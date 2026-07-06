Крупнейший НПЗ России: Украина впервые разнесла Омский НПЗ в 2500 км от границы

Главное:
- Украинские дроны атаковали крупнейший НПЗ России
- Завод расположен более чем в 2,5 тыс. км от Украины
- Омский НПЗ является одним из двух заводов, которые до сих пор не были под атакой
Дроны атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод - крупнейший НПЗ России и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Ранее завод не подвергался ударам.
После ударов на территории завода вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova.
Предприятие расположено более чем в 2,5 тысячи километров от границы с Украиной.
По информации Exilenova+, по территории завода было как минимум два попадания. Также канал опубликовал фотографию дрона FP-1 с нетипичной геометрией крыла, который, вероятно, направлялся для атаки на Омский НПЗ.
Завод принадлежит компании "Газпромнефть" и имеет мощность 21 млн тонн нефти в год. Он является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий России и ежегодно поставляет миллионы тонн топлива, в том числе для военной техники РФ.
Смотрите видео с места атаки:
В то же время губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил атаку беспилотников, однако заявил лишь о якобы их сбивании силами российской ПВО.
"Силами противовоздушной обороны Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам", - написал он.
На фоне атаки в аэропорту Омска впервые ввели временные ограничения на полёты.
По данным OSINT-проектов, удар пришелся по установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 мощностью 8,4 млн тонн в год. Сообщается о попадании в технологические колонны установки.
Удары вглубь России - последние новости
Главред ранее писал, что в ночь на 6 июля Силы обороны Украины в очередной раз атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Второй НПЗ, который попал под удар Сил обороны этой ночью, - "НОВАТЭК-Усть-Луга" в населенном пункте Слободка.
Кроме того, во временно оккупированном Крыму в ночь на 6 июля раздались взрывы в районе военного аэродрома "Гвардейское", после чего в нескольких населенных пунктах полуострова пропало электроснабжение.
Напомним, 4 июля несколько громких взрывов прогремели на малой родине кремлевского диктатора Владимира Путина. Выяснилось, что украинские дроны поразили нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.
Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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