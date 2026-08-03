Гигантские сомы заполонили целое озеро: власти начали платить рыбакам

Озеро Гарда столкнулось с нашествием инвазивных сомов. Для борьбы с хищниками власти Венето выделили 100 тысяч евро на программу поддержки рыбаков.

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Огромные сомы регулярно повреждают рыболовные сети своими мощными челюстями, / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему за вылов гигантских сомов начали платить тысячи евро

Как одна рыба поставила под угрозу целое озеро

Что власти придумали, чтобы спасти экосистему

Власти итальянского региона Венето запустили необычную программу поддержки профессиональных рыбаков. Им готовы компенсировать до 20 тысяч евро расходов, если они займутся промышленным выловом европейского сома, который стремительно размножился в озере Гарда и начал разрушать местную экосистему.

Речь идет об инвазивном виде, который за последние годы стал одной из главных экологических проблем крупнейшего озера Италии. По данным местных властей, хищная рыба активно вытесняет местные виды, нарушает природный баланс и наносит ущерб рыболовной отрасли. Об этом пишет Il Nordest Quotidiano.

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Почему власти решили бороться с сомами

Как сообщает итальянское издание, особенно серьезная ситуация сложилась в южной части озера Гарда, расположенной на границе регионов Венето и Ломбардия.

Европейский сом считается одним из крупнейших пресноводных хищников Европы. Попав в озеро как чужеродный вид, он быстро закрепился в водоеме и оказался на вершине пищевой цепи. Это привело к сокращению популяций местной рыбы и ухудшению состояния экосистемы.

Региональный советник по сельскому хозяйству Дарио Бонд / Фото: скриншот с Youtube

Кроме того, огромные сомы регулярно повреждают рыболовные сети своими мощными челюстями, из-за чего профессиональные рыбаки несут дополнительные расходы.

"Регион Венето принимает меры по решению одной из главных проблем, с которыми сегодня сталкивается озеро и его экосистема. Сом является инвазивным видом, оказывающим давление на местную ихтиофауну и нарушающим естественное равновесие озера", - заявил региональный советник по сельскому хозяйству Дарио Бонд.

Кому из рыбаков выплатят деньги

Региональные власти объявили конкурс на получение финансирования для предприятий, которые занимаются профессиональным рыболовством на озере Гарда и готовы увеличить объемы вылова сома.

Европейский сом / Фото: Wikimedia Commons

Получить компенсацию смогут компании, владельцы или партнеры которых официально зарегистрированы как профессиональные рыбаки, имеющие право работать на озере.

Размер поддержки составит до 100% допустимых расходов, но не более 20 тысяч евро на одно предприятие.

Средства разрешено использовать на:

покупку специальных сетей;

оборудование для вылова;

системы хранения рыбы;

оборудование для дальнейшей переработки и продажи улова.

На реализацию всей программы власти Венето выделили 100 тысяч евро.

Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

Также стало известно о том, что рыба с человеческими зубами держит в страхе целый курорт. Опасный морской "монстр" с мощными челюстями заполонил воды рядом с популярным местом отдыха.

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Об источнике: Il Nordest Quotidiano Il NordEst Quotidiano - независимое итальянское региональное онлайн-издание, основанное в 2011 году. Оно специализируется на новостях экономики, политики, общества, культуры, экологии и бизнеса северо-востока Италии, освещая события в регионах Венето, Трентино, Венеция-Джулия, а также частично Ломбардии. Издание заявляет о редакционной независимости и публикует как собственные материалы, так и новости национальных информационных агентств.

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