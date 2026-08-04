Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

Конец света 12 августа: три события совпадут впервые за долгие годы

Константин Пономарев
4 августа 2026, 15:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
Совпадение полного солнечного затмения, метеорного потока Персеиды и парада шести планет вызвало волну тревожных прогнозов в интернете.
12 августа небо озарят сразу три космических явления
12 августа небо озарят сразу три космических явления / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему 12 августа называют самым необычным днем года
  • Какие космические события совпадут за несколько часов
  • Есть ли реальные причины опасаться конца света

12 августа жители разных стран смогут наблюдать сразу три редких астрономических события - полное солнечное затмение, пик метеорного потока Персеиды и парад шести планет. Несмотря на волну апокалиптических прогнозов в соцсетях, ученые подчеркивают, что поводов для паники нет.

12 августа 2026 года станет необычным днем для любителей астрономии. В течение нескольких часов на небе совпадут сразу три зрелищных космических события. Об этом пишет Daily Mail.

видео дня

Необычное совпадение быстро стало вирусным в социальных сетях. Пользователи окрестили его "тройным шоу Вселенной" и начали строить самые невероятные теории (от "мягкой перезагрузки человечества" до наступления Апокалипсиса).

Почему в сети заговорили о конце света

Совпадение трех астрономических явлений породило волну обсуждений в интернете. Некоторые пользователи восприняли происходящее с юмором, другие же слишком всерьез.

"Это буквально конец света", - написал один из пользователей.

Кто-то сравнил происходящее с финалом фантастического фильма.

"Астрономия наконец получила свой финальный сезон", - написал он.

Однако никаких научных оснований связывать эти события с глобальными катастрофами не существует. Астрономы отмечают, что совпадение объясняется исключительно особенностями движения небесных тел и календарным совпадением.

Где можно увидеть полное солнечное затмение

Первым событием станет полное солнечное затмение, во время которого Луна полностью закроет Солнце, а день на несколько минут превратится в сумерки.

Лучшие условия для наблюдения ожидаются:

  • в западной части Исландии;
  • на севере Испании;
  • в отдельных районах Гренландии;
  • в некоторых регионах Португалии.

Самая продолжительная фаза полной темноты прогнозируется в исландском Латрабьярге.

Первым событием станет полное солнечное затмение
Первым событием станет полное солнечное затмение / Фото: скриншот с Youtube

В Испании полоса полного затмения пройдет через Бильбао, Сарагосу, Валенсию и Пальму.

Жители Северной Америки смогут увидеть только частичное затмение. Например, в Нью-Йорке Луна закроет около 9% солнечного диска, а в канадском Сент-Джонсе - примерно 53%.

После заката начнется звездное шоу Персеид

На этом небесное представление не закончится.

В ночь с 12 на 13 августа ожидается пик знаменитого метеорного потока Персеиды. При ясной погоде и отсутствии городской засветки можно будет увидеть до 100 метеоров в час.

Особенно удачными условия сделает новолуние, ведь лунный свет не будет мешать наблюдениям.

В ночь с 12 на 13 августа ожидается пик знаменитого метеорного потока Персеиды
В ночь с 12 на 13 августа ожидается пик знаменитого метеорного потока Персеиды / Фото: EPA

Лучшее время для наблюдения с 23:00 до рассвета, причем максимальная активность прогнозируется в предутренние часы.

Хотя поток останется активным до 24 августа, именно ночь с 12 на 13 августа обещает стать самой зрелищной.

Перед рассветом появится парад шести планет

Завершит необычный день еще одно редкое явление - парад планет.

Перед восходом Солнца над горизонтом одновременно окажутся: Меркурий, Юпитер, Марс, Сатурн, Уран и Нептун.

Марс и Сатурн можно будет увидеть невооруженным глазом. Для наблюдения Меркурия и Юпитера понадобится открытый восточный горизонт, поскольку они будут находиться очень низко над ним.

Уран лучше искать с помощью бинокля, а Нептун через телескоп.

Наиболее благоприятное время для наблюдений за 30–60 минут до восхода солнца.

Ученые призывают не верить апокалиптическим теориям

Несмотря на множество пугающих публикаций в интернете, специалисты напоминают, что между тремя астрономическими событиями нет никакой мистической связи.

Тем не менее пользователи продолжают строить фантастические версии происходящего.

"Майя считали затмения, выравнивание планет и метеорные потоки знаками грядущих бедствий. Возможно, впереди большая война, голод или гнев Божий", - написал один из пользователей.

Однако современная наука не подтверждает подобных предположений.

Ранее Главред писал о том, что в горах остались сотни никому не нужных дворцов. "Сказочный город" из замков в Турции так и не был достроен. Сотни необычных домов сегодня напоминают о провале грандиозного проекта.

