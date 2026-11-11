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Россия отказалась от перемирия в Абу-Даби: Зеленский назвал следующий шаг

Руслана Заклинская
11 ноября 2026, 22:02
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Президент назвал невозможным вывод войск из Донбасса, на котором настаивают в Вашингтоне.
Россия отказалась от перемирия в Абу-Даби: Зеленский назвал следующий шаг
Уиткофф и Кушнер обсудят с Путиным три ключевых вопроса, касающихся Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, t.me/umerov_rustem

Главное из заявления:

  • Делегация РФ не имела мандата на энергетическое перемирие
  • Обмен пленными может составить 1200 на 1200
  • Выход из Донбасса Зеленский назвал невозможным

В ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби делегация страны-агрессора России отказалась обсуждать энергетическое перемирие и перемирие на море. Теперь Киев рассчитывает, что ответ Кремля привезут посланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые должны встретиться с Путиным. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в Дублине.

По словам главы государства, американская сторона согласилась поднять вопросы о перемирии в энергетике, на море и в отношении критической инфраструктуры во время беседы с российским лидером.

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"Тем не менее, мы договорились, что американская сторона будет встречаться с российским лидером и там все эти вопросы будут подняты, поэтому я рассчитываю как минимум получить ответ", - сказал Зеленский.

Что ещё обсуждали в Абу-Даби

Помимо энергетики, стороны говорили о гуманитарном треке и гарантиях безопасности для Украины. Ближайшим практическим шагом президент считает крупный обмен военнопленными.

"Прежде всего, гуманитарный трек - стороны обсуждали возможность обмена военнопленными в формате 1000 на 1000, возможно, получится 1200. Не вижу причин, почему Россия должна отказать. Второй вопрос - гарантии безопасности для Украины. Американцы получат ответ от россиян относительно их видения этих вопросов", - отметил президент.

Также, по словам Зеленского, обсуждается возможность трехсторонней встречи на уровне лидеров, в частности для решения территориальных вопросов.

Чего США хотят от Украины в отношении Донбасса

Зеленский признал, что в Вашингтоне считают, что для завершения войны Украина должна выйти из Донбасса. Президент назвал такой сценарий невозможным и добавил, что американцы ищут различные варианты этой идеи.

"Они пытаются найти некоторые модификации этого. И я слышал разные вещи. Я не буду сейчас вдаваться в детали, потому что нам для этого понадобятся часы, чтобы обсудить все эти модификации", - сказал он.

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин, со своей стороны, отметил, что переговорные команды на нынешнем уровне не имеют мандата обсуждать вопросы территорий. Он подчеркнул, что Европа должна участвовать в любых мирных переговорах, а американцы, по его оценке, относятся к этому более благосклонно, чем раньше.

Когда Зеленский встретится с представителями США

Президент сообщил, что 12 ноября в конце дня планирует встретиться с американскими представителями в Дублине. Перед этим Уиткофф и Кушнер проведут переговоры в России.

Зеленский отдельно подчеркнул важность участия европейских партнеров в мирном процессе.

"Завершать эту войну без участия Европы несправедливо и, честно говоря, невозможно", - заявил он.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Согласится ли Путин на энергетическое перемирие

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду еще до переговоров в Абу-Даби обращал внимание на то, что Кремль не настроен на деэскалацию даже в энергетике и на море.

"Совершенно очевидно, что после разговора с Путиным Трамп окончательно понял: российский диктатор не собирается идти на деэскалацию, даже в формате энергетического или морского перемирия", - подчеркнул эксперт.

Объясняя, почему тогда в Вашингтоне усилили давление именно на Киев, аналитик связал это с внутренней политикой США.

"Соответственно, Трамп избрал путь обвинений в адрес Украины, чтобы объяснить своим избирателям, кто якобы виноват в продолжении войны", - пояснил Чаленко.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как сообщал Главред, Зеленский назвал три ключевых результата трехсторонних переговоров. Среди них - договоренность о подготовке нового обмена пленными и обсуждение гарантий безопасности. Встречу Украины и США президент анонсировал на 12 ноября в Дублине.

Глава МИД Андрей Сибига рассказал о позиции Киева на переговорах в ОАЭ. По его словам, Украина передала партнерам план морского и энергетического перемирия. Киев также настаивает на встрече Зеленского с Путиным.

Второй день переговоров в Абу-Даби длился не менее двух часов. Стороны обсудили архитектуру будущей безопасности и гуманитарные вопросы. Территориальный вопрос остается одним из самых сложных препятствий для достижения договоренностей.

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О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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