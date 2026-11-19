Оккупанты объясняют введение ограничений тем, что отдельные водители скупали по 200–500 литров топлива за один раз.

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В Крыму ограничили продажу топлива / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Ограничения действуют с 19 ноября на АЗС "Атан" и ТЭС

Лимит - полный бак и до 20 литров в канистры

Причина - ажиотаж после ударов по Крымскому мосту

В оккупированном Севастополе с 19 ноября ограничили продажу бензина после ударов по Крымскому мосту. За один визит на АЗС водитель может заправить полный бак и докупить не более 20 литров в канистры. О новых правилах сообщил назначенный страной-агрессором так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Ограничения вступили в силу с полуночи на автозаправках местных сетей "Атан" и "ТЕС". Оккупационные власти объясняют лимиты тем, что часть водителей скупала топливо сотнями литров, в то время как другие не могли заправить даже свои автомобили.

видео дня

Развожаев признал, что предыдущие призывы не скупать бензин не возымели действия.

"К сожалению, предупреждение не сработало. Некоторые продолжают скупать бензин и разливать его в канистры - по 200–300, а то и по 500 литров за раз", - написал он.

По его словам, лимит должен обеспечить доступ к топливу для всех жителей города.

"Наша задача - обеспечить доступ к бензину для всех, а не допустить, чтобы одни запасались сотнями литров, пока другие не могут заправить даже свои автомобили", - заявил Развожаев.

Почему в Севастополе образовались очереди на АЗС

По данным OSINT-проекта Exilenova+, на которые ссылается UNITED24 Media, после атак на мост жители Севастополя устремились на заправки. Люди опасаются, что из-за сбоев в логистике поставки нефтепродуктов на полуостров прекратятся.

По информации местных Telegram-каналов, отдельные водители скупали по 200–500 литров топлива за один раз. Из-за этого на АЗС образовались километровые очереди, а часть автомобилистов не смогла вовремя заправиться.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Станет ли Крым ловушкой для оккупантов после удара по мосту

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что мост получил критические повреждения, ведь обрушилась его центральная арка.

"Повреждения Крымского моста не просто критические - мы практически сорвали джекпот, потому что обрушили центральную арку моста", - подчеркнул специалист.

Оценивая последствия для российской группировки на полуострове, Жданов обратил внимание на её изоляцию.

"С военной точки зрения Крым оказался в оперативном окружении", - пояснил Жданов.

В то же время эксперт допустил, что новые удары могут спровоцировать на полуострове уже не топливный, а продовольственный кризис.

"Если мы разрушим железнодорожный мост, то к весне в Крыму начнутся голодные бунты", - подытожил эксперт.

Крымский мост - новости по теме

Как сообщал Главред, Крымский мост атаковали вторую ночь подряд. Мониторы писали, что арка автомобильной части оказалась в воде. Оккупанты признали атаку, но не обвал пролета.

Реакция Кремля на удар появилась не сразу. В администрации Путина впервые отреагировали на атаку на мост и сделали заявление о перемирии. Комментарий озвучил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Аналитики оценивали состояние конструкции после нового удара. В материале о последствиях атаки рассказывалось, как выглядит Крымский мост после нового удара и выдержит ли он. Арка моста тогда заметно наклонилась.

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