Взрывы в Омске не утихали несколько часов: под ударом оказался крупнейший НПЗ

Кратко:
- В Омске несколько часов слышались взрывы, власти заявили о работе ПВО
- Мониторинговые каналы пишут о пожаре на Омском НПЗ
- В аэропорту Омска временно ограничили рейсы
В Омске 11 ноября несколько часов продолжались взрывы после атаки беспилотников. На Омском НПЗ вспыхнул пожар. О пожаре на заводе сообщил мониторинговый канал Exilenova+ в Telegram.
Местные жители рассказывали о громких взрывах в разных частях города, в частности в Нефтяниках, Амурском и Чкаловском поселках, а также в Старом Кировске. По словам очевидцев, от взрывов в домах дрожали окна.
Из-за угрозы беспилотников в аэропорту Омска временно ограничили приём и отправку самолётов. Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что силы ПВО отражают атаку дронов на регион.
Что известно о поражении Омского НПЗ
Омский НПЗ принадлежит компании "Газпром нефть", его мощность составляет около 22 млн тонн нефти в год. Предприятие расположено примерно в 2500 км от украинской границы.
Издание The Moscow Times отмечает, что точно оценить последствия атаки пока сложно.
"Из-за плохого качества фото и видео пока нельзя с уверенностью сказать, что объект был поражён", - пишет издание.
В то же время, по данным The Moscow Times, местные жители сообщают о попаданиях по НПЗ. Украинские дроны уже атаковали этот завод 6 июля и 8 октября 2026 года.
Как удары дронов отразились на нефтепереработке РФ
Украина возобновила интенсивные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в конце октября 2026 года. По данным Reuters, атаки затронули заводы, на долю которых приходится около 30% нефтеперерабатывающих мощностей России, а реальное сокращение переработки может достичь 200 тыс. тонн в сутки.
Последствия уже ощутимы на заправках. "Роснефть" ограничивает продажу топлива: 30 литров на автомобиль в городах и 50 литров на трассах как минимум в четырёх регионах РФ.
Сможет ли Россия восстановить НПЗ после ударов дронов
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что удары по российским НПЗ имеют долгосрочный эффект, а восстановление заводов затянется как минимум на год.
"Например, сейчас наносятся повторные удары по российским НПЗ, и ремонтировать их уже никто не будет. И даже если сейчас Россия прекратит войну, проблему с топливом она не решит. Потребуется не менее года, чтобы отремонтировать разрушенное, да и то при условии, что снимут санкции", - подчеркнул эксперт.
Говоря о структуре российского топливного рынка, Загородний обратил внимание, что запаса прочности с бензином в РФ никогда не было, в отличие от дизеля.
"Бензина РФ всегда производила примерно столько, сколько нужно, а дизельного топлива - вдвое больше, чем ей требовалось, поэтому до 40 миллионов тонн дизельного топлива шло на экспорт", - пояснил Загородний.
Удары по НПЗ России - новости по теме
Как сообщал Главред, удары украинских дронов вывели из строя значительную часть нефтеперерабатывающих мощностей РФ. По данным Reuters, были поражены заводы совокупной мощностью около 300 тыс. тонн в сутки. Сбои зафиксированы на 9 из 35 крупных российских НПЗ.
В то же время Киев допускает паузу в кампании против российской нефтепереработки. Президент Владимир Зеленский озвучил условие прекращения ударов по НПЗ для Дональда Трампа. Речь идет о ракетах Patriot на весь срок такой паузы.
В октябре Москва заявляла о новых атаках на свои нефтеперерабатывающие заводы. В Офисе президента опровергли заявления россиян об ударах по двум НПЗ. Там уточнили, что в тот день атаковали дата-центр и еще несколько объектов, но не НПЗ.
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О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.
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