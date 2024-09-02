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Руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого уволили: что стоит знать

Степан Гафтко
2 сентября 2024, 23:00
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Главу НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого уволили с его должности.
Руководителя 'Укрэнерго' Кудрицкого уволили: что стоит знать
Кудрицкого уволили с должности руководителя "Укрэнерго" / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН, Укрэнерго

В понедельник, 2 сентября, большинством голосов наблюдательного совета уволили главу НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Об этом сообщает Общественное Новости.

Четверо членов совета проголосовали за увольнение руководителя. Исполнять обязанности главы Укрэнерго будет заместитель председателя правления Алексей Брехт.

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По информации Суспільного, Кудрицкого решили уволить еще 30 августа после заседания Ставки верховного главнокомандующего, где присутствовал министр энергетики Герман Галущенко.

После этого Кудрицкому предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию, однако, как сообщает издание Forbes, он отказался от такого предложения.

После этого Кудрицкого мог уволить наблюдательный совет, в него входит шесть человек - трое представителей государственной власти и трое независимых представителей.

"Нардеп "Слуги народа" и председатель комитета по вопросам энергетики Герус сказал, что "Укрэнерго" завершило строительство укрытий на 36 подстанциях, что "больше, чем построили все энергетические компании вместе взятые". По его словам, "Укрэнерго" смогло привлечь более 1,5 млрд евро на восстановление и строительство укреплений для энергетического оборудования. Поэтому не видит причин для увольнения Кудрицкого, в частности под предлогом недостаточной защиты энергетики", - заявили в Общественном.

В свою очередь, директор энергетических программ Центра Разумкова Омельченко заявил, что увольнение Кудрицкого таким образом ставит под угрозу корпоративное управление "Укрэнерго".

Кроме того, некоторые политики уже высказались, что увольнение руководителя "Укрэнерго" является безосновательным, ведь даже после массированных ракетных ударов по энергетической системе Украины "Укрэнерго" смогло восстанавливать электроснабжение в короткие сроки.

Кто такой Владимир Кудрицкий?

Владимир Кудрицкий - председатель правления государственной компании Укрэнерго, которая является оператором украинской системы передачи электроэнергии.

Руководил аудиторскими и консалтинговыми проектами, проектами, направленными на развитие и реструктуризацию бизнеса для Нафтогаз Украины, Южмаша и польской металлургической компании Centrostal.

Был директором по развитию Укртранснафты, представителем государства в Нафтогазе, пишет Википедия.

"Укрэнерго", ситуация с электроэнергией - последние новости

Напомним, 29 августа в Киеве и 15 областях энергетики увеличили ограничения потребления электроэнергии - с 7:00 до 22:00 будут действовать три очереди отключений.

Известно, что ситуация в энергосистеме остается сложной, энергетики уточняют последствия российского массированного удара по территории Украины.

Кроме того, украинцам нужно готовиться к тяжелой зиме, поскольку она будет сложнее, чем предыдущая. Тем не менее страна активно готовится к вызовам в энергосистеме.

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