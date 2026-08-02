Отключения света в Украине: эксперт ответил, будут ли ограничения на фоне жары

Эксперт ответил на вопрос, сможет ли украинская энергосистема выдержать большую нагрузку.

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Эксперт дал прогноз о том, как будет складываться ситуация в энергосистеме на фоне жары / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Что сказал Игнатьев:

Несмотря на высокие температуры, украинская энергосистема сможет справиться с нагрузкой

Для стабильного электроснабжения украинцев энергетики проводят подготовительные работы

В ближайшие дни Украину накроет вторая волна сильной жары, из-за чего традиционно усиливаются опасения относительно возможных перебоев с электроснабжением.

Но эксперт по вопросам энергетики Станислав Игнатьев в эфире "Киев24" заявил, что на данный момент энергосистема готова пережить этот период без серьезных проблем.

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Будут ли отключения света из-за аномальной жары

По словам эксперта, украинцам не стоит ожидать масштабных проблем с электроснабжением даже во время пиковых температур.

"Энергосистема справится. Здесь нет таких существенных проблем... То есть не нужно сейчас нагнетать какие-то тяжелые ситуации", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в настоящее время нет оснований прогнозировать критические трудности для работы энергосистемы даже в условиях повышенной нагрузки.

Как энергетики готовятся к пиковым нагрузкам

Игнатьев пояснил, что для обеспечения стабильного электроснабжения ведется масштабная подготовительная работа. Основная цель - минимизировать риски возникновения проблем на объектах энергетической инфраструктуры.

"Мы выполняем очень большой объем работ для того, чтобы у нас не было отключений электроснабжения, не было серьезных проблем в узких местах и на других релейных объектах", - сказал Игнатьев.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какими будут отключения света зимой

Главред писал , что, по словам Станислава Игнатьева, к этой зиме Украина подготовлена лучше, чем в прошлом году, однако избежать отключений электроэнергии все равно не удастся, а самая сложная ситуация среди крупных городов складывается именно в столице.

Они будут не намного больше, чем в прошлом году. Оценивая готовность энергосистемы в целом, эксперт поставил ей 8 баллов из 10, подчеркнув, что с теплогенерацией каждый город справился по-своему.

Отключения света в Украине - последние новости

Ранее экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий не исключил, что с наступлением жары в Украине могут возобновить отключения электроэнергии для бытовых потребителей.

Напомним, Главред писал, что, по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, ключевой причиной предстоящих ограничений являются потери генерации в результате российских ударов. Украинская энергосистема в настоящее время фактически лишена возможности самостоятельно балансировать работу во время пиковой нагрузки.

Накануне стало известно, что из-за повышения температуры воздуха в ближайшие дни, скорее всего, энергосистема Украины будет работать в очень напряженном режиме.

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О персоне: Станислав Игнатьев Станислав Игнатьев - эксперт в области энергетики, доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера. Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерирующих мощностей и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критически важной инфраструктуры.

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