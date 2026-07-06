Крупнейший НПЗ России: Украина впервые разнесла Омский НПЗ в 2500 км от границы

Это первая атака на Омский НПЗ, расположенный в 2500 км от Украины.

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Омский НПЗ / Коллаж: Главред, фото: exilenova+

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Украинские дроны атаковали крупнейший НПЗ России

Завод расположен более чем в 2,5 тыс. км от Украины

Омский НПЗ является одним из двух заводов, которые до сих пор не были под атакой

Дроны атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод - крупнейший НПЗ России и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Ранее завод не подвергался ударам.

После ударов на территории завода вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova.

видео дня

Предприятие расположено более чем в 2,5 тысячи километров от границы с Украиной.

По информации Exilenova+, по территории завода было как минимум два попадания. Также канал опубликовал фотографию дрона FP-1 с нетипичной геометрией крыла, который, вероятно, направлялся для атаки на Омский НПЗ.

Фото: Exilenova+

Завод принадлежит компании "Газпромнефть" и имеет мощность 21 млн тонн нефти в год. Он является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий России и ежегодно поставляет миллионы тонн топлива, в том числе для военной техники РФ.

Смотрите видео с места атаки:

В то же время губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил атаку беспилотников, однако заявил лишь о якобы их сбивании силами российской ПВО.

"Силами противовоздушной обороны Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам", - написал он.

На фоне атаки в аэропорту Омска впервые ввели временные ограничения на полёты.

По данным OSINT-проектов, удар пришелся по установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 мощностью 8,4 млн тонн в год. Сообщается о попадании в технологические колонны установки.

Фото: Dnipro Osint

Удары вглубь России - последние новости

Главред ранее писал, что в ночь на 6 июля Силы обороны Украины в очередной раз атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Второй НПЗ, который попал под удар Сил обороны этой ночью, - "НОВАТЭК-Усть-Луга" в населенном пункте Слободка.

Кроме того, во временно оккупированном Крыму в ночь на 6 июля раздались взрывы в районе военного аэродрома "Гвардейское", после чего в нескольких населенных пунктах полуострова пропало электроснабжение.

Напомним, 4 июля несколько громких взрывов прогремели на малой родине кремлевского диктатора Владимира Путина. Выяснилось, что украинские дроны поразили нефтяной терминал в порту Санкт-Петербурга.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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