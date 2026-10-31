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"Графики очень жесткие": детали резкого ухудшения ситуации с отключениями света

Алексей Тесля
31 октября 2026, 16:27обновлено 31 октября, 17:08
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Враг вновь нанес удары по объектам энергетики Днепровщины, Киева и Киевской области.
Свет, отключение света, энергетика
В Украине повреждения из-за обстрелов РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Последствия предыдущих ударов еще не удалось полностью устранить
  • Энергосистема уже подвергается новым атакам РФ

Из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры ситуация остается сложной во многих регионах страны, в том числе и в Киеве.

Как сообщили в пресс-центре "Укрэнерго", последствия предыдущих ударов еще не удалось полностью устранить, а энергосистема уже подвергается новым атакам РФ.

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"Несмотря на это, энергетики делают все возможное, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы. Аварийно-восстановительные работы ведутся везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Все задействованные стороны совместно координируют свои действия по ликвидации последствий атак врага. Все усилия направлены на скорейшее восстановление поврежденного оборудования и улучшение ситуации с электроснабжением", - говорится в сообщении.

Что говорят в Минэнерго

По данным Минэнерго, в ночь с 30 на 31 октября враг вновь нанес удары по объектам энергетики Днепровщины, Киева и Киевской области. Повторные атаки существенно затруднили восстановительные работы.

"Враг целенаправленно атакует энергообъекты, в частности те, на которых ремонтные работы были уже почти завершены. В результате этого значительное количество потребителей до сих пор остается без электроснабжения. Энергетики продолжают восстановительные работы, несмотря на постоянные воздушные тревоги и сложную ситуацию с безопасностью", - говорится в сообщении.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
/ Инфографика: Главред

Подробности ударов РФ

Вчера враг нанес сокрушительные удары по энергетике по всей стране, в том числе и в Киеве. В столице под ударом вновь оказалась ТЭЦ, сообщил пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, эти атаки наложились на повреждения от предыдущих обстрелов, поэтому ситуация в энергосистеме стала еще сложнее.

Энергетики постоянно ремонтируют поврежденное оборудование. Работы ведутся непрерывно, когда позволяет ситуация с безопасностью, говорится в сообщении.

"Понимаем, что графики очень жесткие. Энергетики делают все возможное, чтобы даже в такой сложной ситуации удерживать систему в рамках графиков и не прибегать к экстренным отключениям", - добавили в ДТЭК.

РФ готовит масштабные удары по энергетике Украины

По данным The New York Times, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль представил европейским партнерам в Париже перехваченный российский план атак на энергетическую инфраструктуру страны. Документ предусматривает применение до 1000 ракет, беспилотников и авиабомб для поражения подстанций, ГЭС, ТЭС и котельных.

Отдельная часть плана, как утверждается, направлена на остановку трех действующих украинских АЭС. Для этого Россия рассматривает удары по распределительным устройствам, соединяющим станции с энергосистемой страны.

Как писал Главред, ранее под ударами оказались 13 регионов Украины. Зафиксированы разрушения жилых домов, инфраструктуры и железной дороги.

Напомним, ранее Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.

Ранее сообщалось о том, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.

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О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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