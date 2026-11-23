Валентина оказалась под обломками своей квартиры на первом этаже, когда российский дрон разрушил пятиэтажный дом.

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Спасение женщины из-под завалов в Дымере / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что произошло:

Пожилую женщину извлекли живой из-под обломков пятиэтажного дома в Дымере

Под бетонными плитами она провела 22 часа

До этого спасатели спасли 7-летнего Давида

В поселке Димер Киевской области, по которому 22 ноября нанесла удар армия страны-агрессора РФ, спасатели извлекли из-под завалов живой 79-летнюю женщину по имени Валентина. Она провела под бетонными плитами 22 часа.

Женщину нашли уже после спасения маленького Давида: спасатели уловили из-под обломков едва слышный голос. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Валентина оказалась под плитами в своей квартире на первом этаже. Все это время спасатели ГСЧС вручную и с помощью тяжелой инженерной техники слой за слоем разбирали пять этажей разрушенного дома.

Когда спасатели наконец добрались до женщины, первым делом спросили, как её зовут.

"Меня зовут Валентина…", - едва слышно ответила она.

После 22 часов борьбы за жизнь женщину удалось освободить и передать бригаде скорой медицинской помощи. В ГСЧС подчеркнули, что спасатели не останавливаются, пока под завалами может оставаться хотя бы один человек.

Сколько погибших в Дымере - последние данные

По состоянию на утро 23 ноября число погибших в результате удара по пятиэтажному дому в Димере возросло до 11, ещё шесть человек пострадали, среди них - ребёнок. Об этом в комментарии Суспильному рассказала пресс-секретарь ГСЧС Виктория Рубан.

По её словам, за ночь удалось спасти двух человек - мальчика Давида и Валентину, которая находилась на первом этаже.

"Женщина 22 часа находилась под завалами", - отметила Рубан.

7-летнего Давида спасатели извлекли из-под завалов живым вечером 22 ноября - под обломками мальчик пробыл почти 14 часов. К поисково-спасательной операции привлекли более 130 спасателей, работы приходилось приостанавливать из-за воздушных тревог. 23 ноября в Киевской области объявили Днем траура.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему Россия наносит удары по жилым домам: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду отметил, что зимой россияне будут делать ставку на давление на украинские тылы, в том числе и на гражданское население. Цель врага, по его оценке, - политическая.

"Зимой они, конечно, будут пытаться оказывать давление и на наши тылы - на инфраструктурные объекты, гражданское население. Задача - подтолкнуть военно-политическое руководство Украины к капитуляции ближе к весне, одновременно попытавшись захватить какую-то часть Донбасса", - подчеркнул он.

С ним соглашается авиационный эксперт Валерий Романенко. В комментарии УНИАН он пояснил, что Россия всё чаще перенаправляет удары с промышленных объектов на жилую застройку.

"Они заменяют мощность своих ударов перенаправлением на увеличение числа жертв среди мирного населения. Они все чаще перенаправляют свои удары. Если раньше это были промышленные предприятия, то сейчас - жилые кварталы", - пояснил Романенко.

Атаки РФ на Киев и область - новости

Как сообщал Главред, российский дрон попал в жилой дом в Дымере Вышгородского района в ночь на 22 ноября. В результате удара были разрушены квартиры с первого по пятый этаж, также поврежден расположенный рядом детский сад.

Вечером 22 ноября российские войска атаковали Киевскую область реактивными беспилотниками. В Вишневом под удар попал торговый центр "Новус". Погибли люди.

Утром в понедельник, 23 ноября, в Киеве раздались взрывы. В столице объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке реактивных дронов.

В результате ночной массированной атаки страны-агрессора РФ на Украину 20 ноября погибли восемь человек, ещё 28 - пострадали. Под ударом оказались Киев и девять областей, а в столице ракеты попали в критически важную инфраструктуру, в частности в мосты через Днепр.

17 ноября в результате баллистической атаки РФ был поврежден Южный мост в Киеве. Из-за повреждения Южного моста без отопления остались 317 домов Дарницкого района. "Зеленая" линия метро тогда курсировала только между Сырцем и Выдубичами.

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