Также сообщалось о том, как устроен засекреченный подземный мегаполис. Комплекс рассчитан почти на миллион человек и оснащен всем необходимым.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Солнечное затмение наука путешествия астрономия Апокалипсис космос интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ меняет тактику: чем попытается сломать Украину этой зимой и готова ли страна к отпору

РФ меняет тактику: чем попытается сломать Украину этой зимой и готова ли страна к отпору

17:32Аналитика
Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

17:26Фронт
"Мир должен увидеть": новые детали "сафари" на людей в Херсоне, что с пострадавшим

"Мир должен увидеть": новые детали "сафари" на людей в Херсоне, что с пострадавшим

16:45Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке семейного праздника за 10 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке семейного праздника за 10 с

Удача выбрала фаворитов: три знака зодиака получат заслуженную награду

Удача выбрала фаворитов: три знака зодиака получат заслуженную награду

Помидоры созреют быстрее и не будут трескаться: что нужно сделать в августе

Помидоры созреют быстрее и не будут трескаться: что нужно сделать в августе

Четыре знака зодиака оставят черную полосу позади: кому улыбнется удача

Четыре знака зодиака оставят черную полосу позади: кому улыбнется удача

Спелый арбуз можно определить за несколько секунд: какие признаки выдают сладкий плод

Спелый арбуз можно определить за несколько секунд: какие признаки выдают сладкий плод

Последние новости

17:33

В Украине летом растут ягоды, которых лучше избегать: как они выглядят

17:32

РФ меняет тактику: чем попытается сломать Украину этой зимой и готова ли страна к отпору

17:26

Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

17:18

Зажим от хлеба оказался находкой: для чего опытные хозяйки сохраняют егоВидео

17:01

Названы четыре самых скромных знака зодиака – кто они

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
17:00

Что обязательно нужно положить в корзину на Яблочный Спас: ответ священникаВидео

16:48

Когда родителям становится легче с ребенком: специалист назвала конкретный возраст

16:45

"Мир должен увидеть": новые детали "сафари" на людей в Херсоне, что с пострадавшимВидео

16:25

Сотни тысяч выбросило на берег: туристы пачками собирали деньгамиВидео

Реклама
16:18

Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: курс валют на 5 августа

16:03

Дочь Тома Круза появилась на публике после отказа от отца: как она выгляделаВидео

15:55

"Наверное, карма": после ударов ВСУ обмелело Белгородское водохранилище

15:45

Что нужно сделать с унитазом перед отъездом на несколько дней — лайфхак

15:38

Конец света 12 августа: три события совпадут впервые за долгие годы

15:25

Меган Маркл 45 лет: кто из королевской семьи не поздравит герцогиню

15:00

5 августа - Евстигнев день: что можно и нельзя делать в праздник

14:40

Настоящий отель: в гнездо известных аистов Одарки и Грицька заселились 8 новых птицВидео

14:20

Салат из капусты на зиму "Лето в банке": простой рецепт

14:12

Россияне в Крыму жалуются на оккупантов, которые используют их как "живой щит"

14:01

Почему нельзя вытирать сиденье унитаза бумагой: ошибка при уборке

Реклама
13:34

ВСУ развивают наступление в Харьковской области, отражая атаки РФ – ISW

13:28

Лорак готовится выслать свою дочь из России: что сделала запроданка

13:22

"Как в Северной Корее": в сети набирает популярность видео с Путиным и детьми

12:51

В РФ скончалась звезда кино и сериалов: было 56 лет

12:45

"Мамин цветочек": Валерий Харчишин заинтриговал фанатов своим обращением

12:44

Их носят менее 5 человек: названы самые редкие украинские фамилии

12:31

Без трещин и грязи под ногтями: всего три средства спасут руки после огородаВидео

12:15

Древнее украинское слово "каркоші": что оно на самом деле означает

11:43

После адских +40°C начнутся дожди с грозами: когда жара отступит

11:11

Как правильно мыть овощи летом: эксперты сказали, что добавить в воду

11:06

Что приготовить из цветков кабачков: необычный деликатес, о котором знают не всеВидео

11:04

Китайский гороскоп на завтра, 5 августа: Обезьянам — препятствия, Змеям — заботы

10:50

"Он прольет кровь": Шмыгаль раскрыл коварный план Путина на зиму

10:44

Удача выбрала фаворитов: три знака зодиака получат заслуженную награду

10:39

РФ готовит наступление на "Крепостной пояс" Донбасса по сценарию Покровска - ISW

09:52

Украину может ждать самая тяжелая зима с начала полномасштабной войны - CNBC

09:40

Похож на американский F-117 Nighthawk: во время удара по Уфе заметили загадочный дрон

09:20

Гороскоп Таро на завтра 5 августа: Скорпиону - сожаление, Льву - нет компромиссу

09:19

"Тела детей достали из-под завалов": РФ ударила по Сумам шестью КАБамиФото

09:02

РФ резко нарастила применение дефицитных самолетов А-50У: в чем причина

Реклама
08:23

Трамп анонсировал возможное открытие Ормузского пролива 4 августа: что говорят в Иране

07:56

Война вошла в опасную спираль: у Трампа есть шанс остановить войну в Украине - NYT

07:23

Новый мобилизационный вал: Невзлин заявил о подготовке Кремлямнение

07:00

Дроны ударили по Санкт-Петербургу и Подмосковью: после атаки горят склады WildberriesВидео

05:46

Гороскоп на завтра, 5 августа: Тельцам — радость, Львам — перемены

05:11

Туалетная бумага в скором времени может исчезнуть из уборных: что ее заменит

04:30

Четыре знака зодиака оставят черную полосу позади: кому улыбнется удача

04:09

Еще не поздно: 20 овощей, которые нужно посеять в августе, чтобы собирать урожай до зимыВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке семейного праздника за 10 с

03:34

Совместимость Девы по гороскопу: три знака, с которыми получится идеальный союз

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять