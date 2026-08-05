Как сохранить урожай до весны: что нужно сделать с картофелем после сбора

Картофель, предназначенный для хранения, требует подготовки. Картофель необходимо просушить, отсортировать и выдержать две недели, чтобы избежать гниения.

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Как правильно хранить картофель / Коллаж: Главред, скриншоты

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Как правильно подготовить клубни к хранению

Какие клубни пролежат до самой весны

После сбора урожая многие хозяева сразу переносят картофель в погреб, полагая, что так он лучше сохранится. На самом деле такая поспешность может привести к гниению, появлению плесени и преждевременному прорастанию клубней. Избежать этих проблем поможет несложная подготовка, которая занимает всего несколько дней активной работы и две недели выдержки. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание "На пенсии", главное правило длительного хранения - закладывать в хранилище только здоровые, сухие и неповрежденные клубни. Перед этим картофель нужно перебрать, просушить и выдержать в оптимальных условиях.

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Сначала отсортируйте урожай

Сразу после выкапывания внимательно осмотрите картофель. Крупные и мелкие клубни лучше использовать в первую очередь, ведь они портятся быстрее. Для зимнего хранения стоит оставить картофель среднего размера без порезов, признаков гнили, трещин и следов вредителей.

Любые поврежденные или подгнившие клубни необходимо отложить отдельно, чтобы они не стали источником заражения для остального урожая.

Мыть или не мыть картофель

Существует два способа подготовки клубней.

Если картофель выкапывали в сухую погоду, достаточно осторожно стряхнуть или очистить руками остатки земли. Тонкий слой почвы не мешает хранению и даже помогает защитить кожуру от механических повреждений.

Если же урожай собирали после дождя, картофель можно помыть. На чистых клубнях легче заметить скрытые повреждения, пятна или признаки заболеваний. Однако после мытья картофель нужно полностью высушить. Для этого удобно использовать картонные лотки для яиц или другую поверхность, хорошо впитывающую влагу.

Видео о том, как правильно хранить картофель, можно посмотреть здесь:

Самый важный этап перед хранением

Не спешите переносить картофель в погреб. После сортировки его нужно разложить тонким слоем в темном, сухом помещении с температурой от +12 до +20 °C примерно на две недели.

В этот период клубни желательно периодически переворачивать, чтобы они равномерно проветривались. За это время кожица укрепляется, а мелкие повреждения подсыхают и перестают служить воротами для инфекций.

По завершении этого этапа стоит ещё раз перебрать урожай. Если за две недели на отдельных клубнях появились признаки порчи, их нужно удалить, чтобы они не испортили здоровый картофель.

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Как сохранить картофель до весны

Правильная подготовка после выкопки значительно снижает риск гниения и прорастания во время хранения. Сортировка, тщательная просушка и двухнедельная выдержка перед укладкой в погреб помогут сохранить большую часть урожая свежим до самой весны и избежать неприятных потерь зимой.

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Об источнике: На пенсии Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

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