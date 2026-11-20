Неправильное использование автомобильных фар может представлять опасность не только для водителя, но и для других участников дорожного движения. Б

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Какие ошибки с фарами допускают водители / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему дневных ходовых огней недостаточно в сумерках и тумане

Когда включать противотуманные фары и задний фонарь

Что проверить в фарах перед поездкой

Осенью водителям приходится чаще ездить в темноте, тумане и под дождем. Из-за плохой видимости возрастает риск ДТП, поэтому важно правильно пользоваться автомобильными фарами. Однако многие водители путают назначение различных видов освещения и чрезмерно полагаются на автоматику.

Главред выяснил, как правильно пользоваться фарами автомобиля, когда нужно включать противотуманные фары и каких ошибок следует избегать.

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Почему осенью важно правильно пользоваться фарами

С сокращением светового дня учащаются туманы, дожди и ранние сумерки. В таких условиях водителям важно не только видеть дорогу, но и оставаться заметными для других участников движения, пишет венгерское автомобильное издание Vezess.

По результатам опроса Allianz Hungária, 63% водителей замечали других участников дорожного движения слишком поздно в темноте или сумерках. 44% из них хотя бы раз за последний год были вынуждены из-за этого резко тормозить или менять направление движения.

В то же время 38% водителей не меняют свое поведение после перехода на зимнее время. Это повышает риск возникновения опасных ситуаций на дорогах.

Дневные ходовые огни или ближний свет - что включать

Дневные ходовые огни предназначены для того, чтобы автомобиль было лучше видно в хорошую погоду. Они не освещают дорогу, а во многих моделях вместе с ними не включаются задние габаритные огни.

Поэтому в сумерках, во время дождя или тумана нужно переключаться на ближний свет фар. Он помогает водителю видеть дорогу и делает автомобиль более заметным сзади.

Не стоит полностью полагаться на автоматическое управление освещением. Датчики могут несвоевременно реагировать на изменение погоды или освещения, поэтому водителям следует проверять фары самостоятельно.

Когда включать противотуманные фары

Противотуманные фары и задние противотуманные фонари необходимы в условиях значительного ограничения видимости. Их не следует использовать просто в пасмурную или дождливую погоду.

Слишком яркий свет может ослеплять других водителей, а на мокрой дороге - создавать неприятные блики. Как только туман рассеется и видимость улучшится, противотуманные фонари нужно выключить.

Особенно внимательно следует пользоваться задним противотуманным фонарем: его яркий красный свет может мешать водителям, движущимся сзади.

Как убрать желтизну с автомобильных фар / Инфографика: Главред

Как правильно пользоваться дальним светом

На неосвещенных дорогах дальний свет помогает лучше видеть препятствия. Однако его нужно вовремя переключать на ближний, когда навстречу движется другой автомобиль или впереди едет транспорт.

Яркий свет может ослепить других водителей и ухудшить их видимость. Современные матричные фары автоматически регулируют освещение, но водитель все равно должен контролировать ситуацию на дороге.

Что проверить в автомобильных фарах перед поездкой

Перед выездом стоит убедиться, что все фонари работают должным образом. Грязные фары, запотевшие задние фонари и перегоревшие лампочки ухудшают видимость автомобиля.

Также важно проверить регулировку фар. Если они направлены слишком высоко, могут ослеплять встречных водителей. Если слишком низко - будут недостаточно освещать дорогу.

Не стоит забывать и о собственной заметности на дороге. По данным исследования Allianz, 42% пешеходов, велосипедистов и пользователей самокатов никогда не используют светоотражающие элементы или освещение в темноте.

Поэтому в условиях плохой видимости важно вовремя включать ближний свет, следить за состоянием фар и не полагаться исключительно на автоматические системы автомобиля

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