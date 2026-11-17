Очевидцы насчитали около семи мощных взрывов в Керчи, а оккупационные власти пока признают лишь саму атаку и остановку движения.

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Атака на Крымский мост: что известно о последствиях / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что произошло:

Крымский мост был атакован вторую ночь подряд

Мониторы пишут об арке автомобильной части в воде

Оккупанты признали атаку, но не обвал пролета

В ночь на 17 ноября незаконно построенный страной-агрессором РФ Крымский мост в оккупированной Керчи подвергся массированной атаке дронов и ракет. По данным мониторинговых каналов, арка автомобильной части переправы упала в воду, а один из пролетов обрушился. Это уже вторая атака подряд: после удара 16 ноября арка моста заметно деформировалась.

Фото арки в воде опубликовали OSINT-аналитики Exilenova+ в Telegram. Официального подтверждения обрушения пока нет.

видео дня

"Крымский мост. Арка автомобильной части моста в воде после атаки", - говорится в сообщении.

Крымский мост / скриншот

Ранее в канале выложили видео момента попадания в арку и со ссылкой на очевидцев сообщили об обрушении одного из пролетов. Там подчеркнули, что это предварительные данные.

"С мест сообщают, что один пролёт обрушился в воду и арки уже не видно", - написали в Exilenova+.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Фото атаки на Крымский мост / Exilenova+

Впоследствии стало известно, что автомобильная часть Крымского моста полностью непригодна к использованию.

На более качественных кадрах видеонаблюдения заметно значительное обрушение, из-за которого использование незаконно построенной россиянами конструкции становится практически невозможным.

Крымский мост сейчас после атаки / скриншот

Что известно о взрывах в Керчи

О серии мощных взрывов в районе переправы ночью писали подписчики мониторингового канала Крымский ветер в Telegram. По их словам, от взрывов дрожали дома.

"Было около 7 очень сильных взрывов", - говорится в сообщении канала.

Атаку на переправу подтвердил и назначенный Кремлем гауляйтер Крыма Сергей Аксенов в Telegram. Он призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок в сторону моста.

"Противник снова атаковал Крымский мост. В настоящее время движение транспорта приостановлено", - написал Аксенов.

Об обрушении арки или пролета оккупационный чиновник не упомянул. Других официальных данных о состоянии конструкции на момент публикации нет.

Как выглядит Крымский мост сейчас / скриншот

Чем закончилась атака на Крымский мост 16 ноября

После предыдущего удара автомобильное движение по мосту было остановлено почти на 17 часов, сообщило российское независимое издание "Агентство" в Telegram. Проезд возобновили в реверсном режиме только после 19:00, хотя сначала обещали сделать это днем.

По данным издания, тогда на снимках были видны повреждения дорожного полотна как минимум в двух местах и деформация арки. Несмотря на это, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал повреждения незначительными.

В издании обратили внимание, что удары по мосту совпали с подготовкой к трехсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае, которую называют попыткой повторить Ялтинскую конференцию 1945 года.

"Атака на объект, ставший символом имперских амбиций Владимира Путина, стала болезненным имиджевым ударом по российскому президенту накануне его встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Китае", - пишет Агентство.

​Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Может ли Россия обойтись без Крымского моста

Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук ещё в октябре заявлял, что после нескольких атак мост работает с многочисленными ограничениями. По его словам, грузовики на переправу не пускают, а топливо и тяжёлую технику по ней не переправляют.

"Он не выполняет свою основную функцию", - подчеркнул Плетенчук.

В то же время представитель ВМС считает, что для оккупантов символическое значение моста сейчас значительно превышает стратегическое, а основное давление на логистику врага оказывается через сухопутный коридор.

"Трудно сказать, что стратегическая ценность Крымского моста сейчас высока. Вот символическая ценность и "скрепность" зашкаливают. Но мы за этим не гонимся. Ведутся атаки по сухопутному коридору, которые затрудняют логистику врага в Крыму, на левобережье Херсонской области", - подчеркнул Плетенчук.

С ним соглашается майор ВСУ Андрей Ткачук, который в комментарии УНИАН называл Крым огромным логистическим хабом для оккупантов и объяснял, что удары по нему имеют прежде всего военный смысл.

"Перекрытие логистики и ограничение возможностей полуострова - это, прежде всего, военная история", - отметил он.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Атаки на Крымский мост - новости

Как сообщал Главред, 16 ноября оккупационные власти Крыма заявили об ударе по переправе. После той атаки на фото в сети стала заметна деформация одной из арок Крымского моста. Движение автомобилей тогда временно остановили.

В начале октября в России опасались новых ударов по переправе. Командование Черноморского флота РФ приказало усилить патрулирование акватории Черного моря, сообщали партизаны "Атеш". Личному составу поручили чаще отрабатывать отражение угроз с моря.

Атака 16 ноября не осталась без реакции Москвы. В Кремле впервые отреагировали на удар по Крымскому мосту. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также прокомментировал массированный удар дронов по Москве.

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