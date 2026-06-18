Цвет имеет значение: какие автомобили расходуют больше топлива летом

На расход топлива летом влияет не только кондиционер, но и цвет автомобиля.

https://glavred.info/auto/cvet-imeet-znachenie-kakie-avtomobili-rashoduyut-bolshe-topliva-letom-10773788.html Ссылка скопирована

Как цвет автомобиля влияет на расход топлива / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Влияет ли цвет автомобиля на расход топлива

Насколько белые автомобили могут быть более экономичными

С ростом цен на топливо некоторые люди ищут различные способы экономии. В частности, существует мнение, что в жаркую погоду автомобили белого цвета потребляют меньше топлива, чем черные.

Главред решил разобраться, влияет ли цвет автомобиля на расход топлива.

видео дня

Действительно ли белые автомобили более экономичны летом

Согласно исследованиям, автомобили, окрашенные в серебристый, белый или светлые оттенки, отражают около 60% солнечного света и легче охлаждаются до комфортной температуры, что означает экономию на заправках, пишет Jalopnik.

В то же время черные автомобили или темная краска могут поглощать больше тепла, что способствует парниковому эффекту в салоне.

Насколько белые автомобили могут быть более экономичными

По словам экспертов, автомобили, окрашенные в белый, серебристый или другие светлые цвета, могут быть на 2% экономичнее, чем темные.

Кроме того, теплый воздух имеет меньшую плотность и помогает уменьшить сопротивление, а это означает, что двигателю автомобиля легче толкать его по дороге, поэтому расход топлива сокращается.

Что может снизить экономию топлива

В то же время использование кондиционера в жаркие дни может снизить экономию топлива на 8–10%. Хотя черные автомобили нагреваются сильнее и их нужно дольше охлаждать, в салонах светлых автомобилей летом также жарко. Поэтому экономия топлива за счет цвета резко сокращается.

Как легко снизить расход топлива – видео:

Читайте также:

Об источнике: Jalopnik Jalopnik — новостной сайт, специализирующийся на автомобильной тематике. Там собраны новости и мнения об автомобилях, автомобильной промышленности, гонках, транспорте, самолётах, технологиях, мотоциклах и многом другом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред