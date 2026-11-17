Что произошло:
- Крымский мост был атакован вторую ночь подряд
- Мониторы пишут об арке автомобильной части в воде
- Оккупанты признали атаку, но не обвал пролета
В ночь на 17 ноября незаконно построенный страной-агрессором РФ Крымский мост в оккупированной Керчи подвергся массированной атаке дронов и ракет. По данным мониторинговых каналов, арка автомобильной части переправы упала в воду, а один из пролетов обрушился. Это уже вторая атака подряд: после удара 16 ноября арка моста заметно деформировалась.
Фото арки в воде опубликовали OSINT-аналитики Exilenova+ в Telegram. Официального подтверждения обрушения пока нет.
"Крымский мост. Арка автомобильной части моста в воде после атаки", - говорится в сообщении.
Ранее в канале выложили видео момента попадания в арку и со ссылкой на очевидцев сообщили об обрушении одного из пролетов. Там подчеркнули, что это предварительные данные.
"С мест сообщают, что один пролёт обрушился в воду и арки уже не видно", - написали в Exilenova+.
Видео можно посмотреть по ссылке.
Впоследствии стало известно, что автомобильная часть Крымского моста полностью непригодна к использованию.
На более качественных кадрах видеонаблюдения заметно значительное обрушение, из-за которого использование незаконно построенной россиянами конструкции становится практически невозможным.
Что известно о взрывах в Керчи
О серии мощных взрывов в районе переправы ночью писали подписчики мониторингового канала Крымский ветер в Telegram. По их словам, от взрывов дрожали дома.
"Было около 7 очень сильных взрывов", - говорится в сообщении канала.
Атаку на переправу подтвердил и назначенный Кремлем гауляйтер Крыма Сергей Аксенов в Telegram. Он призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок в сторону моста.
"Противник снова атаковал Крымский мост. В настоящее время движение транспорта приостановлено", - написал Аксенов.
Об обрушении арки или пролета оккупационный чиновник не упомянул. Других официальных данных о состоянии конструкции на момент публикации нет.
Чем закончилась атака на Крымский мост 16 ноября
После предыдущего удара автомобильное движение по мосту было остановлено почти на 17 часов, сообщило российское независимое издание "Агентство" в Telegram. Проезд возобновили в реверсном режиме только после 19:00, хотя сначала обещали сделать это днем.
По данным издания, тогда на снимках были видны повреждения дорожного полотна как минимум в двух местах и деформация арки. Несмотря на это, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал повреждения незначительными.
В издании обратили внимание, что удары по мосту совпали с подготовкой к трехсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае, которую называют попыткой повторить Ялтинскую конференцию 1945 года.
"Атака на объект, ставший символом имперских амбиций Владимира Путина, стала болезненным имиджевым ударом по российскому президенту накануне его встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Китае", - пишет Агентство.
Может ли Россия обойтись без Крымского моста
Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук ещё в октябре заявлял, что после нескольких атак мост работает с многочисленными ограничениями. По его словам, грузовики на переправу не пускают, а топливо и тяжёлую технику по ней не переправляют.
"Он не выполняет свою основную функцию", - подчеркнул Плетенчук.
В то же время представитель ВМС считает, что для оккупантов символическое значение моста сейчас значительно превышает стратегическое, а основное давление на логистику врага оказывается через сухопутный коридор.
"Трудно сказать, что стратегическая ценность Крымского моста сейчас высока. Вот символическая ценность и "скрепность" зашкаливают. Но мы за этим не гонимся. Ведутся атаки по сухопутному коридору, которые затрудняют логистику врага в Крыму, на левобережье Херсонской области", - подчеркнул Плетенчук.
С ним соглашается майор ВСУ Андрей Ткачук, который в комментарии УНИАН называл Крым огромным логистическим хабом для оккупантов и объяснял, что удары по нему имеют прежде всего военный смысл.
"Перекрытие логистики и ограничение возможностей полуострова - это, прежде всего, военная история", - отметил он.
Атаки на Крымский мост - новости
Как сообщал Главред, 16 ноября оккупационные власти Крыма заявили об ударе по переправе. После той атаки на фото в сети стала заметна деформация одной из арок Крымского моста. Движение автомобилей тогда временно остановили.
В начале октября в России опасались новых ударов по переправе. Командование Черноморского флота РФ приказало усилить патрулирование акватории Черного моря, сообщали партизаны "Атеш". Личному составу поручили чаще отрабатывать отражение угроз с моря.
Атака 16 ноября не осталась без реакции Москвы. В Кремле впервые отреагировали на удар по Крымскому мосту. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также прокомментировал массированный удар дронов по Москве.
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