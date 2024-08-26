"Ситуация сложная": в Минэнерго рассказали об отключении света из-за ракетного удара

Министр энергетики отметил, что ситуация в энергосистеме в результате ракетно-дронового удара по Украине 26 августа остается сложной.

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В Минэнерго сделали заявление по ситуации в энергосистеме / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Целью российского ракетно-дронового удара по Украине 26 августа стали объекты энергетической инфраструктуры. Ситуация остается сложно. Об этом в своем Facebook сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, россияне не оставляют планов оставить Украину и украинцев без электроэнергии.

"Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии", - отметил он. видео дня

Галущенко также добавил, что ситуация в энергосистеме остается сложной, энергетики уточняют последствия российского массированного удара по территории Украины.

"Последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - резюмировал он.

Что означают очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Кто такой Герман Галущенко 29 апреля Верховная Рада назначила вице-президента "Энергоатома" по вопросам развития Германа Галущенко министром энергетики Украины. С мая 2020 года Герман Галущенко работал вице-президентом государственного предприятия "НАЭК" "Энергоатом". Отвечал за перспективы развития компании, реализацию новых проектов, международные и правовые направления. По образованию - юрист.

Массированный удар по Украине 26 августа - что известно об отключении света 26 августа

Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 26 августа российская армия осуществила массированную атаку на Украину с помощью дронов и ракет, что привело к серьезным перебоям в поставках электроэнергии в нескольких городах, о чем сообщил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.

Также российские войска нанесли удар по промышленному объекту в Полтавской области. Об этом сообщил начальник ОВА Филипп Пронин.

Во время воздушной тревоги в Киеве были слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистических ударов для столицы.

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