В Кремле набросились на Европу перед встречей Путина с посланниками Трампа

Рябков считает, что после беседы с Путиным задача США - "привести в чувство" своих союзников в Европе.

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Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Главное из заявлений:

Путин примет Уиткоффа и Кушнера в 12:00 по московскому времени

В РФ заявляют, что ЕС не может выбрать переговорщика

Рябков хочет, чтобы США "привели в чувство" Европу

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Москве запланированы на 12:00 по московскому времени. Стороны обсудят вопросы, "ведущие к урегулированию конфликта". Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, которого цитируют российские пропагандистские СМИ.

Перед встречей Владимира Путина со спецпосланцами Дональда Трампа чиновники страны-агрессора взялись за Европу. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что европейцам отвели "унизительную роль" на переговорах по Украине, а заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков - что дальше США должны "привести в чувство своих подопечных в Европе".

видео дня

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, который встретил американцев в аэропорту, заявил, что настроение Уиткоффа и Кушнера "позитивное". После Москвы посланцы Трампа планируют отправиться в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что в РФ говорят о роли Европы на переговорах

По словам Ушакова, пока до конца не ясно, с кем именно собирается вести переговоры Евросоюз. Он утверждает, что европейцам сложно выбрать одного переговорщика со стороны РФ и пока у них это не получается.

Матвиенко заявила, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби европейцы якобы пытались "присматривать" за украинской делегацией, чтобы та не сделала "шагов в сторону". Именно это она и назвала "унизительной ролью" для Европы.

Рябков, в свою очередь, заявил, что Путин донесет до американских переговорщиков позицию Москвы, а дальнейшая задача США - "привести в чувство своих подопечных в Европе". По его мнению, европейцы сегодня не демонстрируют "ни малейшего желания проявлять здравый смысл" и склонны "безумно потакать Киеву".

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Получит ли Европа место за столом переговоров

Экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в интервью Главреду отметил, что Европа пока тратит время на поиск представителя вместо того, чтобы выработать общую жесткую линию в отношении Москвы.

"Пока что европейцы в своей традиционной манере ставят телегу перед лошадью и ищут политиков, которые будут представлять их на переговорах. Вместо того, чтобы отработать свою жесткую позицию в отношении России", - подчеркнул дипломат.

В то же время, по его оценке, требования Кремля на переговорах напрямую зависят от того, насколько прочные позиции Трампа внутри США.

"Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - пояснил Огрызко.

Говоря о перспективах для Киева, эксперт обратил внимание на сближение Украины с европейскими партнерами в сфере обороны.

"Украина уже становится неотъемлемой частью системы безопасности Европы", - подытожил он.

Переговоры о мире - новости по теме

Как сообщал Главред, спецпосланцы Трампа прилетели в Москву 12 ноября. Накануне Стив Уиткофф заявил, что после трехсторонних переговоров мир стал ближе. Свою оценку он дал в кратком комментарии журналистам.

После встречи в ОАЭ свою позицию озвучили и в Берлине. Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает встречи с Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус.

Аналитики также оценили поведение российской делегации. В ISW объяснили, как РФ использовала переговоры в Абу-Даби. По их оценке, аппетиты Путина шире, чем Донбасс.

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