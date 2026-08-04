Конец света 12 августа: три события совпадут впервые за долгие годы

Совпадение полного солнечного затмения, метеорного потока Персеиды и парада шести планет вызвало волну тревожных прогнозов в интернете.

https://glavred.info/oddities/konec-sveta-12-avgusta-tri-sobytiya-sovpadut-vpervye-za-dolgie-gody-10785788.html Ссылка скопирована

12 августа небо озарят сразу три космических явления / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему 12 августа называют самым необычным днем года

Какие космические события совпадут за несколько часов

Есть ли реальные причины опасаться конца света

12 августа жители разных стран смогут наблюдать сразу три редких астрономических события - полное солнечное затмение, пик метеорного потока Персеиды и парад шести планет. Несмотря на волну апокалиптических прогнозов в соцсетях, ученые подчеркивают, что поводов для паники нет.

12 августа 2026 года станет необычным днем для любителей астрономии. В течение нескольких часов на небе совпадут сразу три зрелищных космических события. Об этом пишет Daily Mail.

видео дня

Необычное совпадение быстро стало вирусным в социальных сетях. Пользователи окрестили его "тройным шоу Вселенной" и начали строить самые невероятные теории (от "мягкой перезагрузки человечества" до наступления Апокалипсиса).

Почему в сети заговорили о конце света

Совпадение трех астрономических явлений породило волну обсуждений в интернете. Некоторые пользователи восприняли происходящее с юмором, другие же слишком всерьез.

"Это буквально конец света", - написал один из пользователей.

Кто-то сравнил происходящее с финалом фантастического фильма.

"Астрономия наконец получила свой финальный сезон", - написал он.

Однако никаких научных оснований связывать эти события с глобальными катастрофами не существует. Астрономы отмечают, что совпадение объясняется исключительно особенностями движения небесных тел и календарным совпадением.

Где можно увидеть полное солнечное затмение

Первым событием станет полное солнечное затмение, во время которого Луна полностью закроет Солнце, а день на несколько минут превратится в сумерки.

Лучшие условия для наблюдения ожидаются:

в западной части Исландии;

на севере Испании;

в отдельных районах Гренландии;

в некоторых регионах Португалии.

Самая продолжительная фаза полной темноты прогнозируется в исландском Латрабьярге.

Первым событием станет полное солнечное затмение / Фото: скриншот с Youtube

В Испании полоса полного затмения пройдет через Бильбао, Сарагосу, Валенсию и Пальму.

Жители Северной Америки смогут увидеть только частичное затмение. Например, в Нью-Йорке Луна закроет около 9% солнечного диска, а в канадском Сент-Джонсе - примерно 53%.

После заката начнется звездное шоу Персеид

На этом небесное представление не закончится.

В ночь с 12 на 13 августа ожидается пик знаменитого метеорного потока Персеиды. При ясной погоде и отсутствии городской засветки можно будет увидеть до 100 метеоров в час.

Особенно удачными условия сделает новолуние, ведь лунный свет не будет мешать наблюдениям.

В ночь с 12 на 13 августа ожидается пик знаменитого метеорного потока Персеиды / Фото: EPA

Лучшее время для наблюдения с 23:00 до рассвета, причем максимальная активность прогнозируется в предутренние часы.

Хотя поток останется активным до 24 августа, именно ночь с 12 на 13 августа обещает стать самой зрелищной.

Перед рассветом появится парад шести планет

Завершит необычный день еще одно редкое явление - парад планет.

Перед восходом Солнца над горизонтом одновременно окажутся: Меркурий, Юпитер, Марс, Сатурн, Уран и Нептун.

Марс и Сатурн можно будет увидеть невооруженным глазом. Для наблюдения Меркурия и Юпитера понадобится открытый восточный горизонт, поскольку они будут находиться очень низко над ним.

Уран лучше искать с помощью бинокля, а Нептун через телескоп.

Наиболее благоприятное время для наблюдений за 30–60 минут до восхода солнца.

Ученые призывают не верить апокалиптическим теориям Несмотря на множество пугающих публикаций в интернете, специалисты напоминают, что между тремя астрономическими событиями нет никакой мистической связи. Тем не менее пользователи продолжают строить фантастические версии происходящего. "Майя считали затмения, выравнивание планет и метеорные потоки знаками грядущих бедствий. Возможно, впереди большая война, голод или гнев Божий", - написал один из пользователей. Однако современная наука не подтверждает подобных предположений.

Ранее Главред писал о том, что в горах остались сотни никому не нужных дворцов. "Сказочный город" из замков в Турции так и не был достроен. Сотни необычных домов сегодня напоминают о провале грандиозного проекта.

Также сообщалось о том, как устроен засекреченный подземный мегаполис. Комплекс рассчитан почти на миллион человек и оснащен всем необходимым.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред