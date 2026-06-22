Далеко не все знают: что означает древнее украинское слово "жевріти"

Слово "жевріти" имеет несколько значений и употребляется как в прямом, так и в переносном смысле.

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Что означает слово "жевріти" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Что означает слово "жевріти"

Какие есть синонимы к этому слову

В украинском языке есть слова, которые многие слышали, но не каждый сможет без колебаний объяснить их значение. Одно из них — "жевріти". Оно часто встречается в литературе, однако в повседневном общении звучит значительно реже.

Главред расскажет, что означает слово "жевріти" и как правильно его употреблять.

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Что означает слово "жевріти"

Чаще всего "жевріти" означает гореть слабым, приглушенным огнем, тлеть без пламени или едва светиться. Это слово помогает описать состояние, когда источник тепла или света еще не погас, но уже потерял силу, пишет Телеграф. Например: "У печі ще жевріло кілька вуглинок" или "На обрії жевріли останні промені заходу сонця".

В переносном смысле "жевтріти" используется для описания чувств, надежд или воспоминаний, которые не исчезли окончательно, но остаются в человеке на уровне слабого ощущения. Это может быть надежда, которая еще не угасла, или обида, которая не исчезла полностью. Например: "У ньому ще жевріла надія на зустріч" или "У серці жевріла образа".

В зависимости от контекста к слову "жевтріти" можно подобрать различные синонимы.

Если речь идет об огне или свете, близкими по значению будут слова "тліти", "ледь горіти", "мерехтіти", "блимати", "світитися"..

В переносном смысле уместными могут быть выражения "не згасати", "зберігатися", "ледве відчуватися", "залишатися" или "існувати".

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Об источнике: Телеграф Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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