Полотенца снова станут мягкими и пушистыми: что нужно добавить во время стирки

Даже качественные полотенца со временем могут потерять мягкость, стать жесткими и начать хуже впитывать воду.

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Как стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему полотенца становятся жесткими

Что добавить при стирке полотенец, чтобы они были мягкими

Как часто нужно стирать полотенца

Новые полотенца всегда кажутся нежными, но их впитывающая способность часто оставляет желать лучшего. Это связано с силиконовым покрытием, которое производители используют для защиты волокон. После первой стирки полотенца начинают лучше впитывать воду, однако при этом становятся более жесткими и неприятными на ощупь.

Главред расскажет, как надолго сохранить мягкость полотенец.

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Почему полотенца становятся жесткими

Основная причина - чрезмерное количество моющего средства, пишет Kobieta Interia. Если порошок или гель не выполаскивается полностью, он оседает на волокнах и склеивает их. В результате ткань теряет пушистость и хуже впитывает влагу. Дополнительным фактором является жесткая вода, которая оставляет на ткани минеральные отложения.

Что добавить при стирке полотенец

Чтобы вернуть полотенцам мягкость, достаточно добавить обычный столовый уксус во время стирки. Он растворяет остатки моющего средства и нейтрализует действие жесткой воды. Использовать уксус стоит уже при первой стирке новых полотенец - это поможет удалить силиконовое покрытие и сделает их более впитывающими.

Чего следует избегать

Кондиционер для белья, который обычно ассоциируется с нежностью, в случае с полотенцами имеет противоположный эффект. Он оседает на волокнах и постепенно снижает их способность впитывать воду. Поэтому эксперты советуют полностью отказаться от его использования. Также важно тщательно отмерить количество стирального порошка - его избыток только вредит.

Как правильно стирать полотенца

Полотенца следует стирать при температуре, рекомендованной производителем. Современные ткани не требуют кипячения: 60 градусов достаточно, чтобы уничтожить бактерии и неприятный запах. Важно оставлять полотенцам достаточно места в барабане - переполненная машина не позволяет качественно их прополоскать. Если вода в вашем регионе жесткая, стоит включить дополнительное полоскание.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Правильная сушка

Еще одна распространенная ошибка - оставлять полотенца сушиться в ванной комнате. Влажная среда способствует размножению бактерий и появлению запаха. Лучше всего развернуть полотенца и повесить их на сушилку или радиатор. Солнечный свет также полезен: ультрафиолет обладает естественными антибактериальными свойствами.

Как часто стирать полотенца

Полотенца в ванной комнате следует стирать чаще, чем кухонные или декоративные. Эксперты советуют менять их каждые два дня, чтобы избежать накопления бактерий в волокнах.

Смотрите видео о том, как стирать полотенца, чтобы они были мягкими:

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