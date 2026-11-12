Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

В Кремле набросились на Европу перед встречей Путина с посланниками Трампа

Руслана Заклинская
12 ноября 2026, 12:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Рябков считает, что после беседы с Путиным задача США - "привести в чувство" своих союзников в Европе.
В Кремле набросились на Европу перед встречей Путина с посланниками Трампа
Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Главное из заявлений:

  • Путин примет Уиткоффа и Кушнера в 12:00 по московскому времени
  • В РФ заявляют, что ЕС не может выбрать переговорщика
  • Рябков хочет, чтобы США "привели в чувство" Европу

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Москве запланированы на 12:00 по московскому времени. Стороны обсудят вопросы, "ведущие к урегулированию конфликта". Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, которого цитируют российские пропагандистские СМИ.

Перед встречей Владимира Путина со спецпосланцами Дональда Трампа чиновники страны-агрессора взялись за Европу. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что европейцам отвели "унизительную роль" на переговорах по Украине, а заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков - что дальше США должны "привести в чувство своих подопечных в Европе".

видео дня

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, который встретил американцев в аэропорту, заявил, что настроение Уиткоффа и Кушнера "позитивное". После Москвы посланцы Трампа планируют отправиться в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что в РФ говорят о роли Европы на переговорах

По словам Ушакова, пока до конца не ясно, с кем именно собирается вести переговоры Евросоюз. Он утверждает, что европейцам сложно выбрать одного переговорщика со стороны РФ и пока у них это не получается.

Матвиенко заявила, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби европейцы якобы пытались "присматривать" за украинской делегацией, чтобы та не сделала "шагов в сторону". Именно это она и назвала "унизительной ролью" для Европы.

Рябков, в свою очередь, заявил, что Путин донесет до американских переговорщиков позицию Москвы, а дальнейшая задача США - "привести в чувство своих подопечных в Европе". По его мнению, европейцы сегодня не демонстрируют "ни малейшего желания проявлять здравый смысл" и склонны "безумно потакать Киеву".

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Получит ли Европа место за столом переговоров

Экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в интервью Главреду отметил, что Европа пока тратит время на поиск представителя вместо того, чтобы выработать общую жесткую линию в отношении Москвы.

"Пока что европейцы в своей традиционной манере ставят телегу перед лошадью и ищут политиков, которые будут представлять их на переговорах. Вместо того, чтобы отработать свою жесткую позицию в отношении России", - подчеркнул дипломат.

В то же время, по его оценке, требования Кремля на переговорах напрямую зависят от того, насколько прочные позиции Трампа внутри США.

"Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - пояснил Огрызко.

Говоря о перспективах для Киева, эксперт обратил внимание на сближение Украины с европейскими партнерами в сфере обороны.

"Украина уже становится неотъемлемой частью системы безопасности Европы", - подытожил он.

Переговоры о мире - новости по теме

Как сообщал Главред, спецпосланцы Трампа прилетели в Москву 12 ноября. Накануне Стив Уиткофф заявил, что после трехсторонних переговоров мир стал ближе. Свою оценку он дал в кратком комментарии журналистам.

После встречи в ОАЭ свою позицию озвучили и в Берлине. Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает встречи с Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус.

Аналитики также оценили поведение российской делегации. В ISW объяснили, как РФ использовала переговоры в Абу-Даби. По их оценке, аппетиты Путина шире, чем Донбасс.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Владимир Путин Валентина Матвиенко Сергей Рябков Юрий Ушаков Стив Уиткофф Переговоры в Абу-Даби
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина атаковала пять крупнейших НПЗ России: Генштаб назвал пораженные заводы

Украина атаковала пять крупнейших НПЗ России: Генштаб назвал пораженные заводы

13:59Война
Украинская РЭБ смогла сбить "Орешник" с курса: в The New York Times раскрыли детали

Украинская РЭБ смогла сбить "Орешник" с курса: в The New York Times раскрыли детали

13:57Война
Новые правила бронирования в Украине: что ждет работников

Новые правила бронирования в Украине: что ждет работников

13:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: курс валют на 12 ноября

Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: курс валют на 12 ноября

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

Будет украшать сад даже в мороз: какое растение стоит посадить осенью

Будет украшать сад даже в мороз: какое растение стоит посадить осенью

Батареи заработают на максимуме: что поможет теплу наполнить комнаты

Батареи заработают на максимуме: что поможет теплу наполнить комнаты

Батарея горячая сверху, но холодная снизу: почему не стоит сразу спускать воздух

Батарея горячая сверху, но холодная снизу: почему не стоит сразу спускать воздух

Последние новости

14:10

Мэру Днепра Филатову грозит возбуждение дела о государственной измене — СМИ

13:59

"Выйти замуж": Билык сделала неожиданное заявление о свадьбе

13:59

Украина атаковала пять крупнейших НПЗ России: Генштаб назвал пораженные заводы

13:57

Украинская РЭБ смогла сбить "Орешник" с курса: в The New York Times раскрыли детали

