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Кровавый "подарок" Путину: Зеленский раскрыл масштаб атаки и ключевую цель

Мария Николишин
7 октября 2026, 11:06
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Под удар попали Киев и 12 областей, а одной из главных целей россияне выбрали энергетику.
Кровавый 'подарок' Путину: Зеленский раскрыл масштаб атаки и ключевую цель
Зеленский раскрыл подробности массированного удара / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявления Зеленского:

  • Под ударом оказались Киев и 12 областей
  • Среди 26 раненых в Прилуках - пятеро детей
  • Одной из ключевых целей атаки стала энергетика

Российская оккупационная армия "подарила" диктатору Владимиру Путину на день рождения уничтожение жилого дома в Прилуках Черниговской области. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Это был обычный пятиэтажный дом. К сожалению, на данный момент известно о пяти погибших, 26 раненых, в том числе пяти детях. Под завалами до сих пор могут находиться люди. На месте непрерывно работают спасатели - делают все, чтобы найти каждого и каждую", - подчеркнул глава государства.

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Он добавил, что в результате российских ракетных ударов повреждены еще пять многоквартирных домов в Днепре и четыре многоэтажки в Кременчуге. К сожалению, два человека погибли, восемь получили ранения. Также дрон повредил многоэтажное здание в Запорожье.

"В Киеве россияне убили двух человек. Еще два человека погибли в Александрии. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. В целом этой ночью под ударами оказалась инфраструктура Киева и 12 областей", - подчеркнул Зеленский.

  • Последствия удара по Украине 7 октября
    Последствия удара по Украине 7 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Украине 7 октября
    Последствия удара по Украине 7 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Украине 7 октября
    Последствия удара по Украине 7 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Украине 7 октября
    Последствия удара по Украине 7 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Украине 7 октября
    Последствия удара по Украине 7 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Украине 7 октября
    Последствия удара по Украине 7 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Украине 7 октября
    Последствия удара по Украине 7 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по Украине 7 октября
    Последствия удара по Украине 7 октября фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, одной из ключевых целей во время массированного удара была энергетика.

"Россияне хотели нанести болезненный и показательный удар. Это был один из самых подлых ударов: в общей сложности 70 ракет, много баллистических, а также "Шахеды". К сожалению, удалось сбить лишь часть", - сказал он.

Кровавый 'подарок' Путину: Зеленский раскрыл масштаб атаки и ключевую цель
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Президент подчеркнул, что российские баллистические ракеты остаются самым серьезным вызовом, а комплексы ПВО для Украины сейчас - это жизненная необходимость.

"Именно поэтому мы ежедневно ищем ракеты для "Патриотов", которые могут и должны реально защищать жизни людей здесь, в украинском небе. Спасибо всем, кто нам помогает", - подытожил глава государства.

Кровавый 'подарок' Путину: Зеленский раскрыл масштаб атаки и ключевую цель
Patriot / Инфографика: Главред

Почему РФ не может наносить удары прежнего масштаба

Военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Россия теоретически способна вновь нанести комбинированный массированный удар с использованием ракет и беспилотников, но возможности российской стратегической авиации сейчас ограничены.

По его словам, российская сторона стремится нанести максимальный ущерб, но не располагает достаточным количеством средств для нанесения ударов прежнего масштаба.

"Я думаю, что они не отказываются. Единственная причина, на мой взгляд, заключается в том, что на сегодняшний день они не способны организовать столь масштабный удар", - отметил эксперт.

Удар РФ по Украине 7 октября - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 7 октября российская оккупационная армия атаковала Киев баллистическими ракетами. В частности, в Подольском районе в результате атаки врага произошло возгорание и частичное разрушение перекрытия офисно-складского здания. В результате российской атаки погибли два человека, еще двоих удалось спасти.

Российские войска утром 7 октября нанесли ракетный удар по жилому району Кременчуга в Полтавской области - повреждены многоквартирные дома, еще одно попадание зафиксировано по предприятию в Кременчугском районе. По предварительной информации, двое человек погибли. Еще семеро получили ранения. Спасательная операция продолжается.

Российская оккупационная армия также нанесла удар по жилому многоэтажному дому в Прилуках. Ракетный удар произошел утром в среду, когда люди еще спали. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. На месте работают все службы, продолжается разбор завалов.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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