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"Вы не спрячетесь": Буданов сделал жесткое предупреждение пилотам РФ после удара по Прилукам

Инна Ковенько
7 октября 2026, 19:18
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Кирилл Буданов обратился к российским пилотам, которые запускают ракеты по украинским городам.
Буданов предупредил российских пилотов после удара по Украине / Коллаж: Главред, фото: Facebook.com/kyrylo.budanov.official

Главное:

  • Буданов обратился к российским пилотам, запускающим ракеты по Украине
  • Он заявил, что российские пилоты не смогут спрятаться за приказами
  • В результате российского удара погибли 18 человек, в том числе четверо детей

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на очередной массированный комбинированный удар России по Украине и обратился к российским пилотам, запускающим ракеты по жилым домам.

По словам главы ОП, российская ракета разрушила часть многоквартирного дома в Прилуках. Под завалами оказались мирные жители.

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Буданов отметил, что в целом в городе погибли 18 человек, среди них четверо детей. Еще 55 человек получили травмы, в том числе семеро детей. Погибшие и пострадавшие также есть в Киеве, Кременчуге и других городах. Спасатели продолжали разбирать разрушенные конструкции

Также погибшие и пострадавшие есть в Киеве, Кременчуге и других городах Украины.

"Отдельно обращаюсь к российским пилотам, которые запускали ракеты по жилым домам: вы не спрячетесь за приказами", - подчеркнул глава ОП.

Также Буданов обратился к тем, кто продолжает спокойно наблюдать за преступлениями Кремля против Украины.

"Какие еще "бизнес-перспективы" вы пытаетесь разглядеть сквозь пыль разрушенных украинских домов?" - написал глава ОП.

  • РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026
    РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026 Фото: ГСЧС, Нацполиция
  • РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026
    РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026 Фото: ГСЧС, Нацполиция
  • РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026
    РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026 Фото: ГСЧС, Нацполиция
  • РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026
    РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026 Фото: ГСЧС, Нацполиция
  • РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026
    РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026 Фото: ГСЧС, Нацполиция
  • РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026
    РФ ударила по жилому дому в Прилуках утром 7 октября 2026 Фото: ГСЧС, Нацполиция

Удар РФ по Прилукам - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус написал в Telegram о ракетном ударе по городу Прилуки. Чаус отметил, что произошло прямое попадание в пятиэтажное здание и начаты поисково-спасательные работы по факту атаки.

По данным ГСЧС, число погибших возросло до 18 человек, пострадали около 55 человек, спасены 15 человек.

В МВД сообщали, что самой маленькой раненой девочке всего три года. Также среди пострадавших есть полицейская – её муж, который до недавнего времени воевал в составе полиции на фронте, и мать погибли.

По информации председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Федоренко, в доме, разрушенном в результате атаки РФ, погибла сотрудница группы "Нафтогаз Украины".

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

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О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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