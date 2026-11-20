Стальную арку над фарватером когда-то возводили почти год, а после предыдущих ударов россияне ремонтировали переправу месяцами.

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Реставрация арки Крымского моста может занять годы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

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Инженеры оценивают срок ремонта моста как минимум в два года

Обрушившаяся арка была самым сложным элементом переправы

Путин пообещал восстановить мост и нанести ответный удар по Украине

Восстановление разрушенной автомобильной части Крымского моста может затянуться на годы - даже если Украина больше не будет атаковать переправу. После масштабной атаки Сил обороны обрушилась центральная стальная арка моста, который страна-агрессор РФ незаконно построила после оккупации Крыма.

Как пишет The New York Times, в российском Минтрансе обещали восстановить мост "в сжатые сроки", однако инженеры считают такие обещания нереалистичными.

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Сколько времени займет ремонт Крымского моста?

Профессор строительной и экологической инженерии Университета Халифа в Абу-Даби Андреас Каппос считает, что восстановление движения займет около двух лет. Но только при условии, что строительство не будет прерываться украинскими ударами, а опоры под аркой не получили серьезных повреждений.

"Около двух лет - это разумный срок для возобновления движения по автомобильному мосту", - сказал Каппос.

Инженер-консультант Дональд Дюзенберри, расследовавший обрушения мостов, подчеркнул, что даже расчистка обломков будет сложной задачей. По его словам, арочный пролет не похож на типовые секции, из которых состоит большая часть моста и которые сравнительно легко заменить. Если же придется ремонтировать еще и опоры, это усложнит работы.

Спутниковые снимки Керченского моста / Фото: t.me/DniproOfficial

Почему арку так сложно заменить?

Стальная арка длиной почти 230 метров была самым сложным элементом переправы. Её установили в октябре 2017 года над судоходным фарватером, чтобы поднять дорогу более чем на 30 метров и пропускать суда между Чёрным и Азовским морями.

Элементы конструкции несколько месяцев изготавливали на заводе в Воронеже, затем примерно 11 месяцев сваривали на стапеле у пролива и доставляли на место на понтонах. Еще несколько месяцев понадобилось, чтобы соединить арку с мостом и проложить по ней дорогу.

Предыдущие ремонты также длились месяцами. После взрыва в октябре 2022 года россияне открыли автомобильное движение примерно через четыре с половиной месяца, а железную дорогу отремонтировали почти через семь. После атаки морских дронов в июле 2023 года полное движение восстановили почти через три месяца.

​Крымский мост / Инфографика: Главред

Что говорят в Кремле

Российский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции после саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне пообещал восстановить мост и ответить на удары. Он также заявил, что Москва "не будет вести переговоров" с Украиной об ограниченном перемирии.

По данным NYT, в четверг, 19 ноября, Украина нанесла новый удар по переправе. В тот же день в Минтрансе РФ заявили, что одна из двух путей железнодорожного моста возобновила движение. Издание считает, что Россия вложит в ремонт значительные ресурсы, ведь мост стоимостью 4 млрд долларов Путин сделал личным символом оккупации Крыма.

Можно ли восстановить Крымский мост во время войны?

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что оккупантам сначала придется поднять со дна все обломки, перекрывшие Керченский пролив. Затем им нужно будет создать новый пролет с аркой и повторить сложную операцию по его транспортировке и монтажу.

"В условиях войны это сделать нереально. Наши „добрые дроны" будут сопровождать процесс своим присутствием, даже если налеты будут лишь периодическими, а это означает, что восстановление моста станет бесконечной работой", - подчеркнул специалист.

Кроме того, Жданов обратил внимание на погоду: на море начинается сезон штормов, а с морозами появится лёд, что существенно затруднит работы. Сроки ремонта он оценивает значительно пессимистичнее, чем западные инженеры.

"Это затянется на много лет. Автомобильного моста больше не существует", - сказал эксперт.

​Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Крымский мост - новости

Как сообщал Главред, 16 ноября ВСУ атаковали мост дронами. После этого на фото заметили деформацию одной из арок и повреждения дорожного покрытия. Аксенов тогда пообещал ограничить движение до середины дня, а в Керчи развернули оперативный штаб.

В ночь на 17 ноября незаконно построенный страной-агрессором РФ Крымский мост в оккупированной Керчи вновь оказался под массированной атакой дронов и ракет. Арка автомобильной части переправы упала в воду, а один из пролетов обрушился.

После удара 17 ноября в сети появилось видео ракеты за секунду до попадания. Бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко утверждает, что это крылатая ракета FP-5 "Фламинго". На сообщение об обрушении арки отреагировал соучредитель Fire Point Денис Штилерман.

Обрушение арки вызвало панику среди российских пропагандистов. Z-блогеры назвали это событие самым серьёзным повреждением моста с начала полномасштабного вторжения. По их словам, снабжение Крыма теперь будет проходить по трассе "Новороссия", которую атакуют дроны.

Президент Зеленский раскрыл детали атаки на Крымский мост. По его словам, ВСУ готовились несколько недель.

В ночь на 19 ноября Силы обороны нанесли новый ракетный удар по Крымскому мосту с помощью "Нептунов". По данным Генштаба, в результате атаки повреждено железнодорожное полотно. Движение по переправе после удара перекрыли.

В оборонной компании Fire Point рассказали подробности операции против моста. По их данным, Силы обороны применили не менее 11 видов дронов и ракет, в частности "Фламинго" и "Нептун". Всего по сооружению нанесли более 16 ударов.

Олег Жданов считает, что последствия ударов по мосту ощутит фронт. Эксперт пояснил, что Крым оказался в оперативном окружении, ведь трассу к полуострову контролируют огнем украинские военные. По его словам, последствия разрушения моста ощутит фронт вплоть до Орехова.

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