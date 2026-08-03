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"Ворвалась": украинка прославилась на весь мир из-за поступка на вечеринке, кто она

Юрий Берендий
3 августа 2026, 15:24
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Украинка взорвала соцсети забавным падением при попытке пролететь сквозь воздушный шарик в форме обруча.
Украинка покорила интернет неожиданным поступком / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как блогерша Соля Шамрай покорила сеть забавным падением
  • Что девушка рассказала о своей невозмутимой подруге из видео
  • Как на мировую популярность жены отреагировал её муж

В сети набирает популярность вирусное видео с украинской блогершей Солей Шамрай. Во время частного празднования, которое транслировалось в прямом эфире TikTok, она решила, что сможет пролететь сквозь воздушный шарик в виде обручального кольца, однако у нее это не получилось. Фрагмент с её падением мгновенно разошёлся по украинским и международным пабликам. Главной героиней ролика оказалась блогерша Соля Шамрай (@solya_shamray).

Что произошло во время празднования

Событие разворачивалось в одном из деревянных коттеджей для отдыха. На заснятых кадрах виден празднично накрытый стол с напитками, зажженными свечами и большим серебристым шаром в форме обручального кольца с бриллиантом.

видео дня

Смотрите видео эпического падения девушки лицом вниз:

Находившаяся за столом гостья, которая в этот момент просматривала смартфон, продемонстрировала абсолютное невозмутимость и вообще не реагировала на ситуацию, произошедшую у неё за спиной.

Реакция блогерши и пользователей сети

После того, как видео перепостили популярные паблики, Соля Шамрай вышла на связь в социальной сети Threads, чтобы прокомментировать свой эпический прыжок и успокоить подписчиков.

"Это я! И тем, кто переживал - я жива!???", - написала блогерша, подчеркнув, что падение было совершенно незапланированным и произошло случайно.

Пост девушки собрал сотни комментариев. Пользователи Threads активно обсуждают как само каскадерское падение, так и железнобетонную реакцию подруги со смартфоном:

  • @kyivskiip: "Вы не в курсе, что последние сутки вся планета за вами наблюдает?"
/ Скриншот
  • @vlad.pug: "Подскажите, какой магний пьет ваша подруга со смартфоном в руках?"
/ Скриншот

  • @pasha_d35: "Теперь вопрос в другом: как найти вашу подругу? Она мне напомнила парня во Львове, когда приехала Анджелина Джоли".
/ Скриншот
  • @alinka_pichkur: "Вы просто невероятная! ??? Просто взорвали весь интернет. Так в брак ещё никто не врывался ?".
/ Скриншот
  • @viktoria_vika_nike: "Вы сейчас официально superstar - популярнее даже Тома Холланда, Зендеи, Кристофера Нолана и "Дома Дракона" вместе взятых ?".
/ Скриншот
  • @pro100flash: "У меня к вам вопрос: почему это показалось хорошей идеей? Очень интересный ход мыслей в тот момент ??"
/ Скриншот
  • @yuliia_siri: "Наконец-то вы нашлись, мы переживали! Спасибо за настроение и видео, которое смотрю уже в 500-й раз и каждый раз смеюсь))) Вы крутая!".
  • @morgen_22_k: "Девушка, вы сейчас стали известны на весь мир, каждый зарубежный паблик публикует это видео".
/ Скриншот

К обсуждению присоединились и популярные аккаунты брендов, которые в шутку предупредили читателей, что трюк выполнен "профессиональной каскадёршей", поэтому повторять его дома не стоит.

После того как видео набрало миллионы просмотров и тысячи репостов в мировых пабликах, блогерша записала несколько видеообращений, в которых откровенно и с юмором ответила на самые популярные вопросы подписчиков.

О своём самочувствии и эмоциях от популярности:

"Друзья, всем привет! Хотела всем огромно поблагодарить за столько реакций, столько пересланных сообщений. У меня просто дрожат руки. Я не ожидала, что из-за этого видео вокруг меня поднимется такой ажиотаж. Я ожидала, что подниму настроение многим, но такой популярности я не ожидала! У меня еще есть несколько видео с неплохими приземлениями, но не знаю... Всем спасибо!" - поделилась Соля Шамрай.

О том, на что она рассчитывала во время падения:

"Очень много именно таких вопросов: на что я рассчитывала, что я хотела сделать и вообще что творилось в моей голове в этот момент? Ответ один: я не знаю! Наверное, судя по видео, я хотела проскользнуть в кольцо и приземлиться на ноги. Я не понимаю, и никто этого не знает, это самые сложные вопросы, которые мне вообще задавали в моей жизни. Утром проснулась - я не помнила об этом видео. Я просто спросила своих подруг, почему у меня всё болит, и они мне показали это видео", - откровенно призналась блогерша.

О спокойной подруге за столом:

"Этот комментарий набрал 30 тысяч лайков, и я хочу на него ответить. Наверное, она уже просто привыкла ко всему, что происходит вокруг нее, особенно в нашей компании это норма. Она - звезда этого видео не меньше, чем я, а я бы даже сказала - большая звезда! Но всё-таки она потом подошла ко мне, потому что я очень долго не вставала и не могла повернуться. Она подошла, потанцевала надо мной, и уже потом меня подняли. Прошло где-то 40 минут, но всё-таки она отреагировала!" - раскрыла подробности Соля.

О споре с мужем по поводу публикации:

"Знаете, в чём самая забавная часть, очень забавная? В том, что вчера мне муж говорит: „Соля, зачем ты это выкладываешь? Да его никто не будет лайкать, оно никуда не залетит". А сегодня говорит: "Соля, пошли, я тебя сброшу с моста в реку, посмотрим, сколько наберет это видео". Ревнует к просмотрам!" - с юмором подытожила девушка.

Напомним, как ранее сообщал Главред, авторка Threads ira.mavka опубликовала видео с танцами на вершине Говерлы, которое вызвало широкую дискуссию о культуре отдыха в горах. Публикация быстро стала вирусной и собрала сотни комментариев от различных пользователей сети.

Жительница американского штата Небраска Иммакулада Джекман рассказала о неожиданном воссоединении со своей собакой, пропавшей в 2021 году. Собака вернулась домой после того, как её заметили возле придорожной закусочной в Индиане. В ходе проверки выяснилось, что у неё есть микрочип, а животное провело возле закусочной около трёх дней, прежде чем его доставили в приют.

Автор видео, которое распространилось в соцсетях, кратко охарактеризовал жизнь в России фразой "Спойлер: всё очень задолбало". В заключение своего обращения он сказал: "Это всё, до свидания". Видео набрало значительное количество просмотров и комментариев, среди которых были как критические, так и поддерживающие отзывы пользователей.

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Об источнике: Threads

Threads - социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads является прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем можно публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или ставить лайки под их контентом, пишет Википедия.

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