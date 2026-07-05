Большинство до сих пор говорит неправильно: как сказать на украинском 'ежевика'

Лингвисты объясняют, как правильно называть эту ягоду на украинском языке

https://glavred.info/osvita/bolshinstvo-do-sih-por-govorit-nepravilno-kak-skazat-na-ukrainskom-ezhevika-10778276.html Ссылка скопирована

Как сказать по-украински "ежевика" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Как правильно назвать "ежевику" на украинском

Откуда происходит слово "ожина"

Несмотря на то, что в украинском языке есть собственные устоявшиеся названия большинства фруктов и ягод, в повседневной речи до сих пор часто встречаются слова, заимствованные из русского языка. Одним из самых распространенных примеров является ягода, которую многие называют "ежевикой".

Главред расскажет, как правильно называть эту ягоду на украинском языке.

видео дня

Как сказать на украинском "ежевика"

В современном украинском литературном языке нормативным названием является "ожина", пишет 24 Канал. Именно это слово зафиксировано в словарях.

По земле, в канавах и ямах ползет ежевика, тускло переливаясь черной ягодкой-бусинкой, словно глаз перепела. (Василий Кучер).

Откуда происходит название "ожина"

Лингвисты связывают слово "ожина" с праславянской формой ežina, которая, в свою очередь, родственна слову "еж". Такое происхождение вполне закономерно: кусты ежевики густо покрыты острыми шипами, напоминающими иголки ежа. Именно эта характерная особенность растения и стала основой для его названия.

Интересно, что подобное происхождение имеют и названия этой ягоды в других славянских языках. На белорусском языке она называется "аżyна" или "ажавина", на польском - "jeżyna" или "ożyna", на словацком - "ožina", а на чешском "ježiník" - так называют один из видов ежевики. Хотя слова звучат по-разному, все они имеют общие исторические корни.

Как называют ежевику в разных уголках Украины

Помимо литературного названия, в украинских говорах сохранилось немало местных названий ежевики.

виприни,

бамбара або бамбера,

драпаки,

ведмеді,

кабанячі (або свинячі) ягоди.

Какие еще ягоды часто называют неправильно

"Ежевика" - далеко не единственный пример русизма, который закрепился в повседневной речи. В быту до сих пор можно услышать другие русские названия, хотя в украинском языке есть свои собственные соответствия:

не клубника – а полуниця,

не земляника – а суниця (поземка, позьомка, землянка),

не шелковица – а шовковиця,

не клюква – а журавлина (журавлика, жаровиця.),

не черніка – а чорниця (афени, яфини, борівка),

не голубіка – а лохина,

не крижовнік – а аґрус (веприна, вепринник, оприни, космачки),

не брусніка – а брусниця,

не арбуз – а кавун.

Читайте также:

Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред