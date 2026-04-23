Украли в 'Укренерго' 447 миллионов: разоблачена масштабная схема манипуляций

Организатору энергетической схемы и его сообщникам предъявлены подозрения.

В "Укрэнерго" похитили 447 миллионов за два года

Кратко:

В Украине раскрыли схему хищения в "Укрэнерго"

Убытки — более 447 млн грн

Организаторы искусственно занижали спрос, создавая дефицит, который покрывало государство

В Украине раскрыли масштабную коррупционную схему в НЭК "Укрэнерго", которая действовала в 2022–2024 годах. Государству нанесен ущерб на сумму более 447 млн гривен. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко в Facebook.

По его словам, организатором схемы был основатель и фактический контролер ряда частных энергоснабжающих компаний, через которые осуществлялась продажа электроэнергии. К реализации схемы он привлек еще четырех участников рынка и создал сеть подконтрольных фирм.

Эти компании поставляли электроэнергию конечным потребителям и систематически манипулировали прогнозами потребления. В частности, они сознательно занижали ожидаемые объемы использования электроэнергии, хотя фактическое потребление было значительно больше.

"То есть "на бумаге" показывали, что электроэнергии нужно мало, а на самом деле продавали значительно больше. В результате возникал дефицит – разница между тем, что задекларировали, и тем, что реально использовали. Этот дефицит автоматически покрывало государство, чтобы потребители не остались без света", – рассказал генпрокурор.

В то же время, по данным следствия, участники схемы получали от клиентов полную оплату за электроэнергию, но средства не перечислялись "Укрэнерго". Вместо этого их выводили через подконтрольные компании и индивидуальных предпринимателей.

"Долг перед "Укрэнерго" они не погашали, а наоборот искусственно накапливали, доводили компании до безнадежной задолженности и начинали процедуру банкротства. Далее схема повторялась уже с новыми обществами. Убытки – более 447 миллионов гривен", – заявил Кравченко.

Что грозит участникам схемы

По данным СБУ, к схеме причастны как минимум пять человек. Всем объявлено подозрение по статьям о хищении имущества, организатору также инкриминируют организацию преступной деятельности.

Во время обысков изъята техника, документы и черновые записи, подтверждающие деятельность группы.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается, правоохранители проверяют возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Новости "Укрэнерго"

Напомним, в сентябре 2025 года наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" большинством голосов уволил главу компании Владимира Кудрицкого.

По данным СМИ, решение об отставке было принято после заседания Ставки верховного главнокомандующего. Кудрицкому предлагали написать заявление по собственному желанию, однако он отказался.

Также в октябре 2024 года Служба безопасности Украины задержала руководителя департамента безопасности "Укрэнерго", которого подозревают в оправдании военных преступлений России и отрицании государственности Украины. По данным следствия, чиновник оправдывал вооруженную агрессию РФ и воздушные удары по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре, а также передавал информацию о последствиях атак на энергетические объекты.

Кроме того, в сентябре 2025 года в Киевской области СБУ задержала агента ФСБ, который работал IT-специалистом в "Укрэнерго" и передавал врагу данные об энергетической инфраструктуре Украины.

Читайте также:

О личности: Руслан Кравченко Руслан Кравченко — украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Глава Киевской областной государственной администрации с 10 апреля 2023 года. Кандидат на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Википедия.

