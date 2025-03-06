Дмитрий Комаров: "Когда ты уже находишься в эпицентре события, тебе уже не страшно"

Вы узнаете:
- Где побывал Дмитрий Комаров
- Как он справляется со страхом
Дмитрий Комаров рассказал о том, как изменилось его отношение к жизни с начала войны и что ему пишут поклонники из разных стран мира.
Так, по словам Комарова, в первых двух выпусках программы "Мир наизнанку" будет показан остров Змеиный. "Меня поразили наши герои-пограничники своими условиями труда. Зимой, когда была ротация, добраться до Змеиного - это сложно даже физически, не говоря уже об опасности в воздухе из-за беспилотников и вражеской авиации", - говорит ведущий.
По его словам, туда трудно добраться. "И когда ты два часа с бешеной скоростью на лодке подпрыгиваешь, без преувеличения на два метра и приземляешься, словно на асфальт, выбивая себе колени, позвоночник - понимаешь, что эти ребята - настоящие герои. Я не буду выделять отдельных людей, ведь считаю, что абсолютно каждый герой нашей программы достоин отдельной книги. Вот такие мы украинцы, что каждый человек - это не просто история, а целая книга", - добавляет он.
По словам ведущего, когда он находится в эпицентре события, уже не страшно. "Страх - это нормальная естественная реакция любого человека. Не нормально, если страха нет. Но когда то, чего ты боишься уже начинается, то уже не страшно", - говорит Комаров.
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