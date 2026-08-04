Дроны ударили по Санкт-Петербургу и Подмосковью: после атаки горят склады Wildberries

Под ударом оказался и НПЗ в Сызрани.

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​Дроны атаковали РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

Дроны атаковали Ленобласть, Подмосковье и Самарскую область

Поврежден склад рядом с логистическим комплексом Wildberries

Под удар также попали Чехов и НПЗ в Сызрани

В ночь на вторник, 4 июля, дроны атаковали Россию. Взрывы зафиксированы с Ленинградской и Самарской областях, а также в Подмосковье.

Как сообщает мониторинговый канала Exilenova+, в Ленинградской области был атакован склад Wildberries, предварительно - Красный Бор.

видео дня

Местный губернатор Александр Дрозденко подтвердил атаку.

"Складское помещение повреждено в Ленинградской области в результате украинской атаки", - написал он.

По словам Дрозденко, "сбито 17 БПЛА".

"Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе", - добавил Дрозденко.

Смотрите видео - В Ленинградской области был атакован склад Wildberries:

Как уточняет Astra, в Красном боре расположено несколько логистических комплексов, в том числе комплекс Wildberries площадью 154 000 кв. м.

Обновлено. В Сети появились фото и видео масштабного пожара на складе Wildberries в Ленградской области:

Дроны также атаковали подмосковный Чехов и НПЗ в Сызрани Самарской области.

Дроны атаковали НПЗ в Сызрани / Фото: Exilenova+

Очевидцы из Чехова Московской области опубликовали кадры с пожаром после ночной атаки.

По предварительным данным, в Чехове был атакован склад Wildberries. В частном секторе начался пожар.

Смотрите видео - Дроны атаковали Чехов:

Атаки по РФ - новости

Как писал Главред, масштабный пожар возник в Белгородском государственном технологическом университете имени Шухова после атаки в ночь на 3 августа - в этом заведении разрабатывали и тестировали беспилотники.

В ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Был атакован логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.

Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

30 июля беспилотники атаковали крупный логистический центр Wildberries в Пензенской области, на объекте вспыхнул масштабный пожар. Также под удар попал склад WB в Удмуртской Республике.

29 июля Силы обороны Украины уничтожили склад Wildberries и атаковали НПЗ в Рязани. На территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар, а завод начал экстренно сбрасывать давление в системе.

25 июля в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Украина атаковала дронами склад Wildberries в Екатеринбурге на расстоянии около 1750 километров от административной границы.

Мадяр анонсировал новые удары по Wildberries

Атаки по объектам российского маркетплейса Wildberries будут продолжаться. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди 2 августа, после атаки на Самарскую область. По его словам, очередной "результативный хук" по компании стал не последним, предупредил.

Обращаясь к жителям страны-агрессора, командующий СБС в ироничной форме предложил им сменить корпоративную айдентику компании и намекнул на предстоящую расплату за войну.

"Касса еще впереди", - отметил Бровди, посоветовав россиянам перекрасить логотип в желто-голубые цвета.

По его словам, к подобным ударам жителям РФ стоит "привыкать" - как минимум до тех пор, пока они не в состоянии снести кремлевский режим.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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