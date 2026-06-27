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Летняя жара может вызвать отключение света до 5 часов в сутки: что известно

Инна Ковенько
27 июня 2026, 19:51обновлено 27 июня, 21:38
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Наиболее сложная ситуация сложится вечером, когда солнечная генерация прекращает работу, а жители массово включают кондиционеры.
Летняя жара может вызвать отключение света до 5 часов в сутки: что известно
Отключения электроэнергии в Украине / Коллаж: Главред, фото: Укрэнерго, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Летом украинцев могут ожидать отключения света до 5 часов в сутки
  • Причиной являются высокие температуры, вызывающие перегрузку сетей
  • Ограничения могут стать системными в течение лета

Летом украинцы могут столкнуться с плановыми отключениями электроэнергии продолжительностью до 5 часов в сутки. Об этом заявил эксперт по энергетике Станислав Игнатьев в эфире "День.LIVE".

По его словам, ситуация уже стала необратимой, а из-за жары сети не выдерживают нагрузки. Он добавил, что такие перегрузки уже дважды приводили к отключению оборудования подстанций на левом берегу Киева.

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"Мы еще три суток назад вступили в необратимый период для этого лета. Речь идет о системных ограничениях как для промышленных, так и для бытовых потребителей. Мы уже дважды наблюдали это на левом берегу Киева — отключалось оборудование подстанций облэнерго", — отметил эксперт.

Наиболее сложная ситуация, по его мнению, будет складываться вечером, когда прекращает работу солнечная генерация, а жители массово включают кондиционеры, создавая критический дефицит электроэнергии. По оценке эксперта, именно кондиционеры добавляют к общему потреблению страны около 2,3 ГВт·ч.

Игнатьев подчеркнул, что такие ограничения могут стать системными для промышленных и бытовых потребителей в течение лета.

Когда в Украине могут возобновиться длительные отключения света

Если страна-агрессор РФ возобновит массированные удары по энергетике, то в июле-августе украинцы могут столкнуться с отключениями электроэнергии продолжительностью до пяти часов, об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

При отсутствии массированных российских ударов страна имеет все возможности пройти летний период без существенных ограничений для потребителей.

В то же время глава "Укрэнерго" подчеркнул, что сегодняшняя ситуация существенно отличается от прошлогодней. За это время в стране увеличились мощности распределенной генерации, продолжается строительство новых энергообъектов с усиленной защитой, а также значительно повышен уровень безопасности подстанций как магистральной сети, так и региональных операторов.

Летняя жара может вызвать отключение света до 5 часов в сутки: что известно
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине — новости

Как писал Главред, 25 июня на левом берегу Киева по указанию "Укрэнерго" были введены экстренные отключения света. Причины экстренных отключений официально не озвучивались.

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее заявлял, что в июле-августе возможны отключения света продолжительностью до пяти часов, если РФ возобновит массированные удары по энергетике. По его словам, при отсутствии массированных российских ударов страна имеет все возможности пройти летний период без существенных ограничений для потребителей.

Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что летом украинская энергосистема может столкнуться с дефицитом до 2 ГВт в пиковые часы, что приведет к отключениям света. Больше всего рискуют Харьков, Одесса и Киев. Эксперт считает, что сценариев развития событий может быть три — оптимистический, пессимистический и базовый.

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О личности: Станислав Игнатьев

Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития".

Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерирующих мощностей и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критически важной инфраструктуры.

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