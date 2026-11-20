Российский диктатор хочет "полностью уничтожить" Украину, убежден президент Украины.

https://glavred.info/ukraine/on-ubiyca-zelenskiy-zhestko-otvetil-trampu-naschet-putina-10813979.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский прокомментировал заявление Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Главное:

Зеленский прокомментировал заявление Трампа о Путине

Для Украины диктатор РФ остается "убийцей", заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который назвал российского диктатора Путина "другом".

"Если вы говорите о Путине... будто он друг... конечно, он не чувствует, что является убийцей, он не испытывает достаточного давления. Он чувствует, что может продолжать", - заявил Зеленский в комментарии CNN.

видео дня

По его словам, российский диктатор хочет "полностью уничтожить" Украину.

"Конечно, как называть Путина - это дело президента Трампа... Для нас он - враг, и, конечно, для нас он - убийца. И я думаю, что в основном для людей в мире он - убийца, потому что он убивает", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем глава государства выразил убеждение, что администрация Трампа остается лучшим посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

"США, пожалуй, для всех являются самым сильным посредником, которого мы можем иметь, потому что я не вижу, чтобы Путин мог прислушаться к кому-то другому. Я считаю, что Путин готов прислушаться к США и Китаю. Мы не видим со стороны Китая желания участвовать в этом процессе. А у США, вероятно, есть мощные рычаги влияния на Путина", - добавил он.

Переговоры в Китае - мнение эксперта

Встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина вряд ли принесёт Украине реальные результаты. По мнению политического эксперта Тараса Загороднего, Пекин намеренно избегает украинской темы, опасаясь дипломатических неудач и потери авторитета. Об этом он заявил в интервью Главреду.

"Китайцы просто решили не затрагивать тему Украины, потому что понимают, что здесь их могут "вежливо отправить". А для Китая это будет, мягко говоря, потерей лица", - отметил эксперт.

Загородний также подчеркнул, что Киев не допустит принятия решений о будущем Украины без своего участия. По его словам, об этом свидетельствуют заявление Зеленского и удар по "СИБУРу".

"Зеленский заявил о недопустимости каких-либо договоренностей о нас за нашей спиной. А чтобы подкрепить эти слова, Украина нанесла удар по "СИБУРу", - подчеркнул эксперт.

/ Инфографика: Главред

Ранее Главред писал, что накануне саммита Белый дом называл главной темой встречи в Шэньчжэне сокращение ядерных арсеналов. Тогда же в Вашингтоне подчеркивали, что Украина не стоит на повестке дня трехсторонних переговоров.

Напомним, экс-глава ЦПД Андрей Коваленко проанализировал итоги переговоров в Китае и их последствия для Украины. По его словам, позиция США по Тайваню прояснится в 2027 году.

Как сообщалось, Трамп в интервью Reuters заявил, что договориться с Китаем и Россией об ограничении ядерного оружия будет очень сложно, поскольку ни одно государство не хочет добровольно отдавать половину своего арсенала.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред