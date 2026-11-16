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Как не угробить авто: одна зимняя привычка поможет сэкономить на ремонте

Алексей Тесля
16 ноября 2026, 19:48обновлено 16 ноября, 20:48
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Кондиционер осушает поступающий воздух, благодаря чему стекла быстрее очищаются от конденсата и меньше запотевают.
кондиционер в авто
Как использовать кондиционер зимой / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Одна из главных функций - борьба с повышенной влажностью в салоне
  • Регулярная работа системы необходима для сохранения ее технического состояния

Автомобильный кондиционер не стоит считать исключительно летней опцией. Специалисты рекомендуют периодически пользоваться им даже в холодное время года.

Объяснение простое - поскольку это помогает поддерживать исправность климатической системы и в перспективе избежать дополнительных расходов на ремонт, пишет издание The Westmorland Gazette.

видео дня

На первый взгляд, запуск кондиционера зимой кажется бессмысленным: когда за окном мороз, необходимость в охлаждении салона отпадает. Однако у этой системы есть и другие важные задачи, которые особенно актуальны в холодный сезон.

Одна из главных функций - борьба с повышенной влажностью в салоне. Кондиционер осушает поступающий воздух, благодаря чему стекла быстрее очищаются от конденсата и меньше запотевают. Это не только повышает комфорт во время поездки, но и улучшает обзорность, что особенно важно для безопасности на дороге.

Кроме того, регулярная работа системы необходима для сохранения ее технического состояния. Внутри кондиционера циркулирует хладагент, вместе с которым по системе распределяется масло, обеспечивающее смазку отдельных элементов. Если оборудование месяцами остается выключенным, некоторые уплотнители могут терять эластичность и пересыхать. В результате повышается вероятность появления небольших утечек хладагента.

Длительный простой также нежелателен для подвижных деталей. В частности, отдельные элементы компрессора и его муфта могут испытывать повышенную нагрузку после продолжительного периода бездействия. Своевременное использование системы помогает поддерживать ее компоненты в рабочем состоянии.

Еще одна распространенная проблема - неприятный запах, появляющийся при включении кондиционера. Его причиной зачастую становятся накопившаяся в воздуховодах влага, а также размножение бактерий и плесени. Особенно часто с этим сталкиваются автомобилисты, которые пользуются климатической системой лишь время от времени.

Периодическое включение кондиционера на протяжении всего года помогает уменьшить скопление влаги, препятствует образованию благоприятной среды для микроорганизмов и снижает вероятность появления затхлого запаха в салоне.

Таким образом, использование автомобильного кондиционера зимой - не просто дополнительная возможность сделать поездку комфортнее. Это еще и один из способов профилактического ухода за климатической установкой. Регулярная эксплуатация помогает избежать некоторых неисправностей, продлить срок службы отдельных компонентов и потенциально сократить расходы на обслуживание автомобиля в будущем.

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика
/ Главред

Смотрите видео - меры безопасности в авто:

В ролике рассказывается о том, какую роль пассажиры играют в обеспечении безопасности во время автомобильной поездки и почему соблюдение правил необходимо не только водителю, но и каждому, кто находится в салоне.

Особое внимание уделяется использованию ремней безопасности: пристегиваться обязаны все находящиеся в автомобиле, в том числе пассажиры на задних местах. Кроме того, рассматриваются требования к перевозке детей и выбору соответствующих возрасту и росту удерживающих устройств.

Отдельный блок посвящен поведению во время движения. Пассажирам рекомендуют не мешать водителю, не высовываться из окон, не вставать с сидений и следить за тем, чтобы личные вещи были надежно закреплены. Также важно соблюдать осторожность при выходе из машины: открывать двери можно только после полной остановки и убедившись, что это не создает опасности для других участников движения.

Основной посыл видео - безопасность на дороге зависит от всех, кто находится в автомобиле. Внимательность и ответственное поведение пассажиров помогают избежать опасных ситуаций, не отвлекать водителя и снизить вероятность получения травм при ДТП.

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