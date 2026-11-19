В атаке участвовали как ударные средства, так и средства контроля, а также средства, отвлекавшие российскую ПВО.

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Как готовили удар по Крымскому мосту / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Fire Point раскрыла, каким оружием был нанесен удар по Крымскому мосту

В операции задействовали 11 видов дронов и ракет

Известно о более чем 16 попаданиях в мост

Силы обороны нанесли удар по Крымскому мосту, применив как минимум 11 видов украинских дронов и ракет, среди них крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун". Сооружение было поражено более 16 раз. Об этом сообщили в украинской оборонной компании Fire Point.

"Поражение Керченского моста стало результатом слаженной работы Сил обороны Украины и украинских производителей вооружения. В одной операции объединились различные технологии и разработки: Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Сичень", MICH 2000, "Рута", "Паляница", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун"", - говорится в сообщении. видео дня

Атака была построена на разделении функций между различными типами вооружения. В Fire Point подчеркнули, что ни одно средство не действовало отдельно от других.

"Одни обеспечивали объективный контроль результатов поражения, другие отвлекали российскую ПВО, а остальные непосредственно выполняли ударные задачи. Результат - более 16 попаданий и масштабные разрушения самого длинного моста Европы. По крайней мере, таким он был до вчерашнего дня", - подчеркнули в компании.

Отмечается, что результат обеспечила совместная работа многих команд.

"За этим стоят сотни людей, их работа, опыт и общая цель. Когда мы объединяем усилия, врагу остаётся только собирать обломки. Или наблюдать, как они тонут в Керченском проливе", - подытожили в Fire Point.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Какими будут последствия разрушения Крымского моста для фронта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что российская армия лишилась важного маршрута снабжения через Керченский пролив. После разрушения автомобильной части Крымского моста и нового удара по железнодорожной переправе возможности оккупантов использовать этот маршрут ограничены.

По его словам, это может создать дополнительные проблемы с военной логистикой российской группировки на юге Украины.

"Теперь наша главная задача - уничтожить железнодорожный мост через Керченский пролив, а также разрушить железнодорожный мост через Кальмиус (это часть новой ветки на Мелитополь, которую построили россияне в прошлом году). Если железнодорожный мост через Кальмиус разрушить, то российские группировки войск "Днепр" и "Запад" окажутся на голодном пайке", - подчеркнул он.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Удары по Крымскому мосту - последние новости

Как сообщал Главред, ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли ракетный удар "Нептунами" по Керченскому мосту. В результате атаки повреждено железнодорожное полотно, движение по переправе перекрыто.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы нанесли удар по Крымскому мосту - главной сухопутной артерии, по которой страна-агрессор Россия снабжает оккупационную группировку на полуострове. Удар стал ответом на российские атаки на украинскую инфраструктуру.

В Минобороны заявили, что после обрушения Крымского моста переправа больше не функционирует как транспортная артерия страны-агрессора РФ. Автомобильное движение по мосту прервано, а обломки конструкции перекрыли фарватер Керченского пролива.

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