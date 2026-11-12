После Абу-Даби Мерц не исключает встречи с Путиным: что известно

Берлин настаивает, что безопасность Европы будут обсуждать только после мира в Украине.

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Канцлер Германии может встретиться с главой Кремля / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, сайт Кремля

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При каких условиях Мерц готов встретиться с Путиным

Почему мир в Украине должен предшествовать переговорам о безопасности

Какую позицию европейские страны согласовали с США и Киевом

После переговоров по Украине в Абу-Даби канцлер Германии Фридрих Мерц может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, пишет Die Zeit.

"В Абу-Даби мы достигли взаимопонимания относительно основных принципов. Это понимание будет доведено до сведения президента России, и на этой основе могут развиваться дальнейшие переговоры", - заявил Корнелиус.

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Кремль через информационное агентство ТАСС сообщил, что Путин открыт для контактов с Европейским союзом, а также с Мерцем.

Сам канцлер заявил в прошлую пятницу, что не откажется от встречи, если Путин приедет в Майами на саммит G20 в декабре.

По словам Корнелиуса, европейские страны вместе с США и Украиной согласовали четыре принципа дальнейших переговоров по завершению войны. В частности, сначала нужно договориться о мире в Украине, и только потом обсуждать европейскую и трансатлантическую безопасность. Любая договоренность возможна только при согласии всех союзников по НАТО.

В то же время, с Россией эти принципы не согласовывали.

Стоит отметить, что на данный момент канцлер Германии Фридрих Мерц и президент России Владимир Путин не встречались ни разу. Никаких официальных двусторонних переговоров или личных контактов между ними не было.

Переговоры в Абу-Даби - новости

Как писал Главред, 10 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов завершился первый день трехсторонних переговоров Украины, США и России по урегулированию войны. Участники находились за столом переговоров более четырёх часов.

Второй день переговоров в Абу-Даби длился не менее двух часов. Стороны обсудили архитектуру будущей безопасности и гуманитарные вопросы. Территориальный вопрос остается одним из самых сложных препятствий для достижения договоренностей.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби делегация страны-агрессора России отказалась обсуждать энергетическое перемирие и перемирие на море. Теперь Киев рассчитывает, что ответ Кремля привезут посланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые должны встретиться с Путиным.

В четверг, 12 ноября, самолет со спецпосланцами президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером приземлился в Москве. В первой половине дня они должны встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным Axios, Соединенные Штаты попросили страну-агрессора Россию подготовить новое предложение относительно будущего соглашения о безопасности с Европой. Документ должен содержать шаги Москвы по снижению напряженности с континентом, а реализовать его планируют только после заключения соглашения о прекращении войны.

Когда возможен прорыв в переговорах по войне в Украине

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что Белый дом будет пытаться показать результат в переговорах еще до конца года.

"Скорее всего, в течение ближайшего месяца Белый дом будет прилагать максимум усилий, чтобы хотя бы до конца года достичь определенного результата в переговорном процессе", - сказал эксперт.

В то же время политолог скептически оценивает шансы на быстрый успех из-за позиций всех участников процесса.

"Но это фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью: слишком много препятствий - и в позиции Кремля, и в позиции Украины, и в позиции Европы. Поэтому если что-то и изменится, то в лучшем случае ближе к весне, не раньше", - пояснил Золотарев.

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Об источнике: Die Zeit Die Zeit (в переводе с нем. - "Время") - одна из самых влиятельных и авторитетных немецких еженедельных газет. Издается в Гамбурге. Первый номер газеты вышел 21 февраля 1946 года под британской оккупационной лицензией. Одним из главных инициаторов создания и издателей выступил немецкий издатель и политик Герд Буцериус (Gerd Bucerius). Издание принадлежит компании Zeit-Verlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG. С 1996 года медиахолдинг входит в состав крупной немецкой издательской группы Georg von Holtzbrinck. Газета обладает внушительным тиражом (превышающим 500 тысяч экземпляров) и аудиторией, насчитывающей несколько миллионов читателей. Традиционно газета придерживается умеренно-либеральных взглядов, выступает за ценности демократии, свободной рыночной экономики и прав человека. При издании регулярно выходят популярные приложения, такие как ZEITmagazin (еженедельный глянцево-аналитический журнал) и специализированные выпуски, посвященные карьере, недвижимости и университетам.

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