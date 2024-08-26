Командование сопротивляется: в ISW сказали, откуда РФ перебросила войска на Курщину

Командование ВС РФ сопротивляется переброске войск из приоритетной наступательной операции по захвату Покровска, но продолжит это делать, пишет ISW.

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Аналитики ISW объяснили, откуда РФ перебрасывает войска в Курскую область / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 115 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ

Российское командование перебрасывает военные подразделения в Курскую область с менее приоритетных участков фронта. В Курской области заметили подразделения, которые ранее действовали на Харьковском и Северском направлениях, а также в районе Часового Яра. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, в Курскую область передислоцировали 810-ю и 155-ю бригаду морской пехоты, а также 11-ю бригаду ВДВ. Кроме того, эксперты зафиксировали переброску 56-го полка ВДВ из района Роботино на западе Запорожской области в Курскую область.

В ISW не уверены, принимал ли в боевых действиях участие 51-й полк ВДВ, но его командир вместе с другими руководителями подразделений, которые переместили свои силы в Курскую область, докладывал Путину, что указывает на возможное участие этого полка в боях в Курской области. Подразделения 51-го полка перебросили с Северского направления вместе с другими частями 106-й дивизии ВДВ.

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Россия также передислоцировала подразделения 810-й и 155-й морских пехотных бригад с линии фронта на севере Харьковской области. Кроме этого, 11-ю бригаду ВДВ перебросили из района Часового Яра.

"Военное командование РФ сопротивляется оперативному давлению с целью передислокации сил с приоритетной наступательной операции по захвату Покровска в Донецкой области. И, вероятно, продолжит перебрасывать силы из менее приоритетных наступательных операций в других частях театра боевых действий для обороны в Курской области", - отметили аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, украинские военные продолжают продвижение в Курской области. Президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ продвинулись на 1-3 км и взяли под контроль два населенных пункта. Продолжаются активные действия по еще одному населенному пункту.

ВСУ могут продвигаться по территории России вдоль украинских границ, чтобы создать "серую" или санитарную зону, заявил ветеран войны Алексей Гетьман. Он подчеркнул, что Украина уже сорвала российские планы атаковать Сумы, аналогично ситуации на Харьковщине.

Как сообщал Главред, операция ВСУ в Курской области имела несколько стратегических целей: заставить РФ перебросить войска с востока, побудить Запад к более решительной поддержке Украины оружием и повысить моральный дух украинцев. Как пишет The Wall Street Journal, эта операция также изменила нарратив о способности Украины противостоять России.

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