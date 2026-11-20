Кроме того, Трамп заявил, что Путин сейчас "переживает тяжелые времена, поскольку ведет войну, которая должна была длиться всего один день".

https://glavred.info/war/putin-hochet-diplomaticheskogo-zaversheniya-voyny-tramp-sdelal-novye-zayavleniya-posle-sammita-v-kitae-10813961.html Ссылка скопирована

Трамп об итогах переговоров в Китае / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное из заявлений Трампа:

Путин якобы хочет завершить войну против Украины дипломатическим путем

Взаимная ненависть Зеленского и Путина мешает завершению войны

Путин якобы ответил, что не начал бы вторжение в Украину, если бы Трамп был президентом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора российский диктатор Владимир Путин якобы выразил желание завершить войну против Украины дипломатическим путем.

Об этом Трамп сказал во время пресс-конференции, комментируя трехстороннюю встречу с участием США, Китая и России.

видео дня

"Мы говорили об этом с президентом Путиным. Он выразил желание прекратить войну с Украиной дипломатическими средствами", - заявил Трамп.

Лидер США также напомнил, что "блицкриг" Путина против Украины затянулся на годы, и отметил, что сейчас российский диктатор переживает тяжелые времена.

"Путин сейчас переживает тяжелые времена, потому что он ведет войну, которая должна была длиться всего один день", - сказал Трамп.

В то же время он заявил, что переговорный процесс осложняет взаимная ненависть между президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным.

"Проблема в том, что президент Зеленский и президент Путин чрезвычайно ненавидят друг друга. Если бы это было иначе, это была бы самая легкая война из восьми, которые я прекратил. Редко увидишь такую взаимную ненависть", - сказал он.

Хроника завершения войны Трампом / Инфографика: Главред

Путин заверил, что не напал бы на Украину при президентстве Трампа

Трамп также рассказал, что спрашивал российского диктатора, решился бы тот напасть на Украину, если бы президентом США в то время был он.

"Я действительно спросил Путина: "Вторглись бы вы, если бы президентом был я?" Он ответил: "Нет". Наша страна справилась с этой ситуацией крайне плохо", - отметил Трамп.

Отдельно президент США упомянул Ялтинскую конференцию 1945 года, в которой принимали участие Уинстон Черчилль, Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт.

"Вспомните Уинстона Черчилля, Сталина. Подумайте об этом. Ялта - Черчилль, Сталин, Рузвельт. Знаменательное событие. Я об этом не задумывался", - сказал Трамп.

По его словам, во время встречи он стремился уладить разногласия с российским и китайским лидерами.

"Я просто говорил: "Мы уладим наши разногласия с этими людьми". Я говорю, что у нас прекрасные отношения с этими двумя людьми (Си Цзиньпином и Путиным – Ред.). Мы сглаживаем наши острые углы. Это было замечательное событие, невероятное событие", – заявил президент США.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Что изменят для Украины переговоры в Китае: ответ эксперта

Встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина не принесет Украине практических результатов. Китай сознательно не поднимал украинский вопрос, чтобы не рисковать собственным международным авторитетом. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний в интервью "Главреду".

Позиция Пекина в отношении войны России против Украины связана с дипломатическими рисками. Китай не хочет оказаться в ситуации, когда его инициативы не получат поддержки сторон.

"Китайцы просто решили не затрагивать тему Украины, потому что понимают, что здесь их могут "вежливо отправить". А для Китая это будет, мягко говоря, потерей лица", - отметил он.

В то же время Киев дал понять, что не будет принимать решений относительно собственного будущего без участия украинской стороны. Эксперт обратил внимание на сочетание политического заявления президента и военного ответа Украины.

"Зеленский заявил о недопустимости каких-либо договоренностей о нас за нашей спиной. А чтобы подкрепить эти слова, Украина нанесла удар по "СИБУРу", - подчеркнул Загородний.

Речь идет об атаке дронов Сил обороны в ночь на 15 ноября на нефтехимический завод "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане. Предприятие входит в российский холдинг "СИБУР", часть которого, по словам эксперта, уже принадлежит китайским инвесторам.

Перспективы изменения позиции Москвы после переговоров в Китае Загородний оценивает скептически. Он считает, что продолжение войны зависит прежде всего от пребывания Путина у власти.

Реклама

ad

"А в действиях России по отношению к нам ничего не изменится. Пока Путин останется у власти, он будет воевать", - подытожил эксперт.

Саммит Трампа, Си и Путина - что известно

Главред писал, что накануне саммита Белый дом называл главной темой встречи в Шэньчжэне сокращение ядерных арсеналов. Тогда же в Вашингтоне подчеркивали, что Украина не стоит на повестке дня трехсторонних переговоров. Отдельного соглашения по итогам встречи в США не ожидали.

Напомним, трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России длилась около полутора часов и не принесла прорывов. Экс-глава ЦПД Андрей Коваленко проанализировал итоги переговоров в Китае и их последствия для Украины. По его словам, позиция США по Тайваню прояснится в 2027 году.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал результаты трехсторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином и заявил о якобы достигнутом взаимопонимании по международным вопросам, вновь обвинил Украину в развязывании войны и пригрозил болезненным ответом на удары по Крымскому мосту. Кроме того, глава Кремля выдвинул условия завершения войны, высказался против территориальных уступок России и рассказал о возможном участии Европы в дальнейших переговорах.

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что договориться с Китаем и Россией об ограничении ядерного оружия будет очень сложно, поскольку ни одно государство не хочет добровольно отдавать половину своего арсенала.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред