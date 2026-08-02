Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Взрыв в центре Москвы: экс-глава СВР раскрыл детали покушения на генерала РФ

Алексей Тесля
2 августа 2026, 17:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
В ресторане Balzi Rossi день рождения мог праздновать главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Александр Чайко.
Screenshot
Целью мог быть Александр Чайко / Коллаж: Главред, фото: Astra, скриншот

Взрыв 1 августа в московском ресторане Balzi Rossi произошел во время закрытого праздничного мероприятия, в результате пять человек погибли, 21 получил ранения.

Очевидцы рассказали изданию Astrа, что в заведении отмечали день рождения одного из генералов РФ.

Позже в сети появились фото и видео, предположительно, с того самого закрытого мероприятия. На одной из фотографий видна надпись на сцене "Александр 55". По данным СМИ РФ, целью был юбиляр и гости частного мероприятия, проходившего на веранде ресторана. Отмечается, что день рождения мог праздновать главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Александр Чайко - 27 июля 2026 года ему исполнилось 55 лет.

видео дня

По данным ВЧК-ОГПУ, на мероприятии могли быть высокопоставленные сотрудники ФСБ, генералы минобороны, депутаты и чиновники. Сам же Чайко собирался отметить не только юбилей, но и свое майское назначение главкомом ВКС.

Что известно о генерале РФ Чайко

Чайко с 2019 года командовал российской группировкой в Сирии, с ноября 2021-го по июль 2022 года был командующим Восточным военным округом (ВВО). В 2022 году офицер командовал наступлением на Киев.

В марте Евросоюз ввел санкции против него и еще восьми командиров подразделений. Их считают причастными к убийствам мирных жителей в Буче в марте 2022 года, когда Чайко занимал должность командующего Восточного военного округа.

Ранее Чайко упоминался в докладе разведки одной из европейских стран. По данным доклада, Путин распорядился усилить охрану генерала и приставить к нему сотрудников ФСО после разногласий между силовыми ведомствами на закрытом совещании, где обсуждались украинские атаки на высокопоставленных военных РФ.

Комментарий экс-главы СВР Украины

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж, комментируя взрыв в центре Москвы в эфире 24 Канала, заявил, что произошедшее может быть частью серии операций против российских военных руководителей.

По его словам, генерал Чайко занимал руководящие должности в российской армии, а также был причастен к войне против Украины и организации ракетных ударов.

"Скоростные ударные системы, крылатые ракеты, авиация – все это под его контролем. Он генерал-террорист, организатор и исполнитель. Это может быть операция спецслужб по ликвидации российских генералов там, где они этого не ожидают – во время празднований, по месту жительства. Для этого изучается логистика", – пояснил Маломуж.

Он также предположил, что взрывное устройство могли установить заранее, а сообщения о посетительнице с подозрительным предметом могут не иметь отношения к самому инциденту.

"Ее квалифицировали как террористку, но реальный взрыв произошел в помещении. Взрывчатку заложили заранее. Пока нет подтверждения по самому Чайко, но есть по двум другим генералам – гостям мероприятия, которые были у него на дне рождения. Это показывает, что они все уязвимы и будут наказаны за свои преступления против Украины однозначно", – подчеркнул Маломуж.

По мнению бывшего руководителя СВР, российские спецслужбы не способны полностью обеспечить безопасность высшего военного командования, а причастные к войне против Украины, как он считает, в любом случае понесут ответственность.

Как писал Главред, ранее в Москве произошел подрыв служебного автомобиля сотрудников дорожно-патрульной службы. Инцидент произошел в нескольких сотнях метров от локации, где несколько дней назад взорвалось авто, в котором погиб российский генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Напомним, ранее в Москве, на улице Ясеневой взорвался автомобиль. В нем находился 56-летний генерал-лейтенант, начальник управления оперативной подготовки Минобороны РФ Фанил Сарваров, который воевал в Чечне, Сирии и Украине. От полученных травм генерал скончался.

Главред писал, что в марте в Москве взорвался лимузин, который входит в автопарк кремлевского диктатора Владимира Путина. Свидетели опубликовали в социальных сетях фото горящего автомобиля Aurus Senat, над которым поднимался густой черный дым.

Читайте также:

О персоне: Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ВКС России Николай Маломуж новости Москвы взрыв
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ сбросила бомбы на жилые дома: что известно о жертвах и раненых в Запорожье

РФ сбросила бомбы на жилые дома: что известно о жертвах и раненых в Запорожье

18:33Регионы
Ситуация обостряется: враг захватил село и продвинулся на горячих участках фронта

Ситуация обостряется: враг захватил село и продвинулся на горячих участках фронта

18:23Фронт
Беларусь развертывает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной: что известно

Беларусь развертывает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной: что известно

16:11Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ошибка многих хозяек: какие крупы нужно промывать, а какие — ни в коем случае

Ошибка многих хозяек: какие крупы нужно промывать, а какие — ни в коем случае

Магнитная буря почти 6-бального уровня накрыла Землю: сколько продлится шторм

Магнитная буря почти 6-бального уровня накрыла Землю: сколько продлится шторм

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке семьи в авто за 12 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке семьи в авто за 12 с

Украину накроют адские +40°C: сколько дней продлится аномальная жара

Украину накроют адские +40°C: сколько дней продлится аномальная жара

Финансовый гороскоп на 3–9 августа: Близнецам — гармония, а Козерогам — успех

Финансовый гороскоп на 3–9 августа: Близнецам — гармония, а Козерогам — успех

Последние новости

18:33

РФ сбросила бомбы на жилые дома: что известно о жертвах и раненых в Запорожье

18:23

Ситуация обостряется: враг захватил село и продвинулся на горячих участках фронта

18:06

Археологи развенчали главный миф Кремля: что нашли под центром ОдессыВидео

17:29

Как избавиться от белых жилок в помидорах: простой совет агронома, который работаетВидео

17:28

Взрыв в центре Москвы: экс-глава СВР раскрыл детали покушения на генерала РФ

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августаМобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа
17:12

Сколько на самом деле "мотает" кондиционер: цифры впечатляют

17:06

Как спасались от жары до появления кондиционеров: секрет, который знали наши предки

16:25

Отключения света в Украине: эксперт ответил, будут ли ограничения на фоне жары

16:22

Что может помочь против баллистики РФ: у Зеленского сделали тревожное заявление

Реклама
16:11

Беларусь развертывает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной: что известно

15:47

Пригоревшие пятна и накипь исчезнут без следа: как быстро очистить утюг дома

15:45

Почему лук и морковь нельзя жарить вместе: кулинарная ошибка хозяев

15:21

"Понаехали": в Италии водительница такси набросилась на украинок из-за языка

15:14

Китайский гороскоп на 3–9 августа: Змеям — любовь, а Лошадям — успех

15:07

Секрет огромных и сладких помидоров: что обязательно нужно сделать в августеВидео

15:04

Жара накроет Украину с новой силой: синоптик раскрыла, когда станет прохладнее

14:57

Как сказать по-украински "сделать для галочки": правильные вариантыВидео

14:29

Август озолотит только избранных: трех знака зодиака ждет неожиданное богатство

14:07

Зачем класть лавровый лист в холодильник: неожиданная польза этого трюка

13:47

Аэродром, база дронов и НПЗ горят в РФ: Зеленский сделал заявлениеВидео

Реклама
13:32

Покупать или продавать: доллар резко рванул вверх, что будет с курсом до осени

13:31

Маринованные сливы со специями — простой рецепт быстрого приготовления

13:04

Как без ссор научить ребенка убирать комнату: необычный лайфхак

12:40

Украинцев призвали застелить ящики фольгой: простой трюк решает вечную проблемуВидео

12:30

Как правильно консервировать овощи: ошибки, из-за которых взрываются банки

12:24

Наступление РФ захлебнулось: в ISW раскрыли, насколько провальными оказались результаты июля

12:15

Сочные чебуреки без замеса теста за 15 минут — ленивый рецепт

11:46

Финансовый гороскоп на 3–9 августа: Близнецам — гармония, а Козерогам — успех

11:30

Аэродром, где базируются Ту-95МС, и НПЗ в огне: Украина мощно ударила по России

11:26

Украину накроют адские +40°C: сколько дней продлится аномальная жара

11:12

Гороскоп Таро с 3 по 10 августа: Львам — спокойствие, а Деву ждет успех

11:07

Большинство ошибается: как за минуту отличить змеиную нору от мышиной

10:51

Как сделать разрыхлитель для теста дома - нужно всего четыре ингредиента

10:39

Китайский гороскоп на завтра, 3 августа: Быкам — компромиссы, Крысам — спокойствие

10:31

Напор станет как у новой: чем быстро прочистить забитую душевую лейкуВидео

09:54

Магнитная буря почти 6-бального уровня накрыла Землю: сколько продлится шторм

09:29

Утром, днём или вечером: когда запускать стиральную машину летом

09:28

В августе жизнь 5 знаков изменится навсегда: астрологи назвали главных счастливчиков

09:07

Гигантский пожар вспыхнул на складе Wildberries: в РФ вводили план "Ковер"Видео

09:04

"Банкомат выдал только чек": в ПриватБанке произошел сбой, люди без денег

Реклама
08:47

Приехала спасать людей: в Киеве в результате удара РФ погибла 20-летняя студентка

08:37

Тест на IQ: нужно найти кабриолет среди автомобилей за 15 секунд

08:10

Криминал становится нормой: Эйдман о том, как Путин создает новую Россию страхамнение

07:33

Горят НПЗ и аэродром "Энгельс-2": дроны прорвались вглубь РФ

05:33

Гороскоп на завтра, 3 августа: Близнецам — прибыль, Скорпионам — напряжение

04:34

Кому повезет в любви, а кому в бизнесе: лунный календарь на 3–9 августа

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке семьи в авто за 12 с

03:37

Почему буреют листья на гортензии: шесть причин и способы их устранения

03:03

"Киев уже стал прифронтовым городом": военный предупредил об опасном сценарии

01:05

Два разрушительных удара подряд: ученые предупредили о риске мега-землятрясения

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять