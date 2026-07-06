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Крупнейший НПЗ России: Украина впервые разнесла Омский НПЗ в 2500 км от границы

Инна Ковенько
6 июля 2026, 15:01обновлено 6 июля, 16:18
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Это первая атака на Омский НПЗ, расположенный в 2500 км от Украины.
Крупнейший НПЗ России: Украина впервые разнесла Омский НПЗ в 2500 км от границы
Омский НПЗ / Коллаж: Главред, фото: exilenova+

Главное:

  • Украинские дроны атаковали крупнейший НПЗ России
  • Завод расположен более чем в 2,5 тыс. км от Украины
  • Омский НПЗ является одним из двух заводов, которые до сих пор не были под атакой

Дроны атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод - крупнейший НПЗ России и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Ранее завод не подвергался ударам.

После ударов на территории завода вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova.

видео дня

Предприятие расположено более чем в 2,5 тысячи километров от границы с Украиной.

  • Атака на Омський НПЗ 6 липня
    Атака на Омський НПЗ 6 липня Фото: exilenova+
  • Атака на Омський НПЗ 6 липня
    Атака на Омський НПЗ 6 липня Фото: exilenova+
  • Атака на Омський НПЗ 6 липня
    Атака на Омський НПЗ 6 липня Фото: exilenova+
  • Атака на Омський НПЗ 6 липня
    Атака на Омський НПЗ 6 липня Фото: exilenova+
  • Атака на Омський НПЗ 6 липня
    Атака на Омський НПЗ 6 липня Фото: exilenova+

По информации Exilenova+, по территории завода было как минимум два попадания. Также канал опубликовал фотографию дрона FP-1 с нетипичной геометрией крыла, который, вероятно, направлялся для атаки на Омский НПЗ.

Крупнейший НПЗ России: Украина впервые разнесла Омский НПЗ в 2500 км от границы
Фото: Exilenova+

Завод принадлежит компании "Газпромнефть" и имеет мощность 21 млн тонн нефти в год. Он является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий России и ежегодно поставляет миллионы тонн топлива, в том числе для военной техники РФ.

Смотрите видео с места атаки:

В то же время губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил атаку беспилотников, однако заявил лишь о якобы их сбивании силами российской ПВО.

"Силами противовоздушной обороны Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам", - написал он.

На фоне атаки в аэропорту Омска впервые ввели временные ограничения на полёты.

По данным OSINT-проектов, удар пришелся по установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 мощностью 8,4 млн тонн в год. Сообщается о попадании в технологические колонны установки.

Крупнейший НПЗ России: Украина впервые разнесла Омский НПЗ в 2500 км от границы
Фото: Dnipro Osint

Удары вглубь России - последние новости

Главред ранее писал, что в ночь на 6 июля Силы обороны Украины в очередной раз атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Второй НПЗ, который попал под удар Сил обороны этой ночью, - "НОВАТЭК-Усть-Луга" в населенном пункте Слободка.

Кроме того, во временно оккупированном Крыму в ночь на 6 июля раздались взрывы в районе военного аэродрома "Гвардейское", после чего в нескольких населенных пунктах полуострова пропало электроснабжение.

Напомним, 4 июля несколько громких взрывов прогремели на малой родине кремлевского диктатора Владимира Путина. Выяснилось, что украинские дроны поразили нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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