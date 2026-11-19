Кратко:
- Ограничения действуют с 19 ноября на АЗС "Атан" и ТЭС
- Лимит - полный бак и до 20 литров в канистры
- Причина - ажиотаж после ударов по Крымскому мосту
В оккупированном Севастополе с 19 ноября ограничили продажу бензина после ударов по Крымскому мосту. За один визит на АЗС водитель может заправить полный бак и докупить не более 20 литров в канистры. О новых правилах сообщил назначенный страной-агрессором так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.
Ограничения вступили в силу с полуночи на автозаправках местных сетей "Атан" и "ТЕС". Оккупационные власти объясняют лимиты тем, что часть водителей скупала топливо сотнями литров, в то время как другие не могли заправить даже свои автомобили.
Развожаев признал, что предыдущие призывы не скупать бензин не возымели действия.
"К сожалению, предупреждение не сработало. Некоторые продолжают скупать бензин и разливать его в канистры - по 200–300, а то и по 500 литров за раз", - написал он.
По его словам, лимит должен обеспечить доступ к топливу для всех жителей города.
"Наша задача - обеспечить доступ к бензину для всех, а не допустить, чтобы одни запасались сотнями литров, пока другие не могут заправить даже свои автомобили", - заявил Развожаев.
Почему в Севастополе образовались очереди на АЗС
По данным OSINT-проекта Exilenova+, на которые ссылается UNITED24 Media, после атак на мост жители Севастополя устремились на заправки. Люди опасаются, что из-за сбоев в логистике поставки нефтепродуктов на полуостров прекратятся.
По информации местных Telegram-каналов, отдельные водители скупали по 200–500 литров топлива за один раз. Из-за этого на АЗС образовались километровые очереди, а часть автомобилистов не смогла вовремя заправиться.
Станет ли Крым ловушкой для оккупантов после удара по мосту
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что мост получил критические повреждения, ведь обрушилась его центральная арка.
"Повреждения Крымского моста не просто критические - мы практически сорвали джекпот, потому что обрушили центральную арку моста", - подчеркнул специалист.
Оценивая последствия для российской группировки на полуострове, Жданов обратил внимание на её изоляцию.
"С военной точки зрения Крым оказался в оперативном окружении", - пояснил Жданов.
В то же время эксперт допустил, что новые удары могут спровоцировать на полуострове уже не топливный, а продовольственный кризис.
"Если мы разрушим железнодорожный мост, то к весне в Крыму начнутся голодные бунты", - подытожил эксперт.
Крымский мост - новости по теме
Как сообщал Главред, Крымский мост атаковали вторую ночь подряд. Мониторы писали, что арка автомобильной части оказалась в воде. Оккупанты признали атаку, но не обвал пролета.
Реакция Кремля на удар появилась не сразу. В администрации Путина впервые отреагировали на атаку на мост и сделали заявление о перемирии. Комментарий озвучил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Аналитики оценивали состояние конструкции после нового удара. В материале о последствиях атаки рассказывалось, как выглядит Крымский мост после нового удара и выдержит ли он. Арка моста тогда заметно наклонилась.
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