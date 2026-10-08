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"Это не останется без ответа": Зеленский отреагировал на удар по Краматорску

Юрий Берендий
8 октября 2026, 16:44
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Часть погибших до сих пор не удалось опознать, а движение общественного транспорта в Краматорске и Славянске остановили.
В результате удара по Краматорску погибли 30 человек
В результате удара по Краматорску погибли 30 человек / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Офис генерального прокурора

Главное:

  • Российская авиабомба попала в две маршрутки
  • Погибли 30 человек, ещё 18 ранены
  • Зеленский пообещал ответить на удар

8 октября российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения. Президент Владимир Зеленский заявил, что врачи сейчас борются за жизнь пострадавших. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам президента, число погибших может увеличиться. Часть погибших до сих пор не удалось опознать из-за тяжести травм, также повреждены жилые дома и автомобили.

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"Этот удар не останется без нашего ответа. Россия пытается разрушить всю жизнь на Донбассе, и нужно, чтобы мир реагировал на это. Реагировал жестко - именно так, как россияне этого заслуживают за все смерти, которые они принесли. Вечная память погибшим", - заявил Зеленский.

Чем Россия нанесла удар по Краматорску

Удар был нанесен около 10:00, в эпицентре оказались два рейсовых автобуса. По данным Офиса генпрокурора, оккупанты применили УМПБ Д-30СН – планерную авиабомбу, созданную на базе ФАБ-250. По факту военного преступления начато досудебное расследование.

В результате удара возник пожар в двух автобусах и на открытой территории, сообщили в ГСЧС. Еще трое человек погибли в результате обстрела поселка Беленкое Краматорской общины.

После удара в Краматорске и Славянске остановили движение общественного транспорта. Начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин так объяснил это решение:

"В таких обстоятельствах мы не имеем права рисковать жизнями пассажиров и водителей".

Почему управляемые авиабомбы РФ опасны для городов в тылу

Россия применяет управляемые авиабомбы с реактивными двигателями, которые при определенных условиях могут преодолевать до 200 км. Такие боеприпасы существенно отличаются по своим возможностям от широко распространенных КАБ-500, дальность планирования которых составляет около 40–50 км. Об этом сообщил специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью Главреду.

По словам специалиста, термином "КАБы" часто обозначают различные боеприпасы, которые российские самолеты применяют против Украины. Самый распространенный вариант - 500-килограммовая авиабомба с универсальным модулем планирования, позволяющим ей преодолевать десятки километров после сброса.

"Самый проблемный для нас боеприпас - это управляемая авиационная бомба весом 500 кг (КАБ-500), которую повсеместно сбрасывают на фронтах. Это так называемый КАБ, изготовленный из авиабомбы, к которой сверху прикреплены "крылышки" - так называемый универсальный модуль планирования. Благодаря этому классическая авиационная бомба может пролететь вперед на небольшое расстояние - около 40–50 км", - рассказал Бескрестнов.

В то же время существует другой тип боеприпасов, оснащенный дополнительной силовой установкой. Именно она позволяет увеличить скорость полета и существенно расширить зону поражения после сброса.

"У этого планирующего боеприпаса есть реактивный двигатель, благодаря чему он может развивать более высокую скорость и лететь на более дальние расстояния после сброса. Дальность зависит от того, с какой высоты он будет сброшен: его могут сбрасывать с 5 км, с 10 км, даже с 15 км и при различных скоростях самолета-носителя. Поэтому такие типы КАБ могут достигать дальности до 200 км, где 100 км - это рабочая дальность при стандартной высоте, а до 200 км - предельная", - пояснил Бескрестнов.

Масштаб потенциального применения будет зависеть прежде всего от темпов производства. При этом у России уже есть значительные запасы авиабомб, которые могут использоваться в качестве основы для таких боеприпасов.

"Масштабы потенциально могут быть значительными - на примере применения КАБа мы понимаем, что опасность может быть велика. Все зависит от того, какой завод взялся за производство, и один ли это завод или несколько. Как боеприпас, та самая ФАБ-250 в РФ имеется в большом количестве и широко распространена, поэтому в боевой части россияне не нуждаются", - подчеркнул он.

Отдельной проблемой остается своевременное выявление таких атак. Если перехватить боеприпас не удается, критически важным становится время между его обнаружением и передачей информации тем, кто может отреагировать.

"Необходимо оперативно фиксировать факты сброса этих боеприпасов и быстро доводить информацию до заинтересованных подразделений и граждан", - отметил Бескрестнов.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

Удары РФ по городам Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что число погибших в результате удара РФ по пятиэтажному дому в Прилуках возросло до 22. Впоследствии спасатели завершили поисковую операцию, среди погибших оказались пятеро детей. Еще 54 жителя Прилук получили ранения, семеро из них - несовершеннолетние.

Удар по Прилукам страна-агрессор нанесла 7 октября во время массированной атаки на Украину. Зеленский заявил, что Россия и в дальнейшем собирается идти по пути эскалации, убийств и обстрелов. По словам президента, ракета Х-101 попала непосредственно в жилой дом.

После трагедии в Прилуках с жестким заявлением выступил и Кирилл Буданов. Он обратился к российским пилотам, запускающим ракеты по украинским городам. По словам Буданова, российская ракета разрушила часть многоквартирного дома.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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