Клейтон считает, что слова Трампа о Путине касались переговоров ядерных держав, а не поддержки России в войне.

https://glavred.info/world/sovsem-ne-drug-v-razvedke-ssha-rezko-otvetili-na-slova-trampa-o-putine-10814531.html Ссылка скопирована

В США объяснили, действительно ли Путин - друг Америки / коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Кратко:

Клейтон заявил, что Путин не является другом США в вопросе Украины

В то же время он оправдал слова Трампа контекстом саммита АТЭС

Российский диктатор Владимир Путин не является другом Америки, когда речь заходит об Украине. Об этом заявил директор Национальной разведки США Джей Клейтон, комментируя слова Дональда Трампа во время встречи с Путиным на саммите АТЭС, пишет Reuters.

"Он не является другом Америки в вопросе Украины. Совсем не другом", - сказал Клейтон. видео дня

В то же время он защитил высказывания Трампа, напомнив, что этот разговор состоялся в контексте дискуссий между лидерами трех ведущих ядерных держав мира - США, России и Китая.

По его словам, именно в этой ситуации слово "друг" было "вполне уместным".

В то же время Трамп, защищая свое решение назвать Путина другом, заявил: "Приятно иметь в друзьях человека, у которого есть 4000 ядерных боеголовок, а не врага".

Однако, когда позже Трампа снова спросили об этом, он не стал уточнять, является ли Путин другом Соединенных Штатов в целом, заявив: "Я не могу говорить от имени всей Америки".

Почему Трамп идет навстречу Кремлю

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур заявил, что Дональд Трамп, несмотря на очевидные репутационные риски, демонстрирует готовность идти навстречу Кремлю.

По его мнению, причиной могут быть не только политические расчеты американского президента, но и его заинтересованность в будущих экономических отношениях с Россией.

Он предположил, что российская сторона могла предложить американскому лидеру участие в перспективных совместных проектах, поставив это в зависимость от поддержки российских требований в отношении Украины и европейской безопасности.

"Для Трампа, его окружения и бизнесменов, его клана, Россия - это как Эльдорадо", - подчеркнул Шамшур.

Трамп и война в Украине / Инфографика: Главред

Дональд Трамп - последние заявления

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора российский диктатор Владимир Путин якобы выразил желание завершить войну против Украины дипломатическим путем.

Президент США Дональд Трамп отмахнулся от критики премьер-министра Польши Дональда Туска, который осудил то, что американский лидер назвал главу страны-агрессора РФ Владимира Путина своим другом на саммите в Шэньчжэне.

Кроме того, Трамп назвал вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио потенциальными претендентами на выдвижение от Республиканской партии на выборах главы государства в 2028 году. Американский лидер отметил, что среди республиканцев есть несколько перспективных политиков, способных побороться за президентское кресло.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред