прогремели взрывы. В Подольском районе обломки упали на нежилое здание без последующего возгорания. В Святошинском районе обломки упали на территорию учебного заведения.

В поселке Димер Киевской области, по которому 22 ноября нанесла удар армия страны-агрессора РФ, спасатели извлекли из-под завалов живой 79-летнюю женщину по имени Валентина. Она провела под бетонными плитами 22 часа.

В результате российской атаки в воскресенье, 22 ноября, в Славянске Донецкой области погибли два человека, ещё трое получили ранения. Россияне нанесли удар по городу бомбой "ФАБ-500" с модулем УМПК. Авиабомба попала в один из подъездов многоквартирного жилого дома. Повреждения получили 9 многоквартирных домов.

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