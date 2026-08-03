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Жара до +38 °С и "тропические ночи" охватят Украину: когда ожидается похолодание

Руслана Заклинская
3 августа 2026, 19:19
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Укргидрометцентр предупредил о сильной жаре и назвал дату, когда температура начнёт снижаться.
Жара до +38 °С и
Погода в Украине / Фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Когда в Украине ожидается пик жары
  • Будет ли температура подниматься до +40 °С
  • Когда начнётся понижение температуры

В ближайшие дни Украину накроет волна сильной жары, и температура воздуха местами поднимется до +35...+38°С. В то же время уже формируется атмосферный фронт, который начнет менять погодную ситуацию в стране. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По её словам, жаркая погода пришла в Украину из-за притока раскалённой воздушной массы из Западной Европы в сочетании с антициклоном. Из-за этого в ближайшие дни осадков практически не ожидается, а температура будет оставаться очень высокой.

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В период с 4 по 6 августа ночью температура составит +18...+25 °С, что соответствует так называемым "тропическим" ночам. Днем в большинстве областей ожидается жара от +35 до +38 °С.

"Конечно, в городах температура будет ощущаться выше. Ведь мы понимаем, что город - это "остров тепла". Дополнительные источники тепла от нагретых поверхностей, асфальта, бетона, зданий... Поэтому в центре города показатели могут быть выше", - пояснила Птуха.

Когда в Украину придет похолодание

По прогнозу Укргидрометцентра, уже с 6 августа к Украине с запада начнет приближаться атмосферный фронт. Его влияние станет заметным 7 августа - в западных, северных и части центральных областей пройдут кратковременные дожди и грозы.

Вместе с фронтом жара постепенно начнёт отступать. Первыми это почувствуют жители западных областей, где температура снизится до +26...+31 °С.

8 августа фронт будет продвигаться дальше на восток. В большинстве регионов ожидаются дожди и грозы, а дневная температура составит около +25...+31°С. В то же время на юго-востоке еще сохранится сильная жара до +35...+38°С.

В воскресенье, 9 августа, практически по всей Украине ожидается снижение температуры до более комфортных летних показателей +25...+30°С.

В то же время Птуха предупредила, что во время прохождения атмосферного фронта после продолжительной жары возможны сильные грозы, град и шквалы.

"Там нужно будет следить с 7–8 числа за предупреждениями от специалистов Укргидрометцентра. И от наших областных подразделений. Какие именно явления. Это, прежде всего, конечно, грозы. Местами град и шквальное усиление ветра. Скорее всего, они могут иметь место", - отметила она.

Может ли жара до +40 стать привычной для Украины - мнение эксперта

Как рассказал "Телеграфу" кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг, периоды экстремальной жары в дальнейшем могут становиться более частыми и интенсивными.

По его словам, причиной таких изменений является глобальное потепление и связанные с ним климатические процессы. Метеоролог отметил, что тенденции, наблюдаемые в Украине с 2010 года, могут повторяться ежегодно.

Шпиг добавил, что при благоприятном сценарии сохранится нынешняя частота и продолжительность жарких периодов. В то же время при худшем развитии событий будут расти как максимальные температуры, так и количество волн жары.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что сухая и горячая воздушная масса субтропического происхождения принесет в Украину аномальную жару. Он отметил, что днем в западных и юго-западных областях температура может достигать +40 °C.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что волна сильной жары охватит страну и продлится несколько дней. Она отметила, что ослабление с 8 августа является ориентировочным и может происходить постепенно.

Также Диденко отметила, что пик жары 6 августа должен охватить значительную часть территории. Дневная температура местами может подняться до +34…+40°С, а на западе возможны кратковременные грозовые дожди.

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О персоне: Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 году выступила инициатором создания пресс-службы данного государственного учреждения, в настоящее время является начальником отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

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