13:47

Новые правила бронирования в Украине: что ждет работников

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
13:44

Вернет скатерти белоснежный вид: что добавить в стиральную машину во время стирки

13:23

Мир на пороге климатического рекорда: 2027-й может стать самым жарким за тысячу лет

13:20

"Не хватило ума": российский генерал высмеял Путина и признал поражение в войне

13:18

"Время исчезнуть": Меган Маркл приняла тяжелое решение

Реклама
12:53

"Шахеды" атакуют бесшумно: "Флеш" предупредил о новой тактике российских ударов

12:51

Самый теплый день недели: где в Украине 13 ноября температура подскочит до +20

12:39

Солому к деревьям привязывают не ради красоты - зачем японцы делают это каждый год

12:39

Как разжечь костёр за секунды: топ-5 неожиданных предметов из ванной и мусорки

12:34

Известный режиссер показал, как выглядит после операции на лице из-за рака

12:21

НАБУ превращается в инструмент политической борьбы вместо борьбы с коррупцией - Постернак

12:09

В Кремле набросились на Европу перед встречей Путина с посланниками Трампа

11:56

Визит к Путину после Абу-Даби: чего ждать от встречи Уиткоффа и Кушнера в Кремле

11:49

"Был в российской военной форме": звезда "Дизель шоу" рассказал о курьезе в укрытии

11:42

Аномальная жара может убить до 500 тысяч человек: в СМИ раскрыли угрозу Эль-Ниньо

11:28

В Украине фиксируют сбои в работе Starshield: Зеленский заявил о неслучайности

Реклама
11:20

Китайский гороскоп на завтра, 13 ноября: Свиньям - прибыль, Крысам - влияние

11:02

Тает на глазах: сильно похудевшую Пугачеву подловили на прогулке с Галкиным

11:02

Мир стал ближе: Уиткофф сделал заявление после переговоров в Абу-Даби

10:44

Видео на полную громкость и громкие разговоры в кафе: как реагировать без скандала

10:41

Курс доллара и евро может резко взлететь: банкир озвучил прогноз на 16–22 ноября

10:38

"Отец ее детей": звезда "Сватов" сделал признание об Анне Кошмал

10:35

Голливуд потерял легенду: умер актер Стейси Кич, известный по сериалам "Побег"

10:15

Картонные коробки не стоит сразу выбрасывать — разумные способы использования

09:54

Россия ударила по Украине ракетами и 123 дронами: сколько целей обезвредила ПВО

09:42

"Есть целый набор": Билоножко высказалась о пластических операциях

09:38

Диверсия в глубоком тылу РФ: "Атеш" сорвал поставки топлива оккупантам

09:35

Вышла в магазин и пропала: в Нидерландах нашли мертвой 16-летнюю украинку

09:18

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Овнам - финансовый прорыв, Львам - перемены

09:14

Как снизить потребление света бойлером: эксперты назвали простые хитростиВидео

08:51

Аппетиты Путина шире Донбасса: в ISW объяснили, как РФ использовала переговоры

08:49

Путинистка Надежда Бабкина заметно сдала: певица не может ходить самостоятельно

08:32

В Киеве слышны взрывы, есть "прилет" в девятиэтажку: что известно

08:25

Гороскоп на завтра, 13 ноября: Девам — прибыль, Рыбам — успех

08:21

"Этот день мог стать последним": украинская ведущая попала в серьезное ДТП

08:10

Сделка Трампа с Путиным оказалась под угрозой: Невзлин назвал причинумнение

Реклама
08:05

Авто с топ-военным РФ взорвалось в Петербурге: подробности

07:50

"Мне сказали это еще в больнице": Кейт Миддлтон высказалась об онкологии

07:45

После Абу-Даби Мерц не исключает встречи с Путиным: что известно

07:22

Виткофф и Кушнер прибыли в Москву на переговоры с Путиным: какое предложение привезли

06:36

Удар РФ по энергетике и жилым домам: в Ровненской области пропал светФото

05:55

"Жестко": Билозир раскрыла секрет стройной фигуры в 69 лет

05:02

Привычные 21 °C — уже не норма: какая температура должна быть в каждой комнатеВидео

04:41

Обрезать гортензию осенью или оставить до весны: садоводы назвали подходящее время

04:29

Спатифиллум будет пышно расти даже зимой: что нужно сделать в ноябре

04:04

Комнатные растения готовятся к зиме: какие изменения в уходе нельзя игнорировать

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять