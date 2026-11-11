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Взрывы в Омске не утихали несколько часов: под ударом оказался крупнейший НПЗ

Руслана Заклинская
11 ноября 2026, 17:27
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В Омске после атаки вспыхнул пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
Взрывы в Омске не утихали несколько часов: под ударом оказался крупнейший НПЗ
Пожар на Омском НПЗ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • В Омске несколько часов слышались взрывы, власти заявили о работе ПВО
  • Мониторинговые каналы пишут о пожаре на Омском НПЗ
  • В аэропорту Омска временно ограничили рейсы

В Омске 11 ноября несколько часов продолжались взрывы после атаки беспилотников. На Омском НПЗ вспыхнул пожар. О пожаре на заводе сообщил мониторинговый канал Exilenova+ в Telegram.
Местные жители рассказывали о громких взрывах в разных частях города, в частности в Нефтяниках, Амурском и Чкаловском поселках, а также в Старом Кировске. По словам очевидцев, от взрывов в домах дрожали окна.

Из-за угрозы беспилотников в аэропорту Омска временно ограничили приём и отправку самолётов. Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что силы ПВО отражают атаку дронов на регион.

видео дня

Что известно о поражении Омского НПЗ

Омский НПЗ принадлежит компании "Газпром нефть", его мощность составляет около 22 млн тонн нефти в год. Предприятие расположено примерно в 2500 км от украинской границы.

Издание The Moscow Times отмечает, что точно оценить последствия атаки пока сложно.

"Из-за плохого качества фото и видео пока нельзя с уверенностью сказать, что объект был поражён", - пишет издание.

В то же время, по данным The Moscow Times, местные жители сообщают о попаданиях по НПЗ. Украинские дроны уже атаковали этот завод 6 июля и 8 октября 2026 года.

Как удары дронов отразились на нефтепереработке РФ

Украина возобновила интенсивные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в конце октября 2026 года. По данным Reuters, атаки затронули заводы, на долю которых приходится около 30% нефтеперерабатывающих мощностей России, а реальное сокращение переработки может достичь 200 тыс. тонн в сутки.

Последствия уже ощутимы на заправках. "Роснефть" ограничивает продажу топлива: 30 литров на автомобиль в городах и 50 литров на трассах как минимум в четырёх регионах РФ.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ
Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Сможет ли Россия восстановить НПЗ после ударов дронов

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что удары по российским НПЗ имеют долгосрочный эффект, а восстановление заводов затянется как минимум на год.

"Например, сейчас наносятся повторные удары по российским НПЗ, и ремонтировать их уже никто не будет. И даже если сейчас Россия прекратит войну, проблему с топливом она не решит. Потребуется не менее года, чтобы отремонтировать разрушенное, да и то при условии, что снимут санкции", - подчеркнул эксперт.

Говоря о структуре российского топливного рынка, Загородний обратил внимание, что запаса прочности с бензином в РФ никогда не было, в отличие от дизеля.

"Бензина РФ всегда производила примерно столько, сколько нужно, а дизельного топлива - вдвое больше, чем ей требовалось, поэтому до 40 миллионов тонн дизельного топлива шло на экспорт", - пояснил Загородний.

Удары по НПЗ России - новости по теме

Как сообщал Главред, удары украинских дронов вывели из строя значительную часть нефтеперерабатывающих мощностей РФ. По данным Reuters, были поражены заводы совокупной мощностью около 300 тыс. тонн в сутки. Сбои зафиксированы на 9 из 35 крупных российских НПЗ.

В то же время Киев допускает паузу в кампании против российской нефтепереработки. Президент Владимир Зеленский озвучил условие прекращения ударов по НПЗ для Дональда Трампа. Речь идет о ракетах Patriot на весь срок такой паузы.

В октябре Москва заявляла о новых атаках на свои нефтеперерабатывающие заводы. В Офисе президента опровергли заявления россиян об ударах по двум НПЗ. Там уточнили, что в тот день атаковали дата-центр и еще несколько объектов, но не НПЗ.

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О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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