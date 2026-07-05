Защищая Украину, погиб выпускной редактор ТЕТ и 2+2 Иван Трембовецкий

Сегодня в семью "1+1" пришла ужасная весть. На фронте во время выполнения боевого задания погиб украинский медиа-специалист, наш коллега - выпусковой редактор телеканала ТЕТ и в свое время - 2+2, Иван Трембовецкий.
Как сообщает 1+1, Иван встал на защиту Украины ещё в 2014 году, первым среди сотрудников "1+1".
В составе легендарной 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ он прошел Дебальцево, Пески, защищал Донецкий аэропорт.
После начала полномасштабного вторжения Иван вновь вступил в ряды Сил обороны. Последние три года он служил в ГУР, а недавно перевелся в 8-й армейский корпус ДШВ, в 238-й отдельный батальон беспилотных систем "Черный ястреб", и воевал на Сумском направлении.
Иван мужественно и преданно боролся за нашу независимость. Даже после ранений возвращался в строй, пользовался большим уважением со стороны сослуживцев и коллег, всегда оставался преданным своему делу и стране.
Несмотря на ранения, он возвращался в строй, пользовался большим уважением со стороны сослуживцев и коллег, всегда оставался человечным и настоящим патриотом своей страны. В гражданской жизни Иван был невероятным профессионалом, душой компании и человеком, который действительно умел разгонять тучи вокруг. Любил свое дело и ждал возвращения к родным "плюсам", а мы - встречи с ним в кругу близких.
У защитника остались жена и две дочери. Защитнику навсегда останется 43 года.
Ссылка на сбор средств для семьи Ивана Трембовецкого:
https://send.monobank.ua/jar/8eckaiJqt3
Номер карты: 4874 1000 3003 9393
Светлая память и честь герою!
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