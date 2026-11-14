Ядерное оружие вместо Украины: что Трамп обсудит с Путиным и Си Цзиньпином в КНР

В Белом доме признали, что не рассчитывают на заключение соглашения, а отдельной встречи с кремлевским диктатором не планируют.

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Трамп, Путин и Си встретятся в Китае, чтобы обсудить контроль над ядерным вооружением / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, скриншот

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Трамп поднимет тему сокращения ядерных арсеналов

В Белом доме не ожидают заключения какого-либо соглашения

Война в Украине на встрече обсуждаться не будет

Президент США Дональд Трамп на первой в истории трехсторонней встрече с главой страны-агрессора РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином поднимет тему сокращения ядерного оружия. Встреча запланирована на четверг, 19 ноября, в рамках саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Войну России против Украины там, по словам американской стороны, обсуждать не планируют. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на брифинг Белого дома. Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлз заявила журналистам, что ядерное разоружение станет одной из главных тем беседы.

"Он обсудит сокращение ядерного оружия в мире, распространение которого президент Трамп считает очень опасным", - сказала Уэйлз.

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Трамп отправляется в четырёхдневное турне по Азии в понедельник, 16 ноября. Помимо Китая, он посетит Филиппины. Вместе с президентом в Китай летит Илон Маск, но на встрече с Си Цзиньпином и Путиным его не будет.

Договорятся ли США, Россия и Китай по вопросу ядерного оружия?

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа признал, что на прорыв в Вашингтоне не рассчитывают. По его словам, для Китая настало время присоединиться к серьезному разговору о ядерных арсеналах.

"Мы не ожидаем достичь какого-либо соглашения. Это сложная тема для Китая, но мы считаем, что Китаю пора, так сказать, сесть за стол для взрослых и вести взрослые разговоры о взрослых вещах", - сказал чиновник.

Как пишет New York Post, в Белом доме назвали ядерный арсенал Китая самым быстрорастущим в мире. Россия же, по оценке американского чиновника, имеет значительно более долгую, еще с советских времен, историю переговоров о контроле над вооружениями.

Пекин годами избегает прямых переговоров с Вашингтоном о своей ядерной программе и настаивает на том, что сначала должны договориться США и Россия как обладатели крупнейших арсеналов. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), наибольшее количество сохранившихся ядерных боеголовок имеется у России, далее следуют США и Китай. Договор СНВ-3 между Вашингтоном и Москвой в этом году утратил силу.

Страны с ядерным оружием / Инфографика: Главред

Почему Украину не будут обсуждать

Помимо ядерного вопроса, Трамп планирует говорить о войне США и Израиля против Ирана. Отдельной встречи с Путиным в программе нет, как и обсуждения доступа Украины к спутниковой связи от компании SpaceX.

"В последнее время у нас было много встреч с россиянами, но Китай на самом деле не является частью этого трека, поэтому обсуждать там Украину не представляется уместным", - пояснил чиновник.

Эти заявления расходятся с позицией Кремля: 12 ноября помощник Путина Юрий Ушаков утверждал, что на полях АТЭС запланирована отдельная встреча Путина и Трампа. Сам Трамп ранее говорил журналистам, что повестка дня не ограничится ядерной темой.

"Мы будем говорить о многих вещах, в частности о денуклеаризации, но мы будем говорить о многих вещах. Мы пытаемся положить конец войне в Иране, и у нас это хорошо получается", - заявил Трамп.

Хронология прекращения войны Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Может ли Трамп применить ядерное оружие против Ирана?

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что риск ядерной эскалации в войне с Ираном минимален, хотя новая волна ударов не исключена.

"С вероятностью 30–40 % Трамп повторит серию ракетных и авиационных ударов по Ирану. Но вероятность применения ядерного оружия - ничтожно мала", - подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на привычную тактику американского президента в кризисных ситуациях.

"Даже если такой шаг обсуждался, то всем известен любимый прием Трампа - возносить до небес, пугать, а затем отступать", - пояснил Золотарев.

Готов ли Китай к переговорам о ядерном разоружении

Директор проекта по ядерным вопросам Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Хезер Уильямс в аналитической статье CSIS считает, что инициатива Трампа наталкивается на позиции обоих собеседников. По её мнению, Москва подрывает действующие соглашения, а Пекин избегает участия в них.

"Пока Россия подрывает контроль над вооружениями, Китай отказывается участвовать в нём в полной мере", - отметила она.

В то же время эксперт предполагает, что будущие договоренности могут существенно отличаться от классических договоров времен холодной войны.

"Контроль над вооружениями будущего не обязательно будет выглядеть так же, как контроль над вооружениями прошлого", - подчеркнула Уильямс.

Встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина - новости

Как сообщал Главред, Кремль анонсировал отдельную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, лидеры продолжат обсуждение войны в Украине в ходе двусторонних переговоров. Также в Москве заявили, что продолжается согласование повестки дня трехсторонней встречи РФ, КНР и США.

Между тем в Европе опасаются неожиданных шагов со стороны России. Канцлер Германии Фридрих Мерц в Дублине призвал Трампа избегать сюрпризов в отношении Украины на переговорах в Китае. В ЕС не хотят повторения сценария встречи на Аляске.

Украинские дипломаты критически оценивают курс Белого дома в отношении Москвы. Бывший посол Украины в США Олег Шамшур объяснил, почему Трамп пошел на поводу у Путина. По его словам, для Трампа, его окружения и бизнесменов Россия - "это как Эльдорадо".

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