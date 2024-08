Командование сопротивляется: в ISW сказали, откуда РФ перебросила войска на Курщину

Российское командование перебрасывает военные подразделения в Курскую область с менее приоритетных участков фронта. В Курской области заметили подразделения, которые ранее действовали на Харьковском и Северском направлениях, а также в районе Часового Яра. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, в Курскую область передислоцировали 810-ю и 155-ю бригаду морской пехоты, а также 11-ю бригаду ВДВ. Кроме того, эксперты зафиксировали переброску 56-го полка ВДВ из района Роботино на западе Запорожской области в Курскую область.

В ISW не уверены, принимал ли в боевых действиях участие 51-й полк ВДВ, но его командир вместе с другими руководителями подразделений, которые переместили свои силы в Курскую область, докладывал Путину, что указывает на возможное участие этого полка в боях в Курской области. Подразделения 51-го полка перебросили с Северского направления вместе с другими частями 106-й дивизии ВДВ.

Россия также передислоцировала подразделения 810-й и 155-й морских пехотных бригад с линии фронта на севере Харьковской области. Кроме этого, 11-ю бригаду ВДВ перебросили из района Часового Яра.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.