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Из-за жары энергосистема на пределе возможностей: украинцев предупредили об отключениях

Анна Ярославская
29 июня 2026, 07:57
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Часть энергообъектов до сих пор ремонтируется после российских атак.
Жара, энергетика
Каждые дополнительные +3°C в Киеве прибавляют около 100 МВт нагрузки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Аномальная жара резко увеличит нагрузку на энергосистему
  • Каждые дополнительные три градуса требуют еще 100 МВт в Киеве
  • Оборудование из-за жары и ремонтов работает на грани сил

Из-за повышения температуры воздуха в ближайшие дни энергосистема Украины будет работать в очень напряженном режиме. Украинцеа призвали держать павербанки и гаджеты заряженными. Об этом предупредил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

"Европа, а вместе с ней и Украина, вошли в период аномальной жары. Для энергетики это означает одно – резкий рост потребления. В Киеве каждые дополнительные +3°C сейчас прибавляют около 100 МВт нагрузки на систему", - написал он в Facebook.

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Коваленко объяснил, что очень существенную дополнительную нагрузку на энергосистему дают не только домашние кондиционеры, но и большие системы кондиционирования офисов, магазинов, торговых центров и предприятий.

"Но проблема даже не только в потреблении. Жара – это еще и серьезное испытание для оборудования, которое уже более четырех лет работает в условиях войны и пережило многочисленные атаки. После зимних обстрелов энергетикам удалось стабилизировать систему и вернуть в работу значительную часть поврежденного оборудования. Но сейчас как раз идет активный сезон ремонтов и восстановления. Часть инфраструктуры находится в ремонтах, часть – работает буквально на грани своих возможностей", - добавил Коваленко.

По его словам, именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме.

"Как всегда во время войны, следует быть готовыми к разным сценариям. Павербанк, заряженные гаджеты и немного внимания к сообщениям энергетиков точно не будут лишними", - резюмировал гендиректор Yasno.

Жара может вызвать отключение света до 5 часов в сутки: прогноз

Эксперт по энергетике Станислав Игнатьев заявил, что летом украинцы могут столкнуться с плановыми отключениями электроэнергии продолжительностью до 5 часов в сутки.

Наиболее сложная ситуация, по его мнению, будет складываться вечером, когда прекращает работу солнечная генерация, а жители массово включают кондиционеры, создавая критический дефицит электроэнергии. По оценке эксперта, именно кондиционеры добавляют к общему потреблению страны около 2,3 ГВт·ч.

Игнатьев подчеркнул, что такие ограничения могут стать системными для промышленных и бытовых потребителей в течение лета.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - новости

Как писал Главред, утром 25 июня на левом берегу Киева по команде Укрэнерго водили экстренные отключения света. Аварийные отключения для всех категорий потребителей применялись из-за технологического нарушения на одном из энергообъектов.

В Полтавской области довольно давно не применяли графики отключения электроэнергии. Однако ситуация может измениться в случае длительных атак страны-агрессора России. Как рассказал главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев, речь идет прежде всего о превентивных отключениях, которые позволят избежать каскадных аварий.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что в случае наступления жары продолжительность отключений света может достигать от 6 до 8 часов в сутки.

Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил: если страна-агрессор РФ возобновит массированные удары по энергетике, то в июле-августе украинцы могут столкнуться с отключениями света до пяти часов. При отсутствии массированных российских ударов страна имеет все возможности пройти летний период без существенных ограничений для потребителей.

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О персоне: Сергей Коваленко

Сергей Коваленко – общественный деятель, генеральный директор YASNO с января 2022 года. Ранее был директором по развитию "Новой почты", председателем наблюдательного совета Post Express и председателем правления ATF Bank (Казахстан).

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