Когда родителям становится легче с ребенком: специалист назвала конкретный возраст

Педиатр объяснила, когда физическая и эмоциональная нагрузка на родителей уменьшается.

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Врач объяснила, на каких этапах родительство становится менее изнурительным / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой период родительства самый сложный

В каком возрасте ребенка родителям становится легче физически

Когда взрослые начинают меньше переживать из-за воспитания детей

Многие родители мечтают о том моменте, когда воспитание ребенка станет менее изнурительным. На самом деле каждый этап развития сопряжен со своими трудностями, однако с возрастом характер этих трудностей меняется.

Главред узнал, что врач-педиатр Анна Бугременко в Instagram рассказала, когда родители начинают чувствовать облегчение и чего ожидать на разных этапах взросления ребенка.

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Станет ли легче с ребенком в первый год жизни

Первый год после рождения малыша многие родители называют самым тяжелым из-за постоянного ухода, колик, прорезывания зубов и нарушенного сна. Именно в этот период взрослые чаще всего сталкиваются с физическим истощением из-за недостатка отдыха.

Что происходит с ребенком в 2–3 года

После первого года бессонные ночи постепенно уходят в прошлое, однако на смену им приходят возрастные кризисы и эмоциональные всплески.

"2–3 года. Истерики: "Я сам", "Нет". По данным исследований, у 70% детей в этом возрасте наблюдаются возрастные кризисы. Это норма. Вы не "делаете что-то не так", - объясняет Бугременко.

Когда физически становится легче с ребенком

Примерно в 4–5 лет многие родители замечают, что ежедневный уход становится менее изнурительным физически. Однако взамен возникают новые вызовы. В этот период ребенок активно познает мир, поэтому родителям все чаще приходится искать ответы на неожиданные вопросы.

Когда родительский стресс начинает снижаться

По словам врача, в младшем школьном возрасте дети становятся значительно более самостоятельными, что положительно сказывается на самочувствии родителей.

"6–7 лет. Ребёнок более самостоятелен. По статистике, родительский стресс снижается почти на 30%. Наконец-то можно выдохнуть", - говорит специалист.

Чего ожидать от подросткового возраста

Несмотря на рост самостоятельности, в подростковом возрасте возникают новые трудности. В этот период на первый план выходят вопросы доверия, общения и поддержки ребенка.

@ksu.kulynych Это вечный вопрос: когда с ребенком станет легче? ?? В принципе, мне кажется, что уже никогда ? Но лично мне сейчас действительно чуть-чуть легче, потому что с каждым днём ты лучше понимаешь своего ребёнка + точно становится интереснее наблюдать за тем, как он меняется, растёт и учится чему-то новому ? Мамы, что скажете? Когда станет легче?) ♬ оригинальная аудиозапись - Хелси Ксюша ?

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О персоне: Анна Бугременко Анна Бугременко - врач-педиатр с 15-летним стажем. Член общественной организации "Молочные реки Украины". В соцсетях делится полезной для родителей информацией об уходе за детьми.

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