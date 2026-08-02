Взрыв в центре Москвы: экс-глава СВР раскрыл детали покушения на генерала РФ

В ресторане Balzi Rossi день рождения мог праздновать главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Александр Чайко.

https://glavred.info/world/vzryv-v-centre-moskvy-eks-glava-svr-raskryl-detali-pokusheniya-na-generala-rf-10785410.html Ссылка скопирована

Целью мог быть Александр Чайко / Коллаж: Главред, фото: Astra, скриншот

Взрыв 1 августа в московском ресторане Balzi Rossi произошел во время закрытого праздничного мероприятия, в результате пять человек погибли, 21 получил ранения.

Очевидцы рассказали изданию Astrа, что в заведении отмечали день рождения одного из генералов РФ.

Позже в сети появились фото и видео, предположительно, с того самого закрытого мероприятия. На одной из фотографий видна надпись на сцене "Александр 55". По данным СМИ РФ, целью был юбиляр и гости частного мероприятия, проходившего на веранде ресторана. Отмечается, что день рождения мог праздновать главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Александр Чайко - 27 июля 2026 года ему исполнилось 55 лет.

видео дня

По данным ВЧК-ОГПУ, на мероприятии могли быть высокопоставленные сотрудники ФСБ, генералы минобороны, депутаты и чиновники. Сам же Чайко собирался отметить не только юбилей, но и свое майское назначение главкомом ВКС.

Что известно о генерале РФ Чайко

Чайко с 2019 года командовал российской группировкой в Сирии, с ноября 2021-го по июль 2022 года был командующим Восточным военным округом (ВВО). В 2022 году офицер командовал наступлением на Киев.

В марте Евросоюз ввел санкции против него и еще восьми командиров подразделений. Их считают причастными к убийствам мирных жителей в Буче в марте 2022 года, когда Чайко занимал должность командующего Восточного военного округа.

Ранее Чайко упоминался в докладе разведки одной из европейских стран. По данным доклада, Путин распорядился усилить охрану генерала и приставить к нему сотрудников ФСО после разногласий между силовыми ведомствами на закрытом совещании, где обсуждались украинские атаки на высокопоставленных военных РФ.

Комментарий экс-главы СВР Украины

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж, комментируя взрыв в центре Москвы в эфире 24 Канала, заявил, что произошедшее может быть частью серии операций против российских военных руководителей.

По его словам, генерал Чайко занимал руководящие должности в российской армии, а также был причастен к войне против Украины и организации ракетных ударов.

"Скоростные ударные системы, крылатые ракеты, авиация – все это под его контролем. Он генерал-террорист, организатор и исполнитель. Это может быть операция спецслужб по ликвидации российских генералов там, где они этого не ожидают – во время празднований, по месту жительства. Для этого изучается логистика", – пояснил Маломуж.

Он также предположил, что взрывное устройство могли установить заранее, а сообщения о посетительнице с подозрительным предметом могут не иметь отношения к самому инциденту.

"Ее квалифицировали как террористку, но реальный взрыв произошел в помещении. Взрывчатку заложили заранее. Пока нет подтверждения по самому Чайко, но есть по двум другим генералам – гостям мероприятия, которые были у него на дне рождения. Это показывает, что они все уязвимы и будут наказаны за свои преступления против Украины однозначно", – подчеркнул Маломуж.

По мнению бывшего руководителя СВР, российские спецслужбы не способны полностью обеспечить безопасность высшего военного командования, а причастные к войне против Украины, как он считает, в любом случае понесут ответственность.

Как писал Главред, ранее в Москве произошел подрыв служебного автомобиля сотрудников дорожно-патрульной службы. Инцидент произошел в нескольких сотнях метров от локации, где несколько дней назад взорвалось авто, в котором погиб российский генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Напомним, ранее в Москве, на улице Ясеневой взорвался автомобиль. В нем находился 56-летний генерал-лейтенант, начальник управления оперативной подготовки Минобороны РФ Фанил Сарваров, который воевал в Чечне, Сирии и Украине. От полученных травм генерал скончался.

Главред писал, что в марте в Москве взорвался лимузин, который входит в автопарк кремлевского диктатора Владимира Путина. Свидетели опубликовали в социальных сетях фото горящего автомобиля Aurus Senat, над которым поднимался густой черный дым.

Читайте также:

О персоне: Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред