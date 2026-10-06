РФ совершенствует дроны для ударов по Украине: в ISW назвали главную цель

Войска РФ внедряют новые модификации дронов, рассчитывая использовать их возможности для ударов по украинской инфраструктуре до появления действенных контрмер.

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РФ совершенствует дроны для ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны России, УНИАН

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Новой разработкой стал разведывательный беспилотник "Молния-13"

Цель РФ – нанести ущерб украинской энергетической инфраструктуре

Россия продолжает модернизировать ударные и разведывательные беспилотники, стремясь повысить их эффективность и нанести Украине как можно больший ущерб до того, как украинские силы смогут массово развернуть эффективные средства противодействия. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, российские войска внедряют новые модификации беспилотников, рассчитывая использовать их возможности для ударов по украинской инфраструктуре и позициям на фронте до появления действенных контрмер.

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В ISW обратили внимание на данные Главного управления разведки Украины, опубликованные 5 октября. В ведомстве сообщили, что Россия модернизировала оптическую систему навигации, компас и боевую часть дальнобойного ударного дрона "Герань-4". Благодаря изменениям беспилотник получил возможность более автономно ориентироваться и наводиться на цель в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, ГУР подтвердило использование в новых версиях "Герани" специализированной кумулятивно-фугасной боевой части (КРСН). Она предназначена, в частности, для поражения украинских мостов и рассчитана на разрушение прочных стальных и бетонных конструкций, а также повреждение вантовых мостов.

Еще одной новой разработкой стал разведывательный беспилотник "Молния-13". 5 октября 8-й армейский корпус ВСУ сообщил о перехвате такого аппарата. По имеющимся данным, новая версия примерно в полтора раза крупнее предыдущих моделей и оснащена четырьмя двигателями.

В ISW считают, что Россия, вероятно, пытается как можно быстрее внедрить новые модификации беспилотников, которые отличаются большей устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы и способны наносить более серьезный ущерб.

"Цель этих действий – нанести ущерб украинской энергетической инфраструктуре и логистике осенью, в преддверии ожидаемой масштабной кампании ударов в зимний период", - говорится в отчете института.

Почему Украина пока не успевает эффективно перехватывать реактивные дроны

На фоне увеличения количества скоростных БПЛА проблема для украинской ПВО заключается не только в самом факте их применения. Россия адаптирует средства нападения быстрее, чем Украина успевает развернуть новые системы защиты, поэтому часть имеющихся перехватчиков пока не дает ожидаемого результата. Заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса во время общения с журналистами объяснил, что украинским Силам обороны нужно время для технической и тактической адаптации к новому типу угрозы.

"Россияне существенно увеличили использование именно реактивных БПЛА. И их количество будет продолжать расти, потому что россияне видят их эффективность. Средства нападения всегда опережают средства защиты. Нам, безусловно, придется адаптироваться. Это займет время", - поясняет Палиса.

В то же время бригадный генерал подчеркнул, что Украина не полагается исключительно на беспилотные перехватчики. По его словам, против скоростных целей уже задействованы другие компоненты противовоздушной обороны, хотя их применение имеет свои ограничения.

"Дроны-перехватчики, которые у нас есть на данный момент и которые теоретически могли бы перехватывать реактивные дроны, пока не демонстрируют ожидаемой эффективности. Но мы понимаем эту проблему, ищем варианты ее решения. Высокую эффективность демонстрируют переносные зенитно-ракетные комплексы, различные комплексы, входящие в состав объектной противовоздушной обороны. И авиация", - сообщает Палиса.

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Как ранее писал Главред, в Украине разработали и испытали четыре перехватчика, которые могут использоваться для уничтожения российских реактивных беспилотников "Шахед". Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара. По словам главы Минобороны, украинская сторона продолжает искать эффективные способы противодействия беспилотникам с реактивными двигателями.

Украинская противовоздушная оборона пока практически не способна эффективно сбивать российские реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом написал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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