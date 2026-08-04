Конец света 12 августа: три события совпадут впервые за долгие годы

Вы узнаете:
- Почему 12 августа называют самым необычным днем года
- Какие космические события совпадут за несколько часов
- Есть ли реальные причины опасаться конца света
12 августа жители разных стран смогут наблюдать сразу три редких астрономических события - полное солнечное затмение, пик метеорного потока Персеиды и парад шести планет. Несмотря на волну апокалиптических прогнозов в соцсетях, ученые подчеркивают, что поводов для паники нет.
12 августа 2026 года станет необычным днем для любителей астрономии. В течение нескольких часов на небе совпадут сразу три зрелищных космических события. Об этом пишет Daily Mail.
Необычное совпадение быстро стало вирусным в социальных сетях. Пользователи окрестили его "тройным шоу Вселенной" и начали строить самые невероятные теории (от "мягкой перезагрузки человечества" до наступления Апокалипсиса).
Почему в сети заговорили о конце света
Совпадение трех астрономических явлений породило волну обсуждений в интернете. Некоторые пользователи восприняли происходящее с юмором, другие же слишком всерьез.
"Это буквально конец света", - написал один из пользователей.
Кто-то сравнил происходящее с финалом фантастического фильма.
"Астрономия наконец получила свой финальный сезон", - написал он.
Однако никаких научных оснований связывать эти события с глобальными катастрофами не существует. Астрономы отмечают, что совпадение объясняется исключительно особенностями движения небесных тел и календарным совпадением.
Где можно увидеть полное солнечное затмение
Первым событием станет полное солнечное затмение, во время которого Луна полностью закроет Солнце, а день на несколько минут превратится в сумерки.
Лучшие условия для наблюдения ожидаются:
- в западной части Исландии;
- на севере Испании;
- в отдельных районах Гренландии;
- в некоторых регионах Португалии.
Самая продолжительная фаза полной темноты прогнозируется в исландском Латрабьярге.
В Испании полоса полного затмения пройдет через Бильбао, Сарагосу, Валенсию и Пальму.
Жители Северной Америки смогут увидеть только частичное затмение. Например, в Нью-Йорке Луна закроет около 9% солнечного диска, а в канадском Сент-Джонсе - примерно 53%.
После заката начнется звездное шоу Персеид
На этом небесное представление не закончится.
В ночь с 12 на 13 августа ожидается пик знаменитого метеорного потока Персеиды. При ясной погоде и отсутствии городской засветки можно будет увидеть до 100 метеоров в час.
Особенно удачными условия сделает новолуние, ведь лунный свет не будет мешать наблюдениям.
Лучшее время для наблюдения с 23:00 до рассвета, причем максимальная активность прогнозируется в предутренние часы.
Хотя поток останется активным до 24 августа, именно ночь с 12 на 13 августа обещает стать самой зрелищной.
Перед рассветом появится парад шести планет
Завершит необычный день еще одно редкое явление - парад планет.
Перед восходом Солнца над горизонтом одновременно окажутся: Меркурий, Юпитер, Марс, Сатурн, Уран и Нептун.
Марс и Сатурн можно будет увидеть невооруженным глазом. Для наблюдения Меркурия и Юпитера понадобится открытый восточный горизонт, поскольку они будут находиться очень низко над ним.
Уран лучше искать с помощью бинокля, а Нептун через телескоп.
Наиболее благоприятное время для наблюдений за 30–60 минут до восхода солнца.
Ученые призывают не верить апокалиптическим теориям
Несмотря на множество пугающих публикаций в интернете, специалисты напоминают, что между тремя астрономическими событиями нет никакой мистической связи.
Тем не менее пользователи продолжают строить фантастические версии происходящего.
"Майя считали затмения, выравнивание планет и метеорные потоки знаками грядущих бедствий. Возможно, впереди большая война, голод или гнев Божий", - написал один из пользователей.
Однако современная наука не подтверждает подобных предположений.
Ранее Главред писал о том, что в горах остались сотни никому не нужных дворцов. "Сказочный город" из замков в Турции так и не был достроен. Сотни необычных домов сегодня напоминают о провале грандиозного проекта.
Также сообщалось о том, как устроен засекреченный подземный мегаполис. Комплекс рассчитан почти на миллион человек и оснащен всем необходимым.
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Об источнике: Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
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