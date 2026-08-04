Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: нужно найти жемчужное ожерелье среди цветов за 30 с

Руслана Заклинская
4 августа 2026, 18:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
Тюльпаны легко заметит каждый, а вот найти жемчужное ожерелье среди цветов за ограниченное время смогут только самые внимательные.
Тест на IQ: нужно найти жемчужное ожерелье среди цветов за 30 с
Нужно найти спрятанное ожерелье среди тюльпанов / Фото: Ф. Хиндс

Оптические иллюзии и головоломки на поиск скрытых предметов помогают проверить внимательность, скорость мышления и способность замечать детали, которые на первый взгляд легко упускаются из виду. Такие задания тренируют зрительное восприятие, концентрацию и заставляют мозг быстрее анализировать информацию.

На этот раз перед вами весенняя головоломка, в которой нужно найти жемчужное ожерелье среди множества розовых и фиолетовых тюльпанов. На выполнение задания дается всего 30 секунд, пишет The Sun.

На первый взгляд изображение кажется просто красивой картиной с цветами. Среди лепестков и зеленых стеблей нет ничего необычного, однако внимательные зрители могут заметить скрытый предмет - нитку жемчуга.

видео дня

Чтобы разгадать головоломку, внимательно просмотрите все части изображения и не сосредотачивайтесь только на цветах. Ожерелье спрятано среди цветов, поэтому стоит обращать внимание на необычные формы и детали, которые отличаются от привычных элементов растений.

Тест на IQ: нужно найти жемчужное ожерелье среди цветов за 30 с
Нужно найти спрятанное ожерелье среди цветов / Фото: Ф. Хіндс

Авторы головоломки отмечают, что найти жемчуг менее чем за 30 секунд могут люди с хорошо развитым вниманием и быстрой реакцией. Однако даже если вам не удалось сделать это сразу, регулярное выполнение таких заданий помогает улучшать навыки наблюдения.

Подсказка для тех, кто не может найти ответ: обратите внимание на верхнюю часть изображения. Именно там, с левой стороны картины, спрятано жемчужное ожерелье.

Тест на IQ: нужно найти жемчужное ожерелье среди цветов за 30 с
Ответ на головоломку / Фото: Ф. Хиндс

Жемчужное ожерелье можно найти в верхней левой части изображения.

Подобные оптические иллюзии не только развлекают, но и помогают тренировать память, концентрацию и способность быстро находить нужную информацию среди большого количества деталей.

Как ранее сообщал Главред, в другой головоломке нужно найти паука среди сухой листвы всего за 20 секунд.

Также можно проверить свою внимательность, ища различия между двумя почти одинаковыми изображениями.

Читайте также:

Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
тест по картинке оптическая иллюзия головоломки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты продвинулись сразу в двух областях Украины: в DeepState обновили карту

Оккупанты продвинулись сразу в двух областях Украины: в DeepState обновили карту

19:22Фронт
Графики "включений" света и не только — СМИ опубликовали 3 сценария зимы для украинцев

Графики "включений" света и не только — СМИ опубликовали 3 сценария зимы для украинцев

18:21Война
РФ меняет тактику: чем попытается сломать Украину этой зимой и готова ли страна к отпору

РФ меняет тактику: чем попытается сломать Украину этой зимой и готова ли страна к отпору

17:32Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке семейного праздника за 10 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке семейного праздника за 10 с

Удача выбрала фаворитов: три знака зодиака получат заслуженную награду

Удача выбрала фаворитов: три знака зодиака получат заслуженную награду

Четыре знака зодиака оставят черную полосу позади: кому улыбнется удача

Четыре знака зодиака оставят черную полосу позади: кому улыбнется удача

Помидоры созреют быстрее и не будут трескаться: что нужно сделать в августе

Помидоры созреют быстрее и не будут трескаться: что нужно сделать в августе

Спелый арбуз можно определить за несколько секунд: какие признаки выдают сладкий плод

Спелый арбуз можно определить за несколько секунд: какие признаки выдают сладкий плод

Последние новости

19:22

Зачем класть кубики льда в сушилку: результат удивит даже опытных хозяек

19:22

Оккупанты продвинулись сразу в двух областях Украины: в DeepState обновили карту

19:16

Мыши и крысы их не выносят: что отпугивает грызунов лучше, чем ядВидео

19:10

Россия нашла слабое место Одессы: Коваленко рассказал, как его можно закрытьмнение

19:00

Зачем сыпать соду вокруг унитаза: эффект удивил даже опытных хозяекВидео

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
18:50

Копать не надо: как полностью уничтожить пень с корнями, не повредив остальной дворВидео

18:46

В жизнь трёх знаков зодиака придет огромная сила: кому повезёт 5 августа

18:33

Почему мужчинам в СССР дарили именно гладиолусы: объяснение точно удивит

18:28

Тест на IQ: нужно найти жемчужное ожерелье среди цветов за 30 с

Реклама
18:21

Графики "включений" света и не только — СМИ опубликовали 3 сценария зимы для украинцев

18:16

Запах из мусорного ведра исчезнет надолго: поможет один кухонный продукт

18:10

"Возвращал молодость": монахи нашли старый рецепт загадочного эликсира

17:57

Жаре - конец: как превратить любой вентилятор в кондиционерВидео

17:56

"Не покорил гравитацию": в РФ десантник самоликвидировался прямо на празднике ВДВФотоВидео

17:46

"Мы приняли сложное решение": скончалась звезда фильма "Человек-паук"

17:33

В Украине летом растут ягоды, которых лучше избегать: как они выглядят

17:32

РФ меняет тактику: чем попытается сломать Украину этой зимой и готова ли страна к отпору

17:26

Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

17:18

Зажим от хлеба оказался находкой: для чего опытные хозяйки сохраняют егоВидео

17:01

Названы четыре самых скромных знака зодиака – кто они

Реклама
17:00

Что обязательно нужно положить в корзину на Яблочный Спас: ответ священникаВидео

16:48

Когда родителям становится легче с ребенком: специалист назвала конкретный возраст

16:45

"Мир должен увидеть": новые детали "сафари" на людей в Херсоне, что с пострадавшимВидео

16:25

Сотни тысяч выбросило на берег: туристы пачками собирали деньгамиВидео

16:18

Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: курс валют на 5 августа

16:03

Дочь Тома Круза появилась на публике после отказа от отца: как она выгляделаВидео

15:55

"Наверное, карма": после ударов ВСУ обмелело Белгородское водохранилище

15:45

Что нужно сделать с унитазом перед отъездом на несколько дней — лайфхак

15:38

Конец света 12 августа: три события совпадут впервые за долгие годы

15:25

Меган Маркл 45 лет: кто из королевской семьи не поздравит герцогиню

15:00

5 августа - Евстигнев день: что можно и нельзя делать в праздник

14:40

Настоящий отель: в гнездо известных аистов Одарки и Грицька заселились 8 новых птицВидео

14:20

Салат из капусты на зиму "Лето в банке": простой рецепт

14:12

Россияне в Крыму жалуются на оккупантов, которые используют их как "живой щит"

14:01

Почему нельзя вытирать сиденье унитаза бумагой: ошибка при уборке

13:34

ВСУ развивают наступление в Харьковской области, отражая атаки РФ – ISW

13:28

Лорак готовится выслать свою дочь из России: что сделала запроданка

13:22

"Как в Северной Корее": в сети набирает популярность видео с Путиным и детьми

12:51

В РФ скончалась звезда кино и сериалов: было 56 лет

12:45

"Мамин цветочек": Валерий Харчишин заинтриговал фанатов своим обращением

Реклама
12:44

Их носят менее 5 человек: названы самые редкие украинские фамилии

12:31

Без трещин и грязи под ногтями: всего три средства спасут руки после огородаВидео

12:15

Древнее украинское слово "каркоші": что оно на самом деле означает

11:43

После адских +40°C начнутся дожди с грозами: когда жара отступит

11:11

Как правильно мыть овощи летом: эксперты сказали, что добавить в воду

11:06

Что приготовить из цветков кабачков: необычный деликатес, о котором знают не всеВидео

11:04

Китайский гороскоп на завтра, 5 августа: Обезьянам — препятствия, Змеям — заботы

10:50

"Он прольет кровь": Шмыгаль раскрыл коварный план Путина на зиму

10:44

Удача выбрала фаворитов: три знака зодиака получат заслуженную награду

10:39

РФ готовит наступление на "Крепостной пояс" Донбасса по сценарию Покровска - ISW

